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将您自己的 LLM 集成到 EA 中（第 5 部分）：使用 LLM 开发和测试交易策略（三）—— 适配器微调

将您自己的 LLM 集成到 EA 中（第 5 部分）：使用 LLM 开发和测试交易策略（三）—— 适配器微调

MetaTrader 5交易 |
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Yuqiang Pan
Yuqiang Pan

目录


概述

上一篇文章中，我们介绍了如何使用 LoRA 方法对 GPT-2 预训练模型进行微调，并从我们关注的几个方面将其与完全微调模型进行了比较，包括但不限于训练开销、推理开销和模型性能。

在本文中，我们将使用适配器微调方法对 GPT-2 预训练模型进行微调，并与已经介绍过的微调方法进行比较。当然，我们不会继续介绍各种微调大型语言模型的方法，因为新的微调方法不断涌现。为了逐一重现每种方法，恐怕您没有耐心阅读所有方法，所以我将只介绍一些最基本的微调方法（例如，我们已经介绍了 LoRA 微调，不会花太多篇幅介绍 QLoRA 微调，这是LoRA的一种扩展方法）。

这意味着这将是最后一篇关于微调大型语言模型的文章。如果你想尝试其他方法，你可以参考本系列文章中提到的微调逻辑，并将其应用于其他微调方法以继续探索。从下一篇文章开始，我们将重点介绍将训练好的模型与 EA 开发相结合，以制定交易策略并进行回溯测试。

在我们的例子中，我们使用了一种相对激进的方法，即输入 20 个数据点来预测接下来的 40 个数据点。我们选择这个是因为如果预测值太短，很难比较差异。这比实际应用中更激进，在实际应用中，您可能会使用更保守的策略，输入 20 个值来预测接下来的 5 个值。在将这些技术应用于实时交易时，记住这一点很重要。一个更实用的解决方案是将这两个值（输入和输出长度）设置为超参数，然后使用遗传算法对不同货币对和不同时期进行回溯测试，以找到最佳参数。我们不会在本系列文章中具体讨论这个问题，读者可以自己尝试。

现在我们来关注如何使用适配器微调来微调 GPT-2 预训练模型。


环境设置

下面描述了本文中提供的代码示例的操作环境。当然，这并不意味着您的代码环境必须与我的相同，但如果您在运行代码时遇到问题，可以参考我的环境配置。

操作系统：Ubuntu 22.04.5 LTS（或对应版本的 WSL）

Python 版本：3.10.14

必要的 Python 库：

  • torch-2.4.1
  • numpy-1.26.3
  • pandas-2.2.3
  • transformers-4.45.1
  • peft-0.13.0
  • matplotlib-3.9.2

如果您不熟悉如何配置代码运行环境，我在本系列的其他文章中对此进行了详细描述：

本文将不详细介绍这一部分。


创建适配器模块

我们在本节的第一篇文章中简单介绍了适配器微调。总的来说，适配器微调是一种模块化的微调方法，通过在预训练模型的不同层中插入专门的适配器模块来实现微调。每个适配器模块可以看作是一个小型的神经网络，负责捕获特定任务的数据分布。而且适配器模块可以独立于原有模型进行训练，方便管理和优化。

同时，可以轻松将针对多种任务的适配器添加到同一个预训练模型中，实现多任务学习。尤其当任务复杂，数据量有限的情况下，使用适配器微调进行微调的模型可以获得更高的性能。

当然，与 LoRA 相比，适配器模块可能会引入更多的参数，增加存储和计算的负担，并且需要针对每个任务设计和调整相应的适配器模块，设计过程更加复杂。LoRA 微调更注重以最少的参数量提升模型的适应性，适合资源有限，需要高效微调的场景。另一方面，适配器调优通过引入独立模块来捕获特定于任务的信息，适用于需要多任务学习或灵活调整的场景。

目前，一旦你确定了任务目标，选择正确的方法至关重要。如果训练后的模型不能获得良好的结果，无论你如何调整参数，你都应该考虑改变模型或训练方法，而不是否定自己的想法。

接下来我们将逐步利用适配器微调对 GPT-2 模型进行微调。首先，我们将创建一个适配器模块和一个 GPT2LMHeadModel 模块（即 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类），然后将适配器模块适配到 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类。

为了将适配器模块集成到 GPT-2 中，我们将创建 GPT2LMHeadModel 类的修改版本。本示例仅提供一种简化的实现。请关注适配器集成的关键技术。适配器模块整体的实现逻辑并不复杂。首先我们定义一个继承自 nn.Module 的类，该类包含两个主要操作：下采样（down_project）和上采样（up_project）。down_project 将输入特征映射到瓶颈层，经过 ReLU 激活函数，并加入 dropout 防止过拟合；up_project 将瓶颈层的特征映射回原始维度，再次使用 dropout 防止过拟合。

现在我们来实现代码。首先定义 Adapter （适配器）类，继承自 torch 的nn.Module：class Adapter(nn.Module):

定义类的初始化方法，接受两个参数：in_features 和 bottleneck_features：def __init__(self, in_features, Bottleneck_features=64):

  1. in_features:这是输入特征的维度。对于 GPT-2 模型，它是其嵌入层的维度。
  2. bottleneck_features:这是瓶颈层的维度，也就是线性投影层之后的特征维度。默认设置为 64。
  • 调用父类（nn.Module）的初始化方法：super(Adapter, self).__init__()
  • 定义一个线性层（nn.Linear）将输入特征的维度降低到瓶颈层的维度：self.down_project = nn.Linear(in_features, Bottleneck_features)
  • 定义另一个线性层，将瓶颈层的特征维度增加回输入特征维度：self.up_project = nn.Linear(bottleneck_features, in_features)
  • 定义 Dropout 层，用于在训练时随机丢弃一部分神经元，防止过度拟合。丢弃概率设置为 0.1：self.dropout = nn.Dropout(0.1)
  • 调用权重初始化方法：self.init_weights()

定义权重初始化方法 init_weights()：

  • 使用均值为 0.0，标准差为 0.02 的正态分布初始化 down_project 层的权重参数：nn.init.normal_(self.down_project.weight, mean=0.0, std=0.02)
  • 用常数 0 初始化 down_project 层的偏差参数：nn.init.constant_(self.down_project.bias, 0)
  • 类似地，使用均值为 0.0、标准差为 0.02 的正态分布初始化 up_project 层的权重参数：nn.init.normal_(self.up_project.weight, mean=0.0, std=0.02)
  • 用常数 0 初始化 up_project 层的偏置参数：nn.init.constant_(self.up_project.bias, 0)

定义前向传播方法 forward()：def forward(self, hidden_states)，接受一个参数 hidden_states

  • 通过 down_project 线性层将输入隐藏状态投影到瓶颈层的维度：hidden_states = self.down_project(hidden_states)
  • 使用 ReLU 激活函数对瓶颈层的隐藏状态进行非线性变换：hidden_states = F.relu(hidden_states)
  • 将 Dropout 应用于非线性变换的隐藏状态，随机丢弃一部分神经元：hidden_states = self.dropout(hidden_states)
  • 通过 up_project 线性层将隐藏状态从瓶颈层的维度增加回输入特征的维度：hidden_states = self.up_project(hidden_states)
  • 再次将 Dropout 应用于上采样的隐藏状态：hidden_states = self.dropout(hidden_states)
  • 最后，返回适配器模块处理的隐藏状态：return hidden_states

完整的 Adapter 类：

class Adapter(nn.Module):
    def __init__(self, in_features, bottleneck_features=64):
        super(Adapter, self).__init__()
        self.down_project = nn.Linear(in_features, bottleneck_features)
        self.up_project = nn.Linear(bottleneck_features, in_features)
        self.dropout = nn.Dropout(0.1)
        self.init_weights()

    def init_weights(self):
        nn.init.normal_(self.down_project.weight, mean=0.0, std=0.02)
        nn.init.constant_(self.down_project.bias, 0)
        nn.init.normal_(self.up_project.weight, mean=0.0, std=0.02)
        nn.init.constant_(self.up_project.bias, 0)

    def forward(self, hidden_states):
        hidden_states = self.down_project(hidden_states)
        hidden_states = F.relu(hidden_states)
        hidden_states = self.dropout(hidden_states)
        hidden_states = self.up_project(hidden_states)
        hidden_states = self.dropout(hidden_states)
        return hidden_states

这样，我们就简单的创建了一个适配器模块。下一步是将这个模块适配到我们的 GPT-2 模型中，所以我们需要重写 GPT2LMHeadModel 类。


重写 GPT2LMHeadModel 类

如果要全面重写 GPT2LMHeadModel 类，那将是一个浩大的工程。我们这里只提供一个简化版本来提供示例，并且只实现关键部分。我们这里的任务是将适配器模块适配到 GPT-2 网络并处理模型的各种输入条件和输出要求。初始化之后，我们还要重写前向传播函数 forward()，调用原始 GPT-2 模型的 Transformer 层来获取隐藏状态 hidden_states，然后依次应用各个适配器模块，将适配器模块的输出添加到原始隐藏状态。最后经过语言模型的线性层（lm_head）生成最终的 logits，并计算 loss。现在让我们完成代码。

我们将重写的类定义为 GPT2LMHeadModelWithAdapters，继承自 GPT2LMHeadModel：class GPT2LMHeadModelWithAdapters(GPT2LMHeadModel)

定义 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类的初始化方法 __init__()，并在初始化方法中调用父类的初始化方法添加适配器：

  • 定义类方法 __init__(self, config)，接收一个配置参数 config：def __init__(self, config):
  • 调用父类的初始化方法：super().__init__(config)
  • 初始化适配器，类型为 nn.ModuleList，包含与 GPT-2 模型层数相同的 Adapter 模块，其中 config.n_embd 为 embedding 层的维度，config.n_layer 为层数：self.adapters = nn.ModuleList([Adapter(config.n_embd) for _ in range(config.n_layer)])

接下来，在 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类中实现前向传播方法 forward()：

  • 定义前向传播方法，接受我们需要的参数，这些参数用于控制模型的行为和输入格式（这里就不一一介绍这些参数了，感兴趣的读者可以尝试优化这些参数）：def forward(self, input_ids=None, past_key_values=None, attention_mask=None, token_type_ids=None,position_ids=None,head_mask=None,inputs_embeds=None,encoder_hidden_states=None,encoder_attention_mask=None,labels=None,use_cache=None,output_attentions=None,output_hidden_states=None,return_dict=None,):
  • 然后调用模型中的 transformer 层进行前向传播，并获取模型的输出传递给变量 transformer_outputs：transformer_outputs = self.transformer(input_ids, past_key_values=past_key_values, attention_mask=attention_mask, token_type_ids=token_type_ids,position_ids=position_ids, head_mask=head_mask, input_embeds=inputs_embeds,coder_hidden_states=encoder_hidden_states,coder_attention_mask=encoder_attention_mask, use_cache=use_cache, output_attentions=output_attentions, output_hidden_states=output_hidden_states, return_dict=return_dict,)

  • 获取 transformer 层的隐藏状态输出 hidden_states，即 Adapter 模块需要处理的输入：hidden_states = transform_outputs[0]
  • 接下来使用 for 循环遍历所有 Adapter 模块，为下一步的适配做准备：for i, adapter in enumerate(self.adapters):
  • 将 Adapter 模块每一层的输出与原隐藏状态相加，赋值给 hidden_states，作为传递到下一层的新隐藏状态：hidden_states = hidden_states + adapter(hidden_states)
  • 在处理完 hidden_states 之后，我们还需要将处理好的隐藏状态（hidden_states）通过模型的 lm_head 层转换成语言模型的 logits 输出。每个 logit 对应一个词汇的概率：lm_logits = self.lm_head(hidden_states)

转换之后就是计算 loss 的环节：

  • 将 loss 初始化为空：loss = None
  • 检查是否提供了标签： if labels is not None:
  • 删除 logits 输出的最后一个标记，因为我们需要预测下一个标记：shift_logits = lm_logits[..., :-1, :].contiguous()
  • 删除标签的最后一个标记，因为我们需要预测下一个标记：shift_labels = tags[..., 1:].contiguous()
  • 将损失函数定义为交叉熵损失（CrossEntropyLoss），这是分类任务常用的损失函数：loss_fct = nn.CrossEntropyLoss()
  • 将 shift_logits 和 shift_labels (view(-1, ...)) 展平，然后使用交叉熵损失函数：loss = loss_fct(shift_logits.view(-1, shift_logits.size(-1)), shift_labels.view(-1))    

这里需要特别注意的是，语言模型通常是在预测下一个单词的时候进行训练的，而不是直接预测当前单词。因此模型输出 lm_logits 和标签 labels 需要在时间步上错开一个位置才能准确计算损失。比如一句话是“我爱编程”，那么模型的输入可能就是“我爱”，模型的输出 lm_logits 应该是“爱编程”对应的概率分布。为了计算损失，我们需要将“爱编程”的概率分布与“编程”的标签对齐。

  • 检查 return_dict 的配置。如果设置为 False，则计算并合并输出：if not return_dict：
  • 将 logits 输出与 transformer 层的其他输出（第一个隐藏状态输出除外）合并为输出 output：output = (lm_logits,) + transform_outputs[1:]
  • 如果提供了标签并计算了损失，则损失将与输出一起返回，否则仅返回输出：return ((loss,) + output) if loss is not None else output
  • 如果 return_dict 设置为 True，则直接返回因果输出：return models_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions( loss=loss, logits=lm_logits,past_key_values=transformer_outputs.past_key_values, hidden_states=transformer_outputs.hidden_states, attentions=transformer_outputs.attentions,cross_attentions=transformer_outputs.cross_attentions,)
完整的 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类：

class GPT2LMHeadModelWithAdapters(GPT2LMHeadModel):
    def __init__(self, config):
        super().__init__(config)
        self.adapters = nn.ModuleList([Adapter(config.n_embd) for _ in range(config.n_layer)])

    def forward(
        self,
        input_ids=None,
        past_key_values=None,
        attention_mask=None,
        token_type_ids=None,
        position_ids=None,
        head_mask=None,
        inputs_embeds=None,
        encoder_hidden_states=None,
        encoder_attention_mask=None,
        labels=None,
        use_cache=None,
        output_attentions=None,
        output_hidden_states=None,
        return_dict=None,
    ):
        transformer_outputs = self.transformer(
            input_ids,
            past_key_values=past_key_values,
            attention_mask=attention_mask,
            token_type_ids=token_type_ids,
            position_ids=position_ids,
            head_mask=head_mask,
            inputs_embeds=inputs_embeds,
            encoder_hidden_states=encoder_hidden_states,
            encoder_attention_mask=encoder_attention_mask,
            use_cache=use_cache,
            output_attentions=output_attentions,
            output_hidden_states=output_hidden_states,
            return_dict=return_dict,
        )
        hidden_states = transformer_outputs[0]

        # Apply adapters
        for i, adapter in enumerate(self.adapters):
            hidden_states = hidden_states + adapter(hidden_states)

        lm_logits = self.lm_head(hidden_states)

        loss = None
        if labels is not None:
            # Shift so that tokens < n predict the next token
            shift_logits = lm_logits[..., :-1, :].contiguous()
            shift_labels = labels[..., 1:].contiguous()
            # Flatten the tokens
            loss_fct = nn.CrossEntropyLoss()
            loss = loss_fct(shift_logits.view(-1, shift_logits.size(-1)), shift_labels.view(-1))

        if not return_dict:
            output = (lm_logits,) + transformer_outputs[1:]
            return ((loss,) + output) if loss is not None else output

        return modeling_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions(
            loss=loss,
            logits=lm_logits,
            past_key_values=transformer_outputs.past_key_values,
            hidden_states=transformer_outputs.hidden_states,
            attentions=transformer_outputs.attentions,
            cross_attentions=transformer_outputs.cross_attentions,
        )

这样，我们就将 Adapter 模块适配到了我们的 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类中。但请再次注意，这只是一个简单的例子。在实际应用场景中，请根据任务要求仔细设计相关模块。


适配器微调

我们创建了 Adapter 类以及与 Adapter 模块适配的 GPT-2 模型类 GPT2LMHeadModelWithAdapters。接下来我们加载模型和数据开始微调。本文将不详细解释原文章中解释的一些代码。请参考之前的文章。

1.准备

导入所需的库，这里没有什么特别需要介绍的。

import pandas as pd

from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer

from transformers import TextDataset, DataCollatorForLanguageModeling

from transformers import Trainer, TrainingArguments, modeling_outputs

import torch

from torch import nn

import torch.nn.functional as F

如果系统中有可用的 GPU（通过 torch.cuda.is_available() 检查），则使用该 GPU，否则使用 CPU。定义加载的模型和微调模型的名称。

dvc = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'

print(dvc)

model_name_or_path = 'gpt2'

Tuned_model = "gpt2_Adapter-tuning"

2.加载数据和标记器

记住不要忘记把我们创建的 Adapter 模块和重写的 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类放在这里。您也可以选择将它们放入其他脚本中，然后将其导入训练脚本中。

从 llm_data.csv 文件中读取数据并创建一个 DataFrame 对象，用于测试微调后的模型。

df = pd.read_csv('llm_data.csv')

加载预先训练的 GPT-2 标记器。

tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained(model_name_or_path)

创建训练数据集对象，使用 tokenizer 参数指定使用的标记器，使用 file_path 参数指定训练数据文件的路径，使用 block_size=60 指定块大小为 60。注意，这个值不能随意设置，必须与数据集中的数据相对应。

train_dataset = TextDataset(tokenizer=tokenizer,

                            file_path="train.txt",

                            block_size=60)

将多个数据样本合并为一个批次，同时处理掩码语言建模（MLM）任务。使用参数 tokenizer 指定使用的分词器，使用 mlm=False 指定不使用掩码语言建模（MLM），而是使用因果语言建模（CLM）。

data_collator = DataCollatorForLanguageModeling(tokenizer=tokenizer, mlm=False)

3.加载模型并微调模型

首先，使用 TrainingArguments 类实例化训练参数对象。

training_args = TrainingArguments(output_dir=Tuned_model,

                                  overwrite_output_dir=True,

                                  num_train_epochs=3,

                                  per_device_train_batch_size=32,

                                  save_strategy='no',

                                  )

  • output_dir=Tuned_model:将训练输出目录指定为 gpt2_Adapter-tuning。
  • overwrite_output_dir=True:如果输出目录已经存在，是否覆盖。
  • num_train_epochs=3:将训练周期数指定为 3。
  • per_device_train_batch_size=32:指定每个设备的训练批次大小为 32。
  • save_strategy='no':指定不保存检查点。

接下来，使用适配器模块加载并实例化预先训练的 GPT-2 模型对象：

    model = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(model_name_or_path)

    trainer = Trainer(model=model,
                    args=training_args,
                    data_collator=data_collator,
                    train_dataset=train_dataset,)

  • model=model:指定要训练的模型。
  • args=training_args:指定训练参数。
  • data_collator=data_collator:指定数据收集器。
  • train_dataset=train_dataset:指定训练数据集。

使用 Trainer 对象的 train() 方法开始训练过程：trainer.train()

trainer.train()

训练完成后保存微调模型：trainer.save_model(Tuned_model)

trainer.save_model(Tuned_model)

微调完成后，模型会保存在训练脚本所在文件下的 gpt2_Adapter-tuning 文件夹下。

4.测试微调模型

微调后，我们需要加载微调模型并执行推理，以检查微调模型是否可以正常工作。当然，在加载微调模型的时候，需要使用我们重写的类 GPT2LMHeadModelWithAdapters 来加载。加载模型后，我们还要将其设置为 GPU 加速，并将模型转为推理模式。

    model = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(Tuned_model)
    model.to(dvc)
    model.eval()

下一步是推理测试，看看模型是否正常工作。此过程与上一篇文章相同。有关详细的代码解释，请参阅上一篇文章，本文不对此进行讨论。

prompt = ' '.join(map(str, df.iloc[:, 1:20].values[-1]))

generated = tokenizer.decode(model.generate(tokenizer.encode(prompt, return_tensors='pt').to(dvc),

                                            do_sample=True,

                                            max_length=200)[0],

                                            skip_special_tokens=True)

print(generated)

结果如下：

训练

完整的微调代码脚本是 lora-tuning.py：

import pandas as pd
from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer
from transformers import TextDataset, DataCollatorForLanguageModeling
from transformers import Trainer, TrainingArguments,modeling_outputs
import torch
from torch import nn
import torch.nn.functional as F

dvc = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
print(dvc)
model_name_or_path = 'gpt2'
Tuned_model="gpt2_Adapter-tuning"

# Define the Adapter module
class Adapter(nn.Module):
    def __init__(self, in_features, bottleneck_features=64):
        super(Adapter, self).__init__()
        self.down_project = nn.Linear(in_features, bottleneck_features)
        self.up_project = nn.Linear(bottleneck_features, in_features)
        self.dropout = nn.Dropout(0.1)
        self.init_weights()

    def init_weights(self):
        nn.init.normal_(self.down_project.weight, mean=0.0, std=0.02)
        nn.init.constant_(self.down_project.bias, 0)
        nn.init.normal_(self.up_project.weight, mean=0.0, std=0.02)
        nn.init.constant_(self.up_project.bias, 0)

    def forward(self, hidden_states):
        hidden_states = self.down_project(hidden_states)
        hidden_states = F.relu(hidden_states)
        hidden_states = self.dropout(hidden_states)
        hidden_states = self.up_project(hidden_states)
        hidden_states = self.dropout(hidden_states)
        return hidden_states

# Integrate the Adapter into the model
class GPT2LMHeadModelWithAdapters(GPT2LMHeadModel):
    def __init__(self, config):
        super().__init__(config)
        self.adapters = nn.ModuleList([Adapter(config.n_embd) for _ in range(config.n_layer)])

    def forward(
        self,
        input_ids=None,
        past_key_values=None,
        attention_mask=None,
        token_type_ids=None,
        position_ids=None,
        head_mask=None,
        inputs_embeds=None,
        encoder_hidden_states=None,
        encoder_attention_mask=None,
        labels=None,
        use_cache=None,
        output_attentions=None,
        output_hidden_states=None,
        return_dict=None,
    ):
        transformer_outputs = self.transformer(
            input_ids,
            past_key_values=past_key_values,
            attention_mask=attention_mask,
            token_type_ids=token_type_ids,
            position_ids=position_ids,
            head_mask=head_mask,
            inputs_embeds=inputs_embeds,
            encoder_hidden_states=encoder_hidden_states,
            encoder_attention_mask=encoder_attention_mask,
            use_cache=use_cache,
            output_attentions=output_attentions,
            output_hidden_states=output_hidden_states,
            return_dict=return_dict,
        )
        hidden_states = transformer_outputs[0]

        # Apply adapters
        for i, adapter in enumerate(self.adapters):
            hidden_states = hidden_states + adapter(hidden_states)

        lm_logits = self.lm_head(hidden_states)

        loss = None
        if labels is not None:
            # Shift so that tokens < n predict the next token
            shift_logits = lm_logits[..., :-1, :].contiguous()
            shift_labels = labels[..., 1:].contiguous()
            # Flatten the tokens
            loss_fct = nn.CrossEntropyLoss()
            loss = loss_fct(shift_logits.view(-1, shift_logits.size(-1)), shift_labels.view(-1))

        if not return_dict:
            output = (lm_logits,) + transformer_outputs[1:]
            return ((loss,) + output) if loss is not None else output

        return modeling_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions(
            loss=loss,
            logits=lm_logits,
            past_key_values=transformer_outputs.past_key_values,
            hidden_states=transformer_outputs.hidden_states,
            attentions=transformer_outputs.attentions,
            cross_attentions=transformer_outputs.cross_attentions,
        )
if __name__=="__main__":
# Load data
    df = pd.read_csv('llm_data.csv')

    tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained(model_name_or_path)

    train_dataset = TextDataset(tokenizer=tokenizer,
                                file_path="train.txt", 
                                block_size=60)

    data_collator = DataCollatorForLanguageModeling(tokenizer=tokenizer, mlm=False)

    training_args = TrainingArguments(output_dir=Tuned_model,     
                                    overwrite_output_dir=True,    
                                    num_train_epochs=3,     
                                    per_device_train_batch_size=32,
                                    save_strategy= 'no',   
                                    )

    # Initialize model with adapters
    model = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(model_name_or_path)

    trainer = Trainer(model=model,
                    args=training_args,
                    data_collator=data_collator,
                    train_dataset=train_dataset,)

    trainer.train()

    trainer.save_model(Tuned_model)

    # Load the model for inference
    model = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(Tuned_model)
    model.to(dvc)
    model.eval()

    prompt = ' '.join(map(str, df.iloc[:, 1:20].values[-1])) 
    generated = tokenizer.decode(model.generate(tokenizer.encode(prompt, return_tensors='pt').to(dvc), 
                                                do_sample=True, 
                                                max_length=200)[0], 
                                                skip_special_tokens=True)

    print(f"test the model:{generated}")

数据文件附于文章末尾。原始数据文件为 llm_data.csv，预处理后的数据文件为 train.txt。


不同微调方法的性能比较

接下来，我们将比较不同微调方法的效率和性能。到目前为止，我们仅介绍了全参数微调和 LoRA 微调。加上本文的适配器微调，一共是三个。接下来我们仅对它们进行比较。

1.效率比较

LoRA 微调训练过程：

  • train_runtime：69.5605 秒
  • VRAM：4.1 G
  • generate_runtime:1.242877 秒

全参数微调训练流程：

  • train_runtime：101.7946 秒
  • VRAM：5.67 G
  • generate_runtime:0.876525 秒

适配器微调训练过程：

  • train_runtime：104.4355 秒
  • VRAM：5.52 G
  • generate_runtime:0.882792 秒


 训练运行时（秒）
 显存(GB)
 生成运行时（秒）

全参数微调

 101.7946  

5.67

  

0.876525

LoRA 微调

  

69.5605

  

4.1

  

1.242877

适配器微调

  

104.4355

  

5.52

  

0.882792

2.准确度比较

与前一篇文章一样，我们仍然将原始数据最后一行的前 20 列收盘价作为输入，将剩余数据作为结果加载，以评估通过两种训练方法获得的模型。这里应该指出的是，正如本文开头提到的，为了使结果的比较更加显著，我们选择了更激进的预测长度。

前 20 个收盘价：

  • 输入数据：[0.61163 0.61162 0.61191 0.61195 0.61209 0.61231 0.61224 0.61207 0.61187 0.61184 0.6119 0.61169 0.61168 0.61162 0.61181 0.61184 0.61184 0.6118 0.61176]

其余收盘价：

  • 真实价格：[0.6119, 0.61197, 0.61201, 0.61242, 0.61237, 0.6123, 0.61229, 0.61242, 0.61212, 0.61197, 0.61201, 0.61213, 0.61212, 0.61206, 0.61203, 0.61206, 0.6119, 0.61193, 0.61191, 0.61202, 0.61197, 0.6121, 0.61211, 0.61214, 0.61203, 0.61203, 0.61213, 0.61218, 0.61227, 0.61226]

接下来我们分别加载模型（全参微调的模型参数保存在当前目录下的 gpt2_stock 文件夹下，LoRA 微调的模型保存在当前目录下的 gpt2_LORA_None 文件夹下，适配器微调的模型保存在当前目录下的 gpt2_Adapter-tuning 文件夹下），并进行推理，根据得到的结果计算它们的MSE、RMSE、NRMSE。这些代码在前面的文章中已经介绍过，本文就不再详细描述。完整的测试代码脚本为 test.py：

import time
import pandas as pd
from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer, GPT2Config
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import torch
import numpy as np
from peft import PeftModel
import matplotlib.pyplot as plt

from adapter_tuning import GPT2LMHeadModelWithAdapters

df = pd.read_csv('llm_data.csv')
dvc='cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
base_model='gpt2'
fine_tuning_path='./gpt2_stock'
lora_tuning_path ='./gpt2_LORA_None'
adpter_tuning_path='./gpt2_Adapter-tuning'

pre_length=40
tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained(base_model)
model_fine_tuning = GPT2LMHeadModel.from_pretrained(fine_tuning_path).to(dvc)

model_lora_tuning = GPT2LMHeadModel.from_pretrained(base_model)
model_lora_tuning=PeftModel.from_pretrained(model_lora_tuning, lora_tuning_path).to(dvc)

model_adapter_tuning = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(adpter_tuning_path).to(dvc)

input_data=df.iloc[:,1:20].values[-1]
true_prices= df.iloc[-1:,21:].values.tolist()[0]
prompt = ' '.join(map(str, input_data))

def generater(model):
    global true_prices
    model.eval()
    token=tokenizer.encode(prompt, return_tensors='pt').to(dvc)
    start_=time.time()
    generated = tokenizer.decode(model.generate(token, do_sample=True, max_length=200)[0], skip_special_tokens=True)
    end_=time.time()
    print(f'generate time:{end_-start_}')
    generated_prices=generated.split('\n')[0]
    generated_prices=list(map(float,generated_prices.split()))
    generated_prices=generated_prices[0:pre_length]
    # def trim_lists(a, b):
    #     min_len = min(len(a), len(b))
    #     return a[:min_len], b[:min_len]
    # true_prices,generated_prices=trim_lists(true_prices,generated_prices)
    print(f"input data:{input_data}")
    print(f"true prices:{true_prices}")
    print(f"generated prices:{generated_prices}")
    mse = mean_squared_error(true_prices[:pre_length], generated_prices)
    print('MSE:', mse)
    rmse=np.sqrt(mse)
    nrmse=rmse/(np.max(true_prices)-np.min(generated_prices))
    print(f"RMSE:{rmse},NRMSE:{nrmse}")
    return generated_prices, mse, rmse, nrmse

def plot_(a,b,c,title):
    plt.figure(figsize=(7, 6))
    if title=='predication':
        plt.plot(true_prices[:pre_length], label='True Values', marker='o')
    plt.plot(a, label='fine_tuning', marker='x')
    plt.plot(b, label='lora_tuning', marker='s')
    plt.plot(c,label='adapter_tuning',marker='d')
    plt.title(title)
    plt.xlabel('Index')
    plt.ylabel('Value')
    plt.legend()
    plt.savefig(f"{title}.png")

def groups_chart(a,b,c,models):
    metrics = ['Train_time(s)', 'Infer_time(s)', 'Memory(GB)', 'MSE', 'RMSE', 'NRMSE']
    plt.figure(figsize=(7, 6))
    a=[101.7946,1.243,5.67,a[1],a[2],a[3]]
    b=[69.5605,0.877,4.10,b[1],b[2],b[3]]
    c=[104.4355,0.883,5.52,c[1],c[2],c[3]]# 104.4355s，VRAM：5.52G  generate_runtime:0.882792s  
    bar_width = 0.2

    r1 = np.arange(len(metrics))
    r2 = [x + bar_width for x in r1]
    r3 = [x + bar_width for x in r2]

    plt.bar(r1, a, color='r', width=bar_width, edgecolor='grey', label=models[0])
    plt.bar(r2, b, color='b', width=bar_width, edgecolor='grey', label=models[1])
    plt.bar(r3, c, color='g', width=bar_width, edgecolor='grey', label=models[2])

    plt.yscale('log')
    plt.xlabel('Metrics', fontweight='bold')
    plt.xticks([r + bar_width for r in range(len(metrics))], metrics)
    plt.ylabel('Values (log scale)', fontweight='bold')
    plt.title('Model Comparison')
    plt.legend()
    # plt.show()
    plt.savefig('Comparison.png')
    
fine_tuning_result = generater(model_fine_tuning)
lora_tuning_result = generater(model_lora_tuning)
adapter_tuning_result=generater(model_adapter_tuning)

plot_(fine_tuning_result[0],lora_tuning_result[0],adapter_tuning_result[0],title='predication')
groups_chart(fine_tuning_result,lora_tuning_result,adapter_tuning_result,models=['fine-tuning','lora-tuning','adapter-tuning'])

请注意：

这里有一个问题需要注意，我们测量的指标的数量级并不相同，所以我这里使用了对数尺度：plt.yscale('log')，这样可以有效处理数据量级相差很大的情况。

全参数微调模型推理结果：

  • 生成的价格：[0.61163, 0.61162, 0.61191, 0.61195, 0.61209, 0.61231, 0.61224, 0.61207, 0.61187, 0.61184, 0.6119, 0.61169, 0.61168, 0.61162, 0.61181, 0.61184, 0.6118, 0.61176, 0.61165, 0.61169, 0.61186, 0.61171, 0.61171, 0.6116, 0.61165, 0.61168, 0.61165,0.61169,0.61173,0.61184,0.61176,0.61171,0.61176,0.61171,0.61207,0.61208,0.61202,0.6117,0.61207]
  • MSE:1.257374999999991e-07
  • RMSE:0.00035459483921794336
  • NRMSE:0.43243273075362537

LoRA 微调模型推理结果：

  • 生成的价格：[0.61163, 0.61162, 0.61191, 0.61195, 0.61209, 0.61231, 0.61224, 0.61207, 0.61187, 0.61184, 0.6119, 0.61169, 0.61168, 0.61162, 0.61181, 0.61184, 0.6118, 0.61176, 0.61191, 0.61187, 0.6121, 0.61187, 0.61193, 0.61195, 0.61176, 0.61194, 0.61171,0.61198,0.61171,0.61171,0.61198,0.61172,0.61202,0.6116,0.61173,0.61199,0.61169,0.61171,0.61171]
  • MSE:1.0161999999999925e-07
  • RMSE:0.0003187789202566557
  • NRMSE:0.3887547808008319

适配器微调推理结果：

  • 生成的价格：[0.61163, 0.61162, 0.61191, 0.61195, 0.61209, 0.61231, 0.61224, 0.61207, 0.61187, 0.61184, 0.6119, 0.61169, 0.61168, 0.61162, 0.61181, 0.61184, 0.61184, 0.6118, 0.61176, 0.61173, 0.61168, 0.61165, 0.61178, 0.61173, 0.61164, 0.61174, 0.61163, 0.61174,0.61163,0.61174,0.61162,0.61162,0.61167,0.61168,0.61165,0.61167,0.61168,0.61162,0.61167,0.61174]
  • MSE:1.5644499999999023e-07
  • RMSE:0.00039553128826932293
  • NRMSE:0.4944141103367081

图表可视化比较：

pre

cp


结论

在本文中，我们讨论了如何使用适配器微调方法对 GPT-2 预训练模型进行微调，并对介绍的微调方法进行了横向比较，使我们能够直观地选择更适合我们交易策略的训练方法和模型。

我们观察到，虽然适配器调整可能需要比 LoRA 稍长的训练时间和更多的 VRAM，但它提供了一种捕获特定于任务的信息的不同方法。选择最佳方法取决于具体的项目要求和可用资源。全参数微调仍然是一个强大的基础，而 LoRA 提供了效率，适配器调整提供了模块化和多任务场景的潜在优势。

在后续的文章中，我们将不再继续尝试不同的微调方法。我们将尝试利用我们经过微调的模型来制定交易策略并将其集成到 EA 中。完成这些之后，我们将对 EA 进行回测和评估。如果你对微调模型还有兴趣，并且希望得到更好的结果，可以尝试按照我的思路，按照示例代码一步一步完成。相信我，这不是一个困难的过程。

下篇文章再见！

附录：

文件 描述
adapter_tuning.py 适配器调整代码
test.py 用于比较不同微调方法的效率和性能的代码
llm_data.csv 原始数据文件
train.txt 训练数据文件


本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/13500

附加的文件 |
下载ZIP
adapter_tuning.py (5.39 KB)
test.py (3.83 KB)
llm_data.csv (1139.04 KB)
train.txt (1123.41 KB)

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Yuqiang Pan
Yuqiang Pan

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最近评论 | 前往讨论 (1)
Stanislav Korotky
Stanislav Korotky | 9 8月 2025 在 10:50

为什么需要在向下采样后立即向上采样到原始输入大小？对各层的解释看起来是一样的（为防止过度拟合而剔除），而且如果数据能很好地容纳在具有相同功能的较小容器中，那么后向的上采样看起来就过于浪费了（至少你不会从转换中获得新的信息）。

PS.自动将帖子从英文翻译成（至少）俄文看起来很荒谬，因此请阅读原帖。

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