如何将聪明资金概念（SMC）与 RSI 指标结合到 EA 中

概述

在快节奏的外汇交易世界中，拥有一个可靠高效的交易系统对于成功至关重要。一般来说，交易有很多术语、概念和策略。有时，这往往会让人喘不过气来，尤其是对于那些仍在努力在交易行业站稳脚跟的新交易员来说。 聪明资金概念（SMC，Smart Money Concept）是外汇交易中的热门概念之一，但对于新交易者或任何人来说，在交易中使用聪明资金概念有时都很困难。

为了解决这个问题，应该有一个强大的工具，根据市场结构和价格走势自动做出交易决策。解决方案是将聪明资金概念（结构突破）与流行的相对强弱指数（RSI）指标相结合。这种组合通过利用价格行为和动量分析提供了战略优势，提高了交易进场和退场的准确性，旨在优化交易表现。





EA 交易示例的思路



这个 EA 交易示例的思路和功能是，EA 将检测波段低点和波段高点，因为一些聪明资金概念会利用波段。RSI指标仍将使用传统的方式，即 70 水平用于超买市场，30 水平用于超卖市场，周期数为 8。当市场价格高于之前检测到的高点时，这将表明结构向上突破。同样，当市场价格低于之前检测到的低点时，这将表明下行结构的突破。





现在，让我们开发 EA 交易示例

该 EA 的目标是根据市场条件和 RSI 水平开启买入和卖出订单。具体来说，它：

识别市场中的波段高点和波段低点。 检查市场价格是否高于前一个波段高点（卖出信号）或低于前一个波段低点（买入信号）。 然后用 RSI 水平确认信号。

因此，基本上 EA 交易会搜索结构的突破或之前波动（高/低）的突破，然后如果 RSI 值在指定的设置范围内，则会执行市场订单（买入/卖出）。





代码分解

1.属性和包含文件

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh>

这些代码行定义了 EA 的属性，并且包含执行交易所需的交易库。

2.全局变量和输入参数

long MagicNumber = 76543 ; double lotsize = 0.01 ; input int RSIperiod = 8 ; input int RSIlevels = 70 ; int stopLoss = 200 ; int takeProfit = 500 ; bool closeSignal = false ;

MagicNumber：EA 交易的唯一标识符。

Lotsize：每笔交易的手数大小。

RSIperiod：用于计算 RSI 的周期数。

RSIlevels：RSI 临界值水平。

stopLoss 和 takeProfit：以点数为单位的止损和止盈水平。

CloseSignal：根据与当前打开仓位相反的信号标记关闭仓位。



3.RSI 变量

int handle; double buffer[]; MqlTick currentTick; CTrade trade; datetime openTimeBuy = 0 ; datetime openTimeSell = 0 ;

Handle：RSI 指标的句柄。



Buffer：用于存储 RSI 值的数组。

currentTick：存储当前市场价格的结构。

Trade：这是交易操作的对象。

openTimeBuy 和 openTimeSell：最后买卖信号和操作的时间戳。

4.初始化函数

int OnInit () { if (RSIperiod <= 1 ) { Alert ( "RSI period <= 1" ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } if (RSIlevels >= 100 || RSIlevels <= 50 ) { Alert ( "RSI level >= 100 or <= 50" ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); handle = iRSI ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , RSIperiod, PRICE_CLOSE ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Failed to create indicator handle" ); return INIT_FAILED ; } ArraySetAsSeries (buffer, true ); return INIT_SUCCEEDED ; }

验证 RSI 周期和水平。

设置交易识别的幻数。

创建 RSI 指标句柄。

将缓冲区设置为按时间倒序存储 RSI 值的序列。



5.去初始化函数

void OnDeinit ( const int reason) { if (handle != INVALID_HANDLE ) { IndicatorRelease (handle); } }

删除 EA 时释放 RSI 指标句柄。

6.OnTick 函数

众所周知，OnTick 函数包含检测信号和执行交易的核心逻辑。

void OnTick () { static bool isNewBar = false ; int newbar = iBars ( _Symbol , _Period ); static int prevBars = newbar; if (prevBars == newbar) { isNewBar = false ; } else if (prevBars != newbar) { isNewBar = true ; prevBars = newbar; }

首先，由于 OnTick 函数在每个分时报价上运行，我们需要确保在检测信号或执行交易时，每个柱形都执行一次。为此，我们声明了一个静态布尔变量 isNewBar 。我们首先将其设置为 false，然后声明一个 int 型变量 newBar，并将其赋值给函数 iBars，这样我们就可以跟踪每个蜡烛柱。

static bool isNewBar：跟踪是否形成了新的柱形（烛形）。

int newbar = iBars(_Symbol, _Period)：获取图表上的当前柱形数。

static int prevBars = newbar：初始化前一个柱形计数。

if-else 块检查柱形计数是否发生变化，表明出现了新的柱形。如果形成了新的柱形，"isNewBar" 就会设置为 "true"，否则就是 "false"。

const int length = 10 ; int right_index, left_index; int curr_bar = length; bool isSwingHigh = true , isSwingLow = true ; static double swing_H = - 1.0 , swing_L = - 1.0 ;

然后，我们需要设置变量来检测波段高点和波段低点：

const int length = 10：定义检测波段高点和波段低点的范围。

int right_index, left_index：当前柱形右侧和左侧柱形的索引。

int curr_bar = length：设置当前柱形索引。

bool isSwingHigh = true, isSwingLow = true：这些标志可用于确定柱形是波段高点还是波段低点。

static double swing_H = -1.0, swing_L = -1.0：存储最新检测到的波段最高值和波段最低值。

double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits );

变量类型为双精度型变量，变量 "Ask" 用于获取当前市场的卖出价格，变量 "Bid" 用于获取当前市场的买入价格：

double Ask：获取当前卖出价格

double Bid：获取当前买入价格

NormalizeDouble：将价格四舍五入到正确的小数位数。

if (isNewBar) { for ( int a = 1 ; a <= length; a++) { right_index = curr_bar - a; left_index = curr_bar + a; if ((high(curr_bar) <= high(right_index)) || (high(curr_bar) < high(left_index))) { isSwingHigh = false ; } if ((low(curr_bar) >= low(right_index)) || (low(curr_bar) > low(left_index))) { isSwingLow = false ; } } if (isSwingHigh) { swing_H = high(curr_bar); Print ("We do have a swing high at: ", curr_bar, " H: ", high(curr_bar)); drawswing( TimeToString (time(curr_bar)), time(curr_bar), high(curr_bar), 32 , clrBlue , - 1 ); } if (isSwingLow) { swing_L = low(curr_bar); Print ("We do have a swing low at: ", curr_bar, " L: ", low(curr_bar)); drawswing( TimeToString (time(curr_bar)), time(curr_bar), low(curr_bar), 32 , clrRed , + 1 ); } }

然后，我们继续搜索波段高点和波段低点，但在此之前，如果检测到新的柱形，函数会在定义的 'length' 长度范围内检查周围的柱形，以确定是否存在波段高点或波段低点。变量 length 用于定义搜索波动的蜡烛图范围，对于范围内的每个柱形，函数都会将当前柱形的高点/低点与相邻柱形进行比较。

如果当前柱形的高点不高于周围的柱形，那么它就不是波段高点。如果当前柱形的低点不低于周围的柱形，那么它就不是波段低点。如果满足了所有这些条件，那么就可以确认波段高点或波段低点，然后存储相应的值，然后使用 'drawswing' 函数（绘制波段高点或波段低点）在图表上绘制标记。

int values = CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 2 , buffer); if (values != 2 ) { Print ( "Failed to get indicator values" ); return ; } Comment ( "Buffer[0]: " , buffer[ 0 ], "

Buffer[1]: " , buffer[ 1 ]);

copyBuffer(handle, 0, 0, 2, buffer)：将最新的 RSI 值复制到缓冲区。

如果函数无法获取 RSI 值，则退出。

RSI 值将作为注释显示在图表上。

int cntBuy = 0 , cntSell = 0 ; if (!countOpenPositions(cntBuy, cntSell)) { return ; }

'countOpenPositions(cntBuy, cntSell) 这个函数计算未平仓的买入和卖出仓位的数量，如果函数失败， 'OnTick' 退出。

if (swing_H > 0 && Ask > swing_H && buffer[ 0 ] >= 70 ) { Print ( "Sell Signal: Market is above previous high and RSI >= 70" ); int swing_H_index = 0 ; for ( int i = 0 ; i <= length * 2 + 1000 ; i++) { if (high(i) == swing_H) { swing_H_index = i; break ; } } drawBreakLevels( TimeToString (time( 0 )), time(swing_H_index), high(swing_H_index), time( 0 ), high(swing_H_index), clrBlue , - 1 ); if (cntSell == 0 ) { double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double sl = Bid + stopLoss * _Point ; double tp = Bid - takeProfit * _Point ; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , lotsize, currentTick.bid, sl, tp, "RSI EA" ); } swing_H = - 1.0 ; return ; }

正如我之前所解释的，我们将检查卖出信号。其逻辑是，卖出价必须高于前一个波动高点。此外，RSI 值必须大于或等于 70 水平。如果条件得到满足，它就会在图表上标出波段高点并画出突破水平线。如果没有未平仓的卖出仓位，它就会开启一个卖出仓位，这个卖出交易将以计算出的止损和止盈水平开启，然后会重置波段高点值。

if (swing_L > 0 && Bid < swing_L && buffer[ 0 ] <= 30 ) { Print ( "Buy Signal: Market is below previous low and RSI <= 30" ); int swing_L_index = 0 ; for ( int i = 0 ; i <= length * 2 + 1000 ; i++) { if (low(i) == swing_L) { swing_L_index = i; break ; } } drawBreakLevels( TimeToString (time( 0 )), time(swing_L_index), low(swing_L_index), time( 0 ), low(swing_L_index), clrRed , + 1 ); if (cntBuy == 0 ) { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double sl = Ask - stopLoss * _Point ; double tp = Ask + takeProfit * _Point ; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , lotsize, currentTick.ask, sl, tp, "RSI EA" ); } swing_L = - 1.0 ; return ; } }

对于买入信号，使用相反的逻辑，如果买入价低于前一波段低点，且 RSI 值小于或等于 30 水平，那么技术上买入逻辑成立，条件满足。当满足条件时，它会标记出波动的低点，然后在图表上画出一个突破水平线。 如果没有未平仓的买入仓位，它就会根据计算出的止损和止盈水平开启新的买入交易，最后会重置波动低点值。

我们想要完成的目标如下：

_ 符合所有条件的卖出交易：









_ 满足所有条件的买入交易：









OnTick 函数的总结：

EA 交易会在每个市场分时报价上执行以下关键操作

检测新柱形：它首先会检查上一个分时报价之后是否有新的蜡烛柱形成，然后会跟踪所有蜡烛柱。 识别波动高点和波动低点：然后，当市场价格高于波段高点或低于波段低点时，它就会确定市场的波段点，作为以后的参考水平。 获取 RSI 值：获取最新的 RSI 值，用于信号确认。 计数开启的仓位：跟踪当前未平仓的买入和卖出仓位。 生成交易信号：使用波段点，即波段高点、波段低点和 RSI 水平来生成买入或卖出信号。 执行交易：如果条件全部满足，则根据生成的信号开启新仓位。

最高价、最低价和时间值的自定义函数



double high( int index){ return ( iHigh ( _Symbol , _Period , index)); } double low( int index){ return ( iLow ( _Symbol , _Period , index)); } datetime time( int index){ return ( iTime ( _Symbol , _Period , index)); }

函数 high(int index) 返回在指定索引处柱形的最高价。它将 index 作为 "int" 类型的参数。内置的 MQL5 函数 iHigh(_symbol,_Period,index) 用于获取当前交易品种和周期在索引处的最高价格。接着是 low(int index)，该函数返回指定索引处的最低价，它还将 index 作为参数，其类型为 int，然后是 iLow(_symbol,_Period,index)。它也是 MQL5 的内置函数，用于获取当前交易品种在 index 柱的低价。最后是 time (int index) 函数，它返回指定索引柱形的时间，iTime(_symbol, _Period, index) 也是 MQL5 的内置函数，用于获取当前交易品种和周期在 index 处的时间，iTime 返回的数据类型为 datetime 类型。

绘制波段点的函数



void drawswing( string objName, datetime time, double price, int arrCode, color clr, int direction){ if ( ObjectFind ( 0 , objName) < 0 ){ ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_ARROW , 0 , time, price); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ARROWCODE , arrCode); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); if (direction > 0 ){ ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP );} if (direction < 0 ){ ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM );} string text = "" ; string Descr = objName + text; ObjectCreate ( 0 , Descr, OBJ_TEXT , 0 , time, price); ObjectSetInteger ( 0 , Descr, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , Descr, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); if (direction > 0 ){ ObjectSetString ( 0 , Descr, OBJPROP_TEXT , " " +text); ObjectSetInteger ( 0 , Descr, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_UPPER ); } if (direction < 0 ){ ObjectSetString ( 0 , Descr, OBJPROP_TEXT , " " +text); ObjectSetInteger ( 0 , Descr, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); } } ChartRedraw ( 0 ); }

该函数为图表上的波动点（高点和低点）创建可视化标记。它需要以下参数：

ObjName ：是要创建对象的名称。

：是要创建对象的名称。 Time ：发生或检测到波段的时间。

：发生或检测到波段的时间。 Price ：形成波段的价格。

：形成波段的价格。 ArrCode ：用于可视化表示的箭头代码。

：用于可视化表示的箭头代码。 Clr ：箭头的颜色。

：箭头的颜色。 Direction：波动方向（高点为正，低点为负）。

功能

1.对象创建：



ObjectFind(0, objName) < 0 ：检查给定名称的对象是否已经存在。

：检查给定名称的对象是否已经存在。 ObjectCreate(0, objName, OBJ-ARROW, 0, time, price) ：按指定的时间和价格创建箭头对象。

：按指定的时间和价格创建箭头对象。 ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP-ARROWCODE, arrCode) ：设置箭头代码。

：设置箭头代码。 ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP-COLOR, clr) ：设置箭头颜色。

：设置箭头颜色。 ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP-FONTSIZE, 10)：设置字体大小。

2.方向处理：

根据方向设置锚点位置。

OBJPROP-ANCHOR：设置箭头锚点的位置。

3.创建文本对象：

创建与箭头相关联的文本对象，以显示附加信息。

根据方向为文本设置颜色、字体大小和锚点。

4.图表更新：

ChartRedraw(0)：重绘图表以反映变化



绘制断点水平线的函数

void drawBreakLevels( string objName, datetime time1, double price1, datetime time2, double price2, color clr, int direction){ if ( ObjectFind ( 0 , objName) < 0 ){ ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_ARROWED_LINE , 0 , time1, price1, time2, price2); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_TIME , 0 , time1); ObjectSetDouble ( 0 , objName, OBJPROP_PRICE , 0 , price1); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_TIME , 1 , time2); ObjectSetDouble ( 0 , objName, OBJPROP_PRICE , 1 , price2); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); string text = "Break" ; string Descr = objName + text; ObjectCreate ( 0 , Descr, OBJ_TEXT , 0 , time2, price2); ObjectSetInteger ( 0 , Descr, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , Descr, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); if (direction > 0 ){ ObjectSetString ( 0 , Descr, OBJPROP_TEXT ,text+ " " ); ObjectSetInteger ( 0 , Descr, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); } if (direction < 0 ){ ObjectSetString ( 0 , Descr, OBJPROP_TEXT ,text+ " " ); ObjectSetInteger ( 0 , Descr, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_LOWER ); } } ChartRedraw ( 0 ); }

该函数用于创建价格水平突破的可视化表示，这些价格水平是之前在图表上检测到的波动点，它具有以下参数：

objName ：要创建对象的名称。

：要创建对象的名称。 time1, time2 ：开始时间是指波段形成的时间，结束时间是指发生突破的时间。

：开始时间是指波段形成的时间，结束时间是指发生突破的时间。 price1, price2 ：起始价是出现波段高点或波段低点的价格，price2 是突破波段高点或波段低点的价格。

：起始价是出现波段高点或波段低点的价格，price2 是突破波段高点或波段低点的价格。 Clr ：箭头的颜色。

：箭头的颜色。 Direction：锚定文本的方向。





功能

1.对象创建：

ObjectFind(0, objName) < 0 ：检查给定名称的对象是否已经存在。

：检查给定名称的对象是否已经存在。 ObjectCreate(0, objName, OBJ_ARROWED_LINE, 0, time1, price1, time2, price2) ：在指定的时间和价格处创建箭头对象。

：在指定的时间和价格处创建箭头对象。 设置箭头线起点和终点的时间和价格。

ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP-COLOR, clr) ：设置线的颜色。

：设置线的颜色。 ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP-WIDTH, 2)：设置线宽。

2.创建文本对象：

创建与该线相关联的文本对象，以显示附加信息。

根据方向设置文本的颜色、字体大小和锚点。

3.图表更新：

chartRedraw(0)：重绘图表以反映变化。





结论

总之，自定义函数提供了便捷的访问方式，简化了对柱形的最高值、最低值和时间值的访问，从而提升了交易体验。通过将 RSI 指标与 SMC 概念相结合，我们可以将指标可视化，并确认 EA 是否遵循了指令。该函数在图表上绘制箭头线时，会标记重要的点，也就是波段点（高点和低点）。此外，我们还可以观察到突破水平。我们还有动态更新功能，可确保图表实时更新最新的标记和指标，帮助进行可视化分析和决策。 通过本综合指南，我们可以全面了解如何将 SMC 概念与 RSI 指标整合到任何 EA 交易系统的结构和功能中。通过循序渐进的讲解，读者现在应该可以清楚地掌握 SMC_RSI EA 交易系统的操作，从初始化变量到根据计算信号执行交易。无论您是经验丰富的交易者还是初学者，这篇全面的指南都能让您掌握必要的知识，在交易中有效地利用和定制这一强大的工具。

下面是回溯测试结果，可以说 EA 本身还需要某种优化才能获得更高的利润率，下面是回溯测试结果：





下面我们可以看到净值曲线的可视化表示，我只测试了12个月，所以不能准确地说，如果测试可能持续12年，它的表现会如何。





参考



