为 MetaTrader 5 开发一款 MQTT 客户端：TDD 方式
概述
"...策略是明确的：首先令其发挥作用，然后令其走上正轨，最后，令其更迅捷..."。Stephen C. Johnson 和 Brian W. Kernighan 的 “系统编程之 C语言与模型”，载于 Byte 杂志（1983 年 8 月）
在两个或多个 MetaTrader 实例之间共享实时数据是交易者和客户经理的共同需求。可以说，最常需要共享的数据与交易业务有关，即所谓的“交易跟单者”所求。但人们能很容易地找到帐户信息共享、品种筛选、和机器学习所需统计数据的请求，仅举几例。此功能可以通过使用网络套接字、与命名管道的进程间通信、Web 服务、本地文件共享、以及可能已测试（和/或）开发的其它解决方案来获得。
作为软件开发中的常态，这些解决方案中的每一种在可用性、稳定性、可信度、以及开发和维护所需的资源方面都有其优点和缺点。简而言之，取决于用户的需求和预算，每一种都代表了不同的成本-效益关系。
本文汇报了 MQTT 协议客户端实现的第一步，其恰好是一种满足这种需求的技术 — 机器之间实时数据共享 — 高性能、低带宽消耗、低资源需求、和低成本。
什么是 MQTT
MQTT 是一种在客户端-服务器之间发布/订阅消息的传输协议。它轻巧、开放、简单，并且易于实施。这些特性令其非常适合在众多状况下使用，包括受限环境，譬如机器对机器（M2M）、和物联网（IoT）环境中的通信，这其中网络带宽非常宝贵，故需占用空间小的代码。
“2013 年，IBM 向 OASIS 规范提交了 MQTT v3.1，并附有一份章程，确保只接受对规范的微小更改。从 IBM 接管标准维护之后，OASIS 于 2014 年 10 月 29 日发布了 3.1.1 版。2019 年 3 月 7 日发布了对 MQTT 版本 5，其有更实质性升级，增加了一些新功能。”（维基百科)
“我们当时试图做的是，IBM 的中间件 MQ Integrator，正是我当时在通信行业所做的工作，讨论 1,200-波特拨号线路和 300-波特拨号线路，以及带宽非常受限的 VSAT，并将这两者绑缚在一起。”
尽管事实上由于技术堆栈的限制和昂贵的网络成本，它被设计为强大、快速和廉价，但它需要提供具有持续会话感知的数据交付服务品质，这令其能够应对不可靠，甚至间断性的互联网连接。
作为一种二进制协议，MQTT 在内存和处理需求方面非常高效。更令人惊奇的是，最小的 MQTT 数据包只有两个字节！
鉴于 MQTT 基于发布/订阅模型（pub/sub），取代了“请求/响应”，故 MQTT 是双向的。也就是说，一旦客户端/服务器连接建立好，数据就可以随时从客户端流向服务器，以及从服务器流向客户端，而无需事先请求，譬如 HTTP 的 WebRequest 的情况。一旦数据到达，服务器会立即将其转发给接收人。此特征是实时数据交换的基石，因为它允许端点之间的最小延迟。一些赞助商广告会有毫秒级的延迟。
类型、格式、编解码器、或有关数据的其它任何方面都无关紧要。MQTT 与数据无关。用户可以发送/接收的数据从原始字节到文本格式（XML、JSON 对象）、协议缓冲区、图片、视频片段、等等。
客户端和服务器之间的大多数交互都可以是异步的，也就是说 MQTT 是可伸缩的。在物联网行业中，话说数千甚至数百万台设备实时连接和交换数据的情况并不少见。
它的消息可以、而且通常是在端点之间加密的，因为该协议与 TLS 兼容，并内置了身份验证和授权机制。
毫不奇怪，MQTT 不仅是一套高标准的规范，而且是多个行业广泛采用的技术。
主要组件
发布/订阅（pub/sub）是一套非常著名的消息交换模型。客户端连接到服务器，并发布有关主题的消息。此后，订阅该主题的所有客户端都会收到消息。这是模型的基本机制。
服务器充当代理，站在客户端之间代收代发。TCP/IP 是底层传输协议，客户端是任何理解 TCP/IP 和 MQTT 的设备。消息通常是 JSON 或 XML 有效载荷，但也可以是任何内容，包括原始字节序列。
该主题是一个 UTF-8 编码的字符串，用于描述类似命名空间的分层结构
-
office/machine01/account123456
-
office/machine02/account789012
-
home/machine01/account345678
- home/machine01/#
- office/#
好的，所以 MQTT 是为机器对机器之间对话而开发的，它在物联网环境中被广泛使用，而且它健壮、快速、且廉价。但您也许会问：这个东西能给交易环境带来什么样的益处或改善？MQTT 在 MetaTrader 中的用例是什么？
如上所述，“交易跟单者”是 MQTT 在交易环境中最显见的用例。但人们也许会考虑用实时数据投喂机器学习管道，根据从 Web 服务中抽取的实时数据改变 EA 行为，或者从任意设备远程控制您的 MetaTrader 应用程序。对于任何需要在机器之间实时数据流的场景，我们也许会把 MQTT 纳入考察。
如何在 MetaTrader 中使用 MQTT
对于最流行的通用语言，有免费和开源的 MQTT 客户端函数库，包括对应移动和嵌入式设备的变体。因此，为了从 MQL5 使用 MQTT，我们可以自 C、C++、或 C# 层面生成并导入相应的 DLL。
如果要共享的数据仅限于业务/账户信息，并且可以接受相对较大的延迟，则另一种选择是使用 Python MQTT 客户端函数库，和 MQL5 Python 模块作为“桥梁”。
但正如我们所知，DLL 的使用对于 MQL5 生态系统有一些负面影响，最值得注意的是市场不接受依赖 DLL 的 EA 上架。此外，在 MQL5 云上不允许运行依赖 DLL 的 EA 进行回测优化。为了避免 DLL 依赖，和 Python 桥接，理想的解决方案是为 MetaTrader 开发一个客户端的原生 MQTT 函数库。
这就是我们将在未来几周内要做的事情：针对 MetaTrader 5 实现客户端 MQTT-v5.0 协议。
与其它网络协议相比，实现 MQTT 客户端可认为是“相对容易的”。但相对容易并非一定容易。因此，我们将按自底向上的方式开始，即由测试驱动的开发（TDD），并希望来自社区的测试和反馈。
尽管 TDD 可以（并且经常）被用作几乎任何东西的“炒作”或“流行语”，但当我们有一套正式的规范时，它却非常适合，这恰是标准化网络协议的情况。
通过采用自底向上的方式，我们面对巨型规格时可以分解它，比方说，婴儿学步。MQTT 的规格并不是庞大，与代理端相比，客户端是最简单的。但它有其自身的复杂性，特别是自 5.0 版以来，它包含了一些附加特征。
由于我们没有带薪时间和团队来合并技能，故婴儿学步似乎于此是最好的方式：我如何发送消息？我应当写什么样的东西？我怎样才能自有效的东西开始，如此在考虑令它工作更迅捷之前，我能改进它，令其运行更优秀？
巨型规格，婴儿学步：理解并分解 MQTT 协议
如同众多（如果不是全部）网络协议的规范，MQTT 协议的工作原理是将所谓的数据包中传输的数据分解含义。因此，如果接收方知道每种数据包的含义，它就可以根据接收到的数据包类型采取正确的操作行为。在 MQTT 术语中，数据包的种类称为控制数据包类型，每个数据包最多有三个部分：
-
所有数据包中都存在一个固定标头
-
某些数据包中存在一个可变标头
-
仅在某些数据包中还存在一个有效载荷
MQTT-v5.0 中有 15 种控制数据包类型：
表格 1. MQTT 控制数据包类型（表格来自 OASIS 规范）
|名称
|数值
|流向
|说明
|Reserved
|0
|禁用
|Reserved
|CONNECT
|1
|客户端至服务端
|连接请求
|CONNACK
|2
|服务器至客户端
|连接确认
|PUBLISH
|3
|客户端到服务器或服务器到客户端
|发布消息
|PUBREC
|5
|客户端到服务器或服务器到客户端
|已收到发布（QoS 2 发行第 1 部分）
|PUBREL
|6
|客户端到服务器或服务器到客户端
|发布版本（QoS 2 发行第 2 部分）
|PUBCOMP
|7
|客户端到服务器或服务器到客户端
|发布完成（QoS 2 发行第 3 部分）
|SUBSCRIBE
|8
|客户端至服务端
|订阅请求
|SUBACK
|9
|服务器至客户端
|订阅确认
|UNSUBSCRIBE
|10
|客户端至服务端
|退订请求
|UNSUBACK
|11
|服务器至客户端
|退订确认
|PINGREQ
|12
|客户端至服务端
|测试请求
|PINGRESP
|13
|服务器至客户端
|测试响应
|DISCONNECT
|14
|客户端到服务器或服务器到客户端
|断连通知
|AUTH
|15
|客户端到服务器或服务器到客户端
|身份验证交换
图例.1 MQTT 固定标头格式
鉴于在客户端和服务器之间建立连接之前我们什么也做不了，且参考标准有一个明确的陈述，内容如下
“客户端与服务器建立网络连接后，从客户端发送到服务器的第一个数据包必须是 CONNECT 数据包”，
我们看看 CONNECT 数据包的固定标头应如何格式化。
图例 2 CONNECT 数据包的 MQTT 固定报头格式
由此，我们需要用两个字节填充它：第一个字节必须具有二进制值 00010000，第二个字节必须含有所谓的“剩余长度”的值。
该标准将“剩余长度”定义为
“一个可变字节整数，表示当前控制数据包中剩余的字节数，包括可变标头和有效载荷中的数据。剩余长度不包括用来编码剩余长度的字节。数据包大小是 MQTT 控制数据包中的总字节数，这等于固定报头的长度加上剩余长度。”（强调是我们的）
该标准还定义了可变字节整数的编码方案。
“可变字节整数按编码方案进行编码，它使用单个字节表示最大 127 的值。更大的数值则按如下处理。每个字节的最低有效 7 位进行数据编码，最高有效位指示是否有后续字节存在。因此，每个字节编码 128 个值（0~127），和一个‘延续位’。可变字节整数字段中的最大字节数为 4。编码值长度必须取表示该值所需的最少字节数”。
哇！看似需要同时吸收很多信息。我们只是尝试填满第二个字节！
幸运的是，该标准提供了“将非负整数（X）编码为可变字节整数编码方案的算法”。
do encodedByte = X MOD 128 X = X DIV 128 // if there are more data to encode, set the top bit of this byte if (X > 0) encodedByte = encodedByte OR 128 endif 'output' encodedByte while (X > 0)
“其中 MOD 是模运算符（C 中的 %），DIV 是整数除法（C 中的 /），OR 是按位或（C 中的 |）。”
好了。现在我们有：
-
所有控制数据包类型的列表，
-
具有两个字节的 CONNECT 数据包的固定标头的格式，
-
第一个字节的值，
- 以及填充可变字节整数第二个字节的编码算法。
我们可以开始编写我们的第一个测试了。
注意：鉴于我们采用的是自底向而上的 TDD 方式，故我们将在实现之前编写测试。我们可以从一开始就假设我们将 1）编写失败的测试，然后我们将 2）仅实现通过测试所需的代码，然后我们将 3）在需要时重构代码。无论初始实现是否幼稚、丑陋，或者它看似性能不佳，都无关紧要。一旦我们有了能工作的代码，我们就会应对这些问题。性能排在我们任务列表的末尾。事不宜迟，我们打开我们的 MetaEditor，并创建一个名为 TestFixedHeader 的脚本，包含以下内容。
#include <MQTT\mqtt.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Print(TestFixedHeader_Connect()); } //--- bool TestFixedHeader_Connect() { uchar content_buffer[]; //empty //--- uchar expected[2]; expected[0] = 1; //pkt type expected[1] = 0; //remaining length //--- uchar fixed_header[]; //--- GenFixedHeader(CONNECT, content_buffer, fixed_header); //--- if(!ArrayCompare(expected, fixed_header) == 0) { Print(__FUNCTION__); for(uint i = 0; i < expected.Size(); i++) { Print("expected: ", expected[i], " result: ", fixed_header[i]); } return false; } return true; }另外，创建 mqtt.mqh 头文件，我们开始在其内开发函数，并用下面的代码填充它。
void GenFixedHeader(uint pkt_type, uchar& buf[], uchar& head[]) { ArrayFree(head); ArrayResize(head, 2); //--- head[0] = uchar(pkt_type); //--- //Remaining Length uint x; x = ArraySize(buf); do { uint encodedByte = x % 128; x = (uint)(x / 128); if(x > 0) { encodedByte = encodedByte | 128; } head[1] = uchar(encodedByte); } while(x > 0); } //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_PKT_TYPE { CONNECT = 1, // Connection request CONNACK = 2, // Connect acknowledgment PUBLISH = 3, // Publish message PUBACK = 4, // Publish acknowledgment (QoS 1) PUBREC = 5, // Publish received (QoS 2 delivery part 1) PUBREL = 6, // Publish release (QoS 2 delivery part 2) PUBCOMP = 7, // Publish complete (QoS 2 delivery part 3) SUBSCRIBE = 8, // Subscribe request SUBACK = 9, // Subscribe acknowledgment UNSUBSCRIBE = 10, // Unsubscribe request UNSUBACK = 11, // Unsubscribe acknowledgment PINGREQ = 12, // PING request PINGRESP = 13, // PING response DISCONNECT = 14, // Disconnect notification AUTH = 15, // Authentication exchange };
通过运行脚本，您应当能在智能选项卡中看到以下内容。
图例 3 输出测试固定标头 - 测试通过
为了确保我们的测试正常工作，我们还要看到它失败的情况。因此，强烈建议您修改 content_buffer 变量表示的输入，同时保持预期变量不变。您应该在智能选项卡输出中看到如下内容。
图例 4 输出测试固定标头 - 测试失败
无论如何，我们能假设我们的测试在这一点上是脆弱的，如同我们在 mqtt.mqh 头文件中的代码。没问题。我们才刚刚起步，随着我们向前迈进，我们会有机会让它们变得更好，从错误中吸取教训，从而提高我们的技能。
现在，我们可以将 TestFixedHeader_Connect 函数复制到其它数据包类型。从服务器流向客户端时，我们将忽略这些。它们是 CONNACK、PUBACK、SUBACK、UNSUBACK 和 PINGRESP。这些 ACK(S) 和 ping 响应数据包标头将由服务器生成，我们稍后将处理它们。为了确保我们的测试按预期工作，我们需要包括一些预计失败的测试。这些测试将在失败时返回 true。
#include <MQTT\mqtt.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Print(TestFixedHeader_Connect()); Print(TestFixedHeader_Connect_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Publish()); Print(TestFixedHeader_Publish_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Puback()); Print(TestFixedHeader_Puback_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Pubrec()); Print(TestFixedHeader_Pubrec_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Pubrel()); Print(TestFixedHeader_Pubrel_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Pubcomp()); Print(TestFixedHeader_Pubcomp_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Subscribe()); Print(TestFixedHeader_Subscribe_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Puback()); Print(TestFixedHeader_Puback_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Unsubscribe()); Print(TestFixedHeader_Unsubscribe_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Pingreq()); Print(TestFixedHeader_Pingreq_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Disconnect()); Print(TestFixedHeader_Disconnect_RemainingLength1_Fail()); Print(TestFixedHeader_Auth()); Print(TestFixedHeader_Auth_RemainingLength1_Fail()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool TestFixedHeader_Connect() { uchar content_buffer[]; //empty //--- uchar expected[2]; expected[0] = 1; //pkt type expected[1] = 0; //remaining length //--- uchar fixed_header[]; //--- GenFixedHeader(CONNECT, content_buffer, fixed_header); //--- if(!ArrayCompare(expected, fixed_header) == 0) { Print(__FUNCTION__); for(uint i = 0; i < expected.Size(); i++) { Print("expected: ", expected[i], " result: ", fixed_header[i]); } return false; } Print(__FUNCTION__); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool TestFixedHeader_Connect_RemainingLength1_Fail() { uchar content_buffer[]; //empty ArrayResize(content_buffer, 1); content_buffer[0] = 1; //--- uchar expected[2]; expected[0] = 1; //pkt type expected[1] = 0; //remaining length should be 1 //--- uchar fixed_header[]; //--- GenFixedHeader(CONNECT, content_buffer, fixed_header); //--- if(!ArrayCompare(expected, fixed_header) == 0) { Print(__FUNCTION__); for(uint i = 0; i < expected.Size(); i++) { Print("expected: ", expected[i], " result: ", fixed_header[i]); } return true; } Print(__FUNCTION__); return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool TestFixedHeader_Publish() { uchar content_buffer[]; //empty //--- uchar expected[2]; expected[0] = 3; //pkt type expected[1] = 0; //remaining length //--- uchar fixed_header[]; //--- GenFixedHeader(PUBLISH, content_buffer, fixed_header); //--- if(!ArrayCompare(expected, fixed_header) == 0) { Print(__FUNCTION__); for(uint i = 0; i < expected.Size(); i++) { Print("expected: ", expected[i], " result: ", fixed_header[i]); } return false; } Print(__FUNCTION__); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool TestFixedHeader_Publish_RemainingLength1_Fail() { uchar content_buffer[]; //empty ArrayResize(content_buffer, 1); content_buffer[0] = 1; //--- uchar expected[2]; expected[0] = 3; //pkt type expected[1] = 0; //remaining length should be 1 //--- uchar fixed_header[]; //--- GenFixedHeader(PUBLISH, content_buffer, fixed_header); //--- if(!ArrayCompare(expected, fixed_header) == 0) { Print(__FUNCTION__); for(uint i = 0; i < expected.Size(); i++) { Print("expected: ", expected[i], " result: ", fixed_header[i]); } return true; } Print(__FUNCTION__); return false; } . . . (omitted for brevity)
嘿！这是大量的范本代码，数十次键入，以及复制/粘贴！
是的，这是肯定的。但从长远来看，这将有很好的回报。通过这些简单、甚至简陋的现场测试，我们正在为我们的开发建立一种安全网。它们应当帮助我们
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专注于手头的任务，
-
避免过度工程，
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以及发现递归漏洞。
注意：我强烈鼓励您自己编写它们，替代简单地使用附件。您从一开始就会看到捕捉到多少微小的、“无攻击性”的错误。随着我们对客户端操作行为的推进，这些测试（以及其它更具体的测试）将证明它们的价值。除此之外，我们还避免了常见的技术欠债：将测试留待最后编写。通常，如果您把测试留到最后，就永远不想再写了。
图例 5 输出测试固定标头 - 全部通过
好的，我们来看看两字节 CONNECT 标头是否被 MQTT 代理识别为有效的标头。
如何安装开发和测试的 MQTT 代理（及客户端）
网上有许多 MQTT 代理产品，其中大多数都提供某种“沙箱” URL，用于开发和测试目的。在您最喜欢的搜索引擎上简单地搜索 “MQTT broker” 就足以帮助您找到其中的一些。
然而，此刻我们的客户端才刚萌芽。若无数据包分析器来捕获网络流量，我们还不能接收和读取响应。这个工具以后会很实用，但就目前而言，在我们的开发机器上安装一个符合规范的 MQTT 代理就足够了，如此我们就可以检查它的日志来查看我们的交互结果。理想情况下，它应该安装在虚拟机上，以便得到一个我们客户端以外的 IP。用不同 IP 的代理进行开发和测试，我们能够更提早解决连接和身份验证问题。
再次，Windows、Linux 和 Mac 也有若干选项。我已经在 Windows 的 Linux 子系统（WSL）上安装了 Mosquitto。除了免费和开源之外，Mosquitto 还非常便捷，因为它带有两个非常适用于开发的命令行应用程序：mosquitto_pub 和 mosquitto_sub 来发布和订阅 MQTT 主题。我还把它安装在 Windows 开发机器上，如此我就可以交叉检查一些错误。
请记住，MetaTrader 要求您在工具>选项菜单的智能系统选项卡中列出任何外部 URL，并且 MetaTrader 只允许您访问端口 80 或 443。因此，如果您遵照在 WSL 上安装代理的路径，不要忘记包含其主机 IP，也不要忘记将到达端口 80 的网络流量重定向到 1883，这是默认的 MQTT（和 Mosquitto）端口。有一个名为 redir 的工具，它以简单稳定的方式执行端口重定向。
图例.6 MetaTrader 5 对话框 - 允许 Web 请求 URL
若要获取 WSL IP，运行以下命令。
图例 7 WSL 获取主机名命令
一旦安装完毕，Mosquitto 将自行配置为在电脑启动时作为“服务”开启。因此，只需重新启动 WSL 即可在默认端口 1883 上开启 Mosquitto。
为了用 redir 将网络流量从端口 80 重定向到 1883，请运行以下命令。
图例 8 “redir” 重定向网络流量
最后，我们可以检查我们的两个字节 CONNECT 固定标头是否被符合规范的 MQTT 代理识别为有效的 MQTT 标头。只需创建一个“临时”脚本，并粘贴以下代码即可。（不要忘记根据 get hostname -I 命令的输出更改 broker_ip 变量中的 IP 地址。
#include <MQTT\mqtt.mqh> string broker_ip = "172.20.155.236"; int broker_port = 80; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int socket = SocketCreate(); if(socket != INVALID_HANDLE) { if(SocketConnect(socket, broker_ip, broker_port, 1000)) { Print("Connected ", broker_ip); //--- uchar fixed_header[]; uchar content_buffer[]; //empty //--- GenFixedHeader(CONNECT, content_buffer, fixed_header); //--- if(SocketSend(socket, fixed_header, ArraySize(fixed_header)) < 0) { Print("Failed sending fixed header ", GetLastError()); } } } }
您应当在“智能”选项卡输出中看到以下内容...
图例 9 输出本地代理连接
...以及 Mosquitto 日志中的以下输出。
图例 10 输出本地代理连接 - Mosquitto 日志
所以，是的，我们的 CONNECT 固定标头已由 Mosquito 识别，但<未知>客户端“由于协议错误”立即断开连接。发生此错误的原因是，我们尚未包含可变标头、协议名称、协议级别、和其它相关的元数据。我们将在下一步中修复该问题。
注意：正如您在上述命令的一开头所看到的，我们用的是 tail -f {pathToLogFile} 命令。我们可以在开发过程中用它来跟踪 Mosquito 日志更新，而无需打开和重新加载文件。
在下一步中，我们将实现 CONNECT 可变标头 - 和其它标头 - 以便维护与代理的稳定连接。我们还将发布一条消息，并处理代理返回的 CONNACK 数据包，及其相关原因代码。下一步将有一些有趣的按位运算，来填充我们的连接标志。下一步还要求我们大幅改进我们的测试，从而应对因客户端-代理对话而出现的复杂性。
结束语
在本文中，我们查看了一份 MQTT 发布/订阅实时消息共享协议、其起源和主要组件。我们还指出了 MQTT 在交易环境中实时消息传递的一些可能用例，以及如何通过导入从 C、C++ 或 C# 生成的 DLL，或通过 MetaTrader 5 Python 模块调用 MQTT Python 函数库，将其用于 MetaTrader 5 中的自动化操作。
考虑到在 MetaQuotes 市场和 MetaQuotes 云端测试上使用 DLL 的限制，我们还提出并讲述了使用测试驱动开发（TDD）方式实现原生 MQL5 MQTT 客户端的第一步。
一些可能有用的参考资料
我们不需要重新发明所有的轮子。开发人员在为其它语言编写 MQTT 客户端时面临的最常见挑战，大多都以开源库/SDK 的形式提供了解决方案。
如果您是一位经验丰富的 MQL5 开发人员并有建言，请在下面留下评论。不胜感激。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/12857
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您好，Jocimar,
感谢您的精彩教程。我在运行第 2 部分时遇到了麻烦，如果可能的话，我希望得到你的帮助。我在 Windows 10 上运行，没有 WSL。
，我安装了 mosquitto，并通过键入（从安装文件夹）启动服务：
服务成功启动，默认端口为 1883。接下来，为了找到 broker_ip，我运行了
并获得相应的 IP 地址，然后将其用于将网络流量从 80 或 443（两者我都试过）重定向到通过上述命令找到的 broker_ip。重定向是通过键入以下内容实现的：
然后我在脚本中输入端口和 broker_ip，并执行。我得到 5272错误代码，意思是 "连接远程主机失败"。当然，我已经在专家选项卡 中加入了 broker_ip。
在整个过程中，我是否遗漏了什么？
谢谢，
Dr.Pip
在整个过程中，我是否遗漏了什么？
谢谢，
Dr.Pip
你好，DrPip83
我注意到您是在四十天前提出这个问题的。我之前没有看到。现在我收到了管理员发来的关于您的问题的信息。很抱歉耽搁了这么长时间。
回到正题：您使用什么脚本进行连接？能否与我们分享一下？在第 2 部分中，我们与代理没有**功能连接。在此之前，我们只用数据包构建了存根，也就是我们的第一个原型类。我们在 "带外 "尝试连接，比方说，只使用未在附件上共享的内部从头脚本。直到现在，我们才在所谓的协议操作行为（或标准规定的操作）中实现真正的连接。
因此，能否请您分享一下您的脚本？也许我能帮上忙，或者与您分享我们为此使用的脚本。