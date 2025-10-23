将您自己的 LLM 集成到 EA 中（第 5 部分）：使用 LLM 开发和测试交易策略（三）—— 适配器微调

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概述

在上一篇文章中，我们介绍了如何使用 LoRA 方法对 GPT-2 预训练模型进行微调，并从我们关注的几个方面将其与完全微调模型进行了比较，包括但不限于训练开销、推理开销和模型性能。

在本文中，我们将使用适配器微调方法对 GPT-2 预训练模型进行微调，并与已经介绍过的微调方法进行比较。当然，我们不会继续介绍各种微调大型语言模型的方法，因为新的微调方法不断涌现。为了逐一重现每种方法，恐怕您没有耐心阅读所有方法，所以我将只介绍一些最基本的微调方法（例如，我们已经介绍了 LoRA 微调，不会花太多篇幅介绍 QLoRA 微调，这是LoRA的一种扩展方法）。

这意味着这将是最后一篇关于微调大型语言模型的文章。如果你想尝试其他方法，你可以参考本系列文章中提到的微调逻辑，并将其应用于其他微调方法以继续探索。从下一篇文章开始，我们将重点介绍将训练好的模型与 EA 开发相结合，以制定交易策略并进行回溯测试。

在我们的例子中，我们使用了一种相对激进的方法，即输入 20 个数据点来预测接下来的 40 个数据点。我们选择这个是因为如果预测值太短，很难比较差异。这比实际应用中更激进，在实际应用中，您可能会使用更保守的策略，输入 20 个值来预测接下来的 5 个值。在将这些技术应用于实时交易时，记住这一点很重要。一个更实用的解决方案是将这两个值（输入和输出长度）设置为超参数，然后使用遗传算法对不同货币对和不同时期进行回溯测试，以找到最佳参数。我们不会在本系列文章中具体讨论这个问题，读者可以自己尝试。

现在我们来关注如何使用适配器微调来微调 GPT-2 预训练模型。





环境设置

下面描述了本文中提供的代码示例的操作环境。当然，这并不意味着您的代码环境必须与我的相同，但如果您在运行代码时遇到问题，可以参考我的环境配置。

操作系统：Ubuntu 22.04.5 LTS（或对应版本的 WSL）

Python 版本：3.10.14

必要的 Python 库：

torch-2.4.1

numpy-1.26.3

pandas-2.2.3

transformers-4.45.1

peft-0.13.0

matplotlib-3.9.2

如果您不熟悉如何配置代码运行环境，我在本系列的其他文章中对此进行了详细描述：

本文将不详细介绍这一部分。





创建适配器模块

我们在本节的第一篇文章中简单介绍了适配器微调。总的来说，适配器微调是一种模块化的微调方法，通过在预训练模型的不同层中插入专门的适配器模块来实现微调。每个适配器模块可以看作是一个小型的神经网络，负责捕获特定任务的数据分布。而且适配器模块可以独立于原有模型进行训练，方便管理和优化。

同时，可以轻松将针对多种任务的适配器添加到同一个预训练模型中，实现多任务学习。尤其当任务复杂，数据量有限的情况下，使用适配器微调进行微调的模型可以获得更高的性能。

当然，与 LoRA 相比，适配器模块可能会引入更多的参数，增加存储和计算的负担，并且需要针对每个任务设计和调整相应的适配器模块，设计过程更加复杂。LoRA 微调更注重以最少的参数量提升模型的适应性，适合资源有限，需要高效微调的场景。另一方面，适配器调优通过引入独立模块来捕获特定于任务的信息，适用于需要多任务学习或灵活调整的场景。

目前，一旦你确定了任务目标，选择正确的方法至关重要。如果训练后的模型不能获得良好的结果，无论你如何调整参数，你都应该考虑改变模型或训练方法，而不是否定自己的想法。

接下来我们将逐步利用适配器微调对 GPT-2 模型进行微调。首先，我们将创建一个适配器模块和一个 GPT2LMHeadModel 模块（即 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类），然后将适配器模块适配到 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类。

为了将适配器模块集成到 GPT-2 中，我们将创建 GPT2LMHeadModel 类的修改版本。本示例仅提供一种简化的实现。请关注适配器集成的关键技术。适配器模块整体的实现逻辑并不复杂。首先我们定义一个继承自 nn.Module 的类，该类包含两个主要操作：下采样（down_project）和上采样（up_project）。down_project 将输入特征映射到瓶颈层，经过 ReLU 激活函数，并加入 dropout 防止过拟合；up_project 将瓶颈层的特征映射回原始维度，再次使用 dropout 防止过拟合。

现在我们来实现代码。首先定义 Adapter （适配器）类，继承自 torch 的nn.Module：class Adapter(nn.Module):

定义类的初始化方法，接受两个参数：in_features 和 bottleneck_features：def __init__(self, in_features, Bottleneck_features=64):

in_features:这是输入特征的维度。对于 GPT-2 模型，它是其嵌入层的维度。 bottleneck_features:这是瓶颈层的维度，也就是线性投影层之后的特征维度。默认设置为 64。

调用父类（nn.Module）的初始化方法：super(Adapter, self).__init__()

定义一个线性层（nn.Linear）将输入特征的维度降低到瓶颈层的维度：self.down_project = nn.Linear(in_features, Bottleneck_features)

定义另一个线性层，将瓶颈层的特征维度增加回输入特征维度：self.up_project = nn.Linear(bottleneck_features, in_features)

定义 Dropout 层，用于在训练时随机丢弃一部分神经元，防止过度拟合。丢弃概率设置为 0.1：self.dropout = nn.Dropout(0.1)

调用权重初始化方法：self.init_weights()

定义权重初始化方法 init_weights()：

使用均值为 0.0，标准差为 0.02 的正态分布初始化 down_project 层的权重参数：nn.init.normal_(self.down_project.weight, mean=0.0, std=0.02)

用常数 0 初始化 down_project 层的偏差参数：nn.init.constant_(self.down_project.bias, 0)

类似地，使用均值为 0.0、标准差为 0.02 的正态分布初始化 up_project 层的权重参数：nn.init.normal_(self.up_project.weight, mean=0.0, std=0.02)

用常数 0 初始化 up_project 层的偏置参数：nn.init.constant_(self.up_project.bias, 0)

定义前向传播方法 forward()：def forward(self, hidden_states)，接受一个参数 hidden_states

通过 down_project 线性层将输入隐藏状态投影到瓶颈层的维度：hidden_states = self.down_project(hidden_states)

使用 ReLU 激活函数对瓶颈层的隐藏状态进行非线性变换：hidden_states = F.relu(hidden_states)

将 Dropout 应用于非线性变换的隐藏状态，随机丢弃一部分神经元：hidden_states = self.dropout(hidden_states)

通过 up_project 线性层将隐藏状态从瓶颈层的维度增加回输入特征的维度：hidden_states = self.up_project(hidden_states)

再次将 Dropout 应用于上采样的隐藏状态：hidden_states = self.dropout(hidden_states)

最后，返回适配器模块处理的隐藏状态：return hidden_states

完整的 Adapter 类：

class Adapter(nn.Module): def __init__(self, in_features, bottleneck_features= 64 ): super (Adapter, self).__init__() self.down_project = nn.Linear(in_features, bottleneck_features) self.up_project = nn.Linear(bottleneck_features, in_features) self.dropout = nn.Dropout( 0.1 ) self.init_weights() def init_weights(self): nn.init.normal_(self.down_project.weight, mean= 0.0 , std= 0.02 ) nn.init.constant_(self.down_project.bias, 0 ) nn.init.normal_(self.up_project.weight, mean= 0.0 , std= 0.02 ) nn.init.constant_(self.up_project.bias, 0 ) def forward(self, hidden_states): hidden_states = self.down_project(hidden_states) hidden_states = F.relu(hidden_states) hidden_states = self.dropout(hidden_states) hidden_states = self.up_project(hidden_states) hidden_states = self.dropout(hidden_states) return hidden_states

这样，我们就简单的创建了一个适配器模块。下一步是将这个模块适配到我们的 GPT-2 模型中，所以我们需要重写 GPT2LMHeadModel 类。





重写 GPT2LMHeadModel 类

如果要全面重写 GPT2LMHeadModel 类，那将是一个浩大的工程。我们这里只提供一个简化版本来提供示例，并且只实现关键部分。我们这里的任务是将适配器模块适配到 GPT-2 网络并处理模型的各种输入条件和输出要求。初始化之后，我们还要重写前向传播函数 forward()，调用原始 GPT-2 模型的 Transformer 层来获取隐藏状态 hidden_states，然后依次应用各个适配器模块，将适配器模块的输出添加到原始隐藏状态。最后经过语言模型的线性层（lm_head）生成最终的 logits，并计算 loss。现在让我们完成代码。

我们将重写的类定义为 GPT2LMHeadModelWithAdapters，继承自 GPT2LMHeadModel：class GPT2LMHeadModelWithAdapters(GPT2LMHeadModel)

定义 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类的初始化方法 __init__()，并在初始化方法中调用父类的初始化方法添加适配器：

定义类方法 __init__(self, config)，接收一个配置参数 config：def __init__(self, config):

调用父类的初始化方法：super().__init__(config)

初始化适配器，类型为 nn.ModuleList，包含与 GPT-2 模型层数相同的 Adapter 模块，其中 config.n_embd 为 embedding 层的维度，config.n_layer 为层数：self.adapters = nn.ModuleList([Adapter(config.n_embd) for _ in range(config.n_layer)])

接下来，在 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类中实现前向传播方法 forward()：

定义前向传播方法，接受我们需要的参数，这些参数用于控制模型的行为和输入格式（这里就不一一介绍这些参数了，感兴趣的读者可以尝试优化这些参数）：def forward(self, input_ids=None, past_key_values=None, attention_mask=None, token_type_ids=None,position_ids=None,head_mask=None,inputs_embeds=None,encoder_hidden_states=None,encoder_attention_mask=None,labels=None,use_cache=None,output_attentions=None,output_hidden_states=None,return_dict=None,):

然后调用模型中的 transformer 层进行前向传播，并获取模型的输出传递给变量 transformer_outputs：transformer_outputs = self.transformer(input_ids, past_key_values=past_key_values, attention_mask=attention_mask, token_type_ids=token_type_ids,position_ids=position_ids, head_mask=head_mask, input_embeds=inputs_embeds,coder_hidden_states=encoder_hidden_states,coder_attention_mask=encoder_attention_mask, use_cache=use_cache, output_attentions=output_attentions, output_hidden_states=output_hidden_states, return_dict=return_dict,)

获取 transformer 层的隐藏状态输出 hidden_states，即 Adapter 模块需要处理的输入：hidden_states = transform_outputs[0]

接下来使用 for 循环遍历所有 Adapter 模块，为下一步的适配做准备：for i, adapter in enumerate(self.adapters):

将 Adapter 模块每一层的输出与原隐藏状态相加，赋值给 hidden_states，作为传递到下一层的新隐藏状态：hidden_states = hidden_states + adapter(hidden_states)

在处理完 hidden_states 之后，我们还需要将处理好的隐藏状态（hidden_states）通过模型的 lm_head 层转换成语言模型的 logits 输出。每个 logit 对应一个词汇的概率：lm_logits = self.lm_head(hidden_states)

转换之后就是计算 loss 的环节：

将 loss 初始化为空：loss = None

检查是否提供了标签： if labels is not None:

删除 logits 输出的最后一个标记，因为我们需要预测下一个标记：shift_logits = lm_logits[..., :-1, :].contiguous()

删除标签的最后一个标记，因为我们需要预测下一个标记：shift_labels = tags[..., 1:].contiguous()

将损失函数定义为交叉熵损失（CrossEntropyLoss），这是分类任务常用的损失函数：loss_fct = nn.CrossEntropyLoss()

将 shift_logits 和 shift_labels (view(-1, ...)) 展平，然后使用交叉熵损失函数：loss = loss_fct(shift_logits.view(-1, shift_logits.size(-1)), shift_labels.view(-1))

这里需要特别注意的是，语言模型通常是在预测下一个单词的时候进行训练的，而不是直接预测当前单词。因此模型输出 lm_logits 和标签 labels 需要在时间步上错开一个位置才能准确计算损失。比如一句话是“我爱编程”，那么模型的输入可能就是“我爱”，模型的输出 lm_logits 应该是“爱编程”对应的概率分布。为了计算损失，我们需要将“爱编程”的概率分布与“编程”的标签对齐。

检查 return_dict 的配置。如果设置为 False，则计算并合并输出：if not return_dict：

将 logits 输出与 transformer 层的其他输出（第一个隐藏状态输出除外）合并为输出 output：output = (lm_logits,) + transform_outputs[1:]

如果提供了标签并计算了损失，则损失将与输出一起返回，否则仅返回输出：return ((loss,) + output) if loss is not None else output

如果 return_dict 设置为 True，则直接返回因果输出：return models_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions( loss=loss, logits=lm_logits,past_key_values=transformer_outputs.past_key_values, hidden_states=transformer_outputs.hidden_states, attentions=transformer_outputs.attentions,cross_attentions=transformer_outputs.cross_attentions,)

完整的 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类：

class GPT2LMHeadModelWithAdapters(GPT2LMHeadModel): def __init__(self, config): super ().__init__(config) self.adapters = nn.ModuleList([Adapter(config.n_embd) for _ in range (config.n_layer)]) def forward( self, input_ids= None , past_key_values= None , attention_mask= None , token_type_ids= None , position_ids= None , head_mask= None , inputs_embeds= None , encoder_hidden_states= None , encoder_attention_mask= None , labels= None , use_cache= None , output_attentions= None , output_hidden_states= None , return_dict= None , ): transformer_outputs = self.transformer( input_ids, past_key_values=past_key_values, attention_mask=attention_mask, token_type_ids=token_type_ids, position_ids=position_ids, head_mask=head_mask, inputs_embeds=inputs_embeds, encoder_hidden_states=encoder_hidden_states, encoder_attention_mask=encoder_attention_mask, use_cache=use_cache, output_attentions=output_attentions, output_hidden_states=output_hidden_states, return_dict=return_dict, ) hidden_states = transformer_outputs[ 0 ] for i, adapter in enumerate (self.adapters): hidden_states = hidden_states + adapter(hidden_states) lm_logits = self.lm_head(hidden_states) loss = None if labels is not None : shift_logits = lm_logits[..., :- 1 , :].contiguous() shift_labels = labels[..., 1 :].contiguous() loss_fct = nn.CrossEntropyLoss() loss = loss_fct(shift_logits.view(- 1 , shift_logits.size(- 1 )), shift_labels.view(- 1 )) if not return_dict: output = (lm_logits,) + transformer_outputs[ 1 :] return ((loss,) + output) if loss is not None else output return modeling_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions( loss=loss, logits=lm_logits, past_key_values=transformer_outputs.past_key_values, hidden_states=transformer_outputs.hidden_states, attentions=transformer_outputs.attentions, cross_attentions=transformer_outputs.cross_attentions, )

这样，我们就将 Adapter 模块适配到了我们的 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类中。但请再次注意，这只是一个简单的例子。在实际应用场景中，请根据任务要求仔细设计相关模块。





适配器微调

我们创建了 Adapter 类以及与 Adapter 模块适配的 GPT-2 模型类 GPT2LMHeadModelWithAdapters。接下来我们加载模型和数据开始微调。本文将不详细解释原文章中解释的一些代码。请参考之前的文章。

1.准备

导入所需的库，这里没有什么特别需要介绍的。

import pandas as pd from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer from transformers import TextDataset, DataCollatorForLanguageModeling from transformers import Trainer, TrainingArguments, modeling_outputs import torch from torch import nn import torch.nn.functional as F

如果系统中有可用的 GPU（通过 torch.cuda.is_available() 检查），则使用该 GPU，否则使用 CPU。定义加载的模型和微调模型的名称。

dvc = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu' print (dvc) model_name_or_path = 'gpt2' Tuned_model = "gpt2_Adapter-tuning"

2.加载数据和标记器

记住不要忘记把我们创建的 Adapter 模块和重写的 GPT2LMHeadModelWithAdapters 类放在这里。您也可以选择将它们放入其他脚本中，然后将其导入训练脚本中。

从 llm_data.csv 文件中读取数据并创建一个 DataFrame 对象，用于测试微调后的模型。

df = pd.read_csv('llm_data.csv')

加载预先训练的 GPT-2 标记器。

tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained(model_name_or_path)

创建训练数据集对象，使用 tokenizer 参数指定使用的标记器，使用 file_path 参数指定训练数据文件的路径，使用 block_size=60 指定块大小为 60。注意，这个值不能随意设置，必须与数据集中的数据相对应。

train_dataset = TextDataset(tokenizer=tokenizer, file_path= "train.txt" , block_size= 60 )

将多个数据样本合并为一个批次，同时处理掩码语言建模（MLM）任务。使用参数 tokenizer 指定使用的分词器，使用 mlm=False 指定不使用掩码语言建模（MLM），而是使用因果语言建模（CLM）。

data_collator = DataCollatorForLanguageModeling(tokenizer=tokenizer, mlm=False)

3.加载模型并微调模型

首先，使用 TrainingArguments 类实例化训练参数对象。

training_args = TrainingArguments(output_dir=Tuned_model, overwrite_output_dir= True , num_train_epochs= 3 , per_device_train_batch_size= 32 , save_strategy= 'no' , )

output_dir=Tuned_model:将训练输出目录指定为 gpt2_Adapter-tuning。

overwrite_output_dir=True:如果输出目录已经存在，是否覆盖。

num_train_epochs=3:将训练周期数指定为 3。

per_device_train_batch_size=32:指定每个设备的训练批次大小为 32。

save_strategy='no':指定不保存检查点。

接下来，使用适配器模块加载并实例化预先训练的 GPT-2 模型对象：

model = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(model_name_or_path) trainer = Trainer(model=model, args=training_args, data_collator=data_collator, train_dataset=train_dataset,)

model=model:指定要训练的模型。

args=training_args:指定训练参数。

data_collator=data_collator:指定数据收集器。

train_dataset=train_dataset:指定训练数据集。

使用 Trainer 对象的 train() 方法开始训练过程：trainer.train()

trainer.train()

训练完成后保存微调模型：trainer.save_model(Tuned_model)

trainer.save_model(Tuned_model)

微调完成后，模型会保存在训练脚本所在文件下的 gpt2_Adapter-tuning 文件夹下。

4.测试微调模型

微调后，我们需要加载微调模型并执行推理，以检查微调模型是否可以正常工作。当然，在加载微调模型的时候，需要使用我们重写的类 GPT2LMHeadModelWithAdapters 来加载。加载模型后，我们还要将其设置为 GPU 加速，并将模型转为推理模式。

model = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(Tuned_model) model.to(dvc) model.eval()

下一步是推理测试，看看模型是否正常工作。此过程与上一篇文章相同。有关详细的代码解释，请参阅上一篇文章，本文不对此进行讨论。

prompt = ' ' .join( map ( str , df.iloc[:, 1 : 20 ].values[- 1 ])) generated = tokenizer.decode(model.generate(tokenizer.encode(prompt, return_tensors= 'pt' ).to(dvc), do_sample= True , max_length= 200 )[ 0 ], skip_special_tokens= True ) print (generated)

结果如下：

完整的微调代码脚本是 lora-tuning.py：

import pandas as pd from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer from transformers import TextDataset, DataCollatorForLanguageModeling from transformers import Trainer, TrainingArguments,modeling_outputs import torch from torch import nn import torch.nn.functional as F dvc = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu' print (dvc) model_name_or_path = 'gpt2' Tuned_model= "gpt2_Adapter-tuning" class Adapter(nn.Module): def __init__(self, in_features, bottleneck_features= 64 ): super (Adapter, self).__init__() self.down_project = nn.Linear(in_features, bottleneck_features) self.up_project = nn.Linear(bottleneck_features, in_features) self.dropout = nn.Dropout( 0.1 ) self.init_weights() def init_weights(self): nn.init.normal_(self.down_project.weight, mean= 0.0 , std= 0.02 ) nn.init.constant_(self.down_project.bias, 0 ) nn.init.normal_(self.up_project.weight, mean= 0.0 , std= 0.02 ) nn.init.constant_(self.up_project.bias, 0 ) def forward(self, hidden_states): hidden_states = self.down_project(hidden_states) hidden_states = F.relu(hidden_states) hidden_states = self.dropout(hidden_states) hidden_states = self.up_project(hidden_states) hidden_states = self.dropout(hidden_states) return hidden_states class GPT2LMHeadModelWithAdapters(GPT2LMHeadModel): def __init__(self, config): super ().__init__(config) self.adapters = nn.ModuleList([Adapter(config.n_embd) for _ in range (config.n_layer)]) def forward( self, input_ids= None , past_key_values= None , attention_mask= None , token_type_ids= None , position_ids= None , head_mask= None , inputs_embeds= None , encoder_hidden_states= None , encoder_attention_mask= None , labels= None , use_cache= None , output_attentions= None , output_hidden_states= None , return_dict= None , ): transformer_outputs = self.transformer( input_ids, past_key_values=past_key_values, attention_mask=attention_mask, token_type_ids=token_type_ids, position_ids=position_ids, head_mask=head_mask, inputs_embeds=inputs_embeds, encoder_hidden_states=encoder_hidden_states, encoder_attention_mask=encoder_attention_mask, use_cache=use_cache, output_attentions=output_attentions, output_hidden_states=output_hidden_states, return_dict=return_dict, ) hidden_states = transformer_outputs[ 0 ] for i, adapter in enumerate (self.adapters): hidden_states = hidden_states + adapter(hidden_states) lm_logits = self.lm_head(hidden_states) loss = None if labels is not None : shift_logits = lm_logits[..., :- 1 , :].contiguous() shift_labels = labels[..., 1 :].contiguous() loss_fct = nn.CrossEntropyLoss() loss = loss_fct(shift_logits.view(- 1 , shift_logits.size(- 1 )), shift_labels.view(- 1 )) if not return_dict: output = (lm_logits,) + transformer_outputs[ 1 :] return ((loss,) + output) if loss is not None else output return modeling_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions( loss=loss, logits=lm_logits, past_key_values=transformer_outputs.past_key_values, hidden_states=transformer_outputs.hidden_states, attentions=transformer_outputs.attentions, cross_attentions=transformer_outputs.cross_attentions, ) if __name__== "__main__" : df = pd.read_csv( 'llm_data.csv' ) tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained(model_name_or_path) train_dataset = TextDataset(tokenizer=tokenizer, file_path= "train.txt" , block_size= 60 ) data_collator = DataCollatorForLanguageModeling(tokenizer=tokenizer, mlm= False ) training_args = TrainingArguments(output_dir=Tuned_model, overwrite_output_dir= True , num_train_epochs= 3 , per_device_train_batch_size= 32 , save_strategy= 'no' , ) model = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(model_name_or_path) trainer = Trainer(model=model, args=training_args, data_collator=data_collator, train_dataset=train_dataset,) trainer.train() trainer.save_model(Tuned_model) model = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(Tuned_model) model.to(dvc) model. eval () prompt = ' ' .join( map ( str , df.iloc[:, 1 : 20 ].values[- 1 ])) generated = tokenizer.decode(model.generate(tokenizer.encode(prompt, return_tensors= 'pt' ).to(dvc), do_sample= True , max_length= 200 )[ 0 ], skip_special_tokens= True ) print ( f"test the model: {generated} " )

数据文件附于文章末尾。原始数据文件为 llm_data.csv，预处理后的数据文件为 train.txt。





不同微调方法的性能比较

接下来，我们将比较不同微调方法的效率和性能。到目前为止，我们仅介绍了全参数微调和 LoRA 微调。加上本文的适配器微调，一共是三个。接下来我们仅对它们进行比较。

1.效率比较

LoRA 微调训练过程：

train_runtime：69.5605 秒

VRAM：4.1 G

generate_runtime:1.242877 秒

全参数微调训练流程：

train_runtime：101.7946 秒

VRAM：5.67 G

generate_runtime:0.876525 秒

适配器微调训练过程：

train_runtime：104.4355 秒

VRAM：5.52 G

generate_runtime:0.882792 秒



训练运行时（秒）

显存(GB)

生成运行时（秒）

全参数微调 101.7946 5.67 0.876525 LoRA 微调 69.5605 4.1 1.242877 适配器微调 104.4355 5.52 0.882792

2.准确度比较

与前一篇文章一样，我们仍然将原始数据最后一行的前 20 列收盘价作为输入，将剩余数据作为结果加载，以评估通过两种训练方法获得的模型。这里应该指出的是，正如本文开头提到的，为了使结果的比较更加显著，我们选择了更激进的预测长度。

前 20 个收盘价：

输入数据：[0.61163 0.61162 0.61191 0.61195 0.61209 0.61231 0.61224 0.61207 0.61187 0.61184 0.6119 0.61169 0.61168 0.61162 0.61181 0.61184 0.61184 0.6118 0.61176]

其余收盘价：

真实价格：[0.6119, 0.61197, 0.61201, 0.61242, 0.61237, 0.6123, 0.61229, 0.61242, 0.61212, 0.61197, 0.61201, 0.61213, 0.61212, 0.61206, 0.61203, 0.61206, 0.6119, 0.61193, 0.61191, 0.61202, 0.61197, 0.6121, 0.61211, 0.61214, 0.61203, 0.61203, 0.61213, 0.61218, 0.61227, 0.61226]

接下来我们分别加载模型（全参微调的模型参数保存在当前目录下的 gpt2_stock 文件夹下，LoRA 微调的模型保存在当前目录下的 gpt2_LORA_None 文件夹下，适配器微调的模型保存在当前目录下的 gpt2_Adapter-tuning 文件夹下），并进行推理，根据得到的结果计算它们的MSE、RMSE、NRMSE。这些代码在前面的文章中已经介绍过，本文就不再详细描述。完整的测试代码脚本为 test.py：

import time import pandas as pd from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer, GPT2Config from sklearn.metrics import mean_squared_error import torch import numpy as np from peft import PeftModel import matplotlib.pyplot as plt from adapter_tuning import GPT2LMHeadModelWithAdapters df = pd.read_csv( 'llm_data.csv' ) dvc= 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu' base_model= 'gpt2' fine_tuning_path= './gpt2_stock' lora_tuning_path = './gpt2_LORA_None' adpter_tuning_path= './gpt2_Adapter-tuning' pre_length= 40 tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained(base_model) model_fine_tuning = GPT2LMHeadModel.from_pretrained(fine_tuning_path).to(dvc) model_lora_tuning = GPT2LMHeadModel.from_pretrained(base_model) model_lora_tuning=PeftModel.from_pretrained(model_lora_tuning, lora_tuning_path).to(dvc) model_adapter_tuning = GPT2LMHeadModelWithAdapters.from_pretrained(adpter_tuning_path).to(dvc) input_data=df.iloc[:, 1 : 20 ].values[- 1 ] true_prices= df.iloc[- 1 :, 21 :].values.tolist()[ 0 ] prompt = ' ' .join( map ( str , input_data)) def generater(model): global true_prices model. eval () token=tokenizer.encode(prompt, return_tensors= 'pt' ).to(dvc) start_=time.time() generated = tokenizer.decode(model.generate(token, do_sample= True , max_length= 200 )[ 0 ], skip_special_tokens= True ) end_=time.time() print ( f'generate time: {end_-start_} ' ) generated_prices=generated.split( '

' )[ 0 ] generated_prices= list ( map ( float ,generated_prices.split())) generated_prices=generated_prices[ 0 :pre_length] print ( f"input data: {input_data} " ) print ( f"true prices: {true_prices} " ) print ( f"generated prices: {generated_prices} " ) mse = mean_squared_error(true_prices[:pre_length], generated_prices) print ( 'MSE:' , mse) rmse=np.sqrt(mse) nrmse=rmse/(np. max (true_prices)-np. min (generated_prices)) print ( f"RMSE: {rmse} ,NRMSE: {nrmse} " ) return generated_prices, mse, rmse, nrmse def plot_(a,b,c,title): plt.figure(figsize=( 7 , 6 )) if title== 'predication' : plt.plot(true_prices[:pre_length], label= 'True Values' , marker= 'o' ) plt.plot(a, label= 'fine_tuning' , marker= 'x' ) plt.plot(b, label= 'lora_tuning' , marker= 's' ) plt.plot(c,label= 'adapter_tuning' ,marker= 'd' ) plt.title(title) plt.xlabel( 'Index' ) plt.ylabel( 'Value' ) plt.legend() plt.savefig( f" {title} .png" ) def groups_chart(a,b,c,models): metrics = [ 'Train_time(s)' , 'Infer_time(s)' , 'Memory(GB)' , 'MSE' , 'RMSE' , 'NRMSE' ] plt.figure(figsize=( 7 , 6 )) a=[ 101.7946 , 1.243 , 5.67 ,a[ 1 ],a[ 2 ],a[ 3 ]] b=[ 69.5605 , 0.877 , 4.10 ,b[ 1 ],b[ 2 ],b[ 3 ]] c=[ 104.4355 , 0.883 , 5.52 ,c[ 1 ],c[ 2 ],c[ 3 ]] bar_width = 0.2 r1 = np.arange( len (metrics)) r2 = [x + bar_width for x in r1] r3 = [x + bar_width for x in r2] plt.bar(r1, a, color= 'r' , width=bar_width, edgecolor= 'grey' , label=models[ 0 ]) plt.bar(r2, b, color= 'b' , width=bar_width, edgecolor= 'grey' , label=models[ 1 ]) plt.bar(r3, c, color= 'g' , width=bar_width, edgecolor= 'grey' , label=models[ 2 ]) plt.yscale( 'log' ) plt.xlabel( 'Metrics' , fontweight= 'bold' ) plt.xticks([r + bar_width for r in range ( len (metrics))], metrics) plt.ylabel( 'Values (log scale)' , fontweight= 'bold' ) plt.title( 'Model Comparison' ) plt.legend() plt.savefig( 'Comparison.png' ) fine_tuning_result = generater(model_fine_tuning) lora_tuning_result = generater(model_lora_tuning) adapter_tuning_result=generater(model_adapter_tuning) plot_(fine_tuning_result[ 0 ],lora_tuning_result[ 0 ],adapter_tuning_result[ 0 ],title= 'predication' ) groups_chart(fine_tuning_result,lora_tuning_result,adapter_tuning_result,models=[ 'fine-tuning' , 'lora-tuning' , 'adapter-tuning' ])

请注意：

这里有一个问题需要注意，我们测量的指标的数量级并不相同，所以我这里使用了对数尺度：plt.yscale('log')，这样可以有效处理数据量级相差很大的情况。

全参数微调模型推理结果：

生成的价格：[0.61163, 0.61162, 0.61191, 0.61195, 0.61209, 0.61231, 0.61224, 0.61207, 0.61187, 0.61184, 0.6119, 0.61169, 0.61168, 0.61162, 0.61181, 0.61184, 0.6118, 0.61176, 0.61165, 0.61169, 0.61186, 0.61171, 0.61171, 0.6116, 0.61165, 0.61168, 0.61165,0.61169,0.61173,0.61184,0.61176,0.61171,0.61176,0.61171,0.61207,0.61208,0.61202,0.6117,0.61207]

MSE:1.257374999999991e-07

RMSE:0.00035459483921794336

NRMSE:0.43243273075362537

LoRA 微调模型推理结果：

生成的价格：[0.61163, 0.61162, 0.61191, 0.61195, 0.61209, 0.61231, 0.61224, 0.61207, 0.61187, 0.61184, 0.6119, 0.61169, 0.61168, 0.61162, 0.61181, 0.61184, 0.6118, 0.61176, 0.61191, 0.61187, 0.6121, 0.61187, 0.61193, 0.61195, 0.61176, 0.61194, 0.61171,0.61198,0.61171,0.61171,0.61198,0.61172,0.61202,0.6116,0.61173,0.61199,0.61169,0.61171,0.61171]

MSE:1.0161999999999925e-07

RMSE:0.0003187789202566557

NRMSE:0.3887547808008319

适配器微调推理结果：

生成的价格：[0.61163, 0.61162, 0.61191, 0.61195, 0.61209, 0.61231, 0.61224, 0.61207, 0.61187, 0.61184, 0.6119, 0.61169, 0.61168, 0.61162, 0.61181, 0.61184, 0.61184, 0.6118, 0.61176, 0.61173, 0.61168, 0.61165, 0.61178, 0.61173, 0.61164, 0.61174, 0.61163, 0.61174,0.61163,0.61174,0.61162,0.61162,0.61167,0.61168,0.61165,0.61167,0.61168,0.61162,0.61167,0.61174]

MSE:1.5644499999999023e-07

RMSE:0.00039553128826932293

NRMSE:0.4944141103367081

图表可视化比较：





结论

在本文中，我们讨论了如何使用适配器微调方法对 GPT-2 预训练模型进行微调，并对介绍的微调方法进行了横向比较，使我们能够直观地选择更适合我们交易策略的训练方法和模型。

我们观察到，虽然适配器调整可能需要比 LoRA 稍长的训练时间和更多的 VRAM，但它提供了一种捕获特定于任务的信息的不同方法。选择最佳方法取决于具体的项目要求和可用资源。全参数微调仍然是一个强大的基础，而 LoRA 提供了效率，适配器调整提供了模块化和多任务场景的潜在优势。

在后续的文章中，我们将不再继续尝试不同的微调方法。我们将尝试利用我们经过微调的模型来制定交易策略并将其集成到 EA 中。完成这些之后，我们将对 EA 进行回测和评估。如果你对微调模型还有兴趣，并且希望得到更好的结果，可以尝试按照我的思路，按照示例代码一步一步完成。相信我，这不是一个困难的过程。

下篇文章再见！

附录：

文件 描述

adapter_tuning.py 适配器调整代码 test.py 用于 比较不同微调方法的效率和性能的 代码 llm_data.csv 原始数据文件 train.txt 训练数据文件



