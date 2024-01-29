简单均值回归交易策略

概述



均值回归是一种逆势交易，交易者预估价格将返回到某种形式的均衡点位，通常依据均值或其它向心趋势统计值来衡量。 本文讨论一个非常简单的均值回归交易策略。





均值回归快速介绍



行情通常以无规律的周期波动。 这意味着，当我们查看图表时，我们往往会看到上升、下降和相对平坦的阶段。 交易和投资的关键是能够判定这些阶段的变化，这些阶段也称为行情制度。

均值回归可以采用移动平均线的形式，如果行情离它太远，它可能会回退到其区域附近。





什么是均值回归？



均值回归是一个金融术语，即假设资产价格随时间推移，趋向聚拢到平均价格。

使用均值回归作为时机策略涉及辨别证券的交易范围，以及利用量化方法计算平均价格。 均值回归是一种现象，在大量的金融时序数据中均有所表现，来自价格数据、收益数据、和账面数值。

当现行价格低于过去的平均价格时，可认为该证对买方具有吸引力，并预估价格会上涨。 当现行价格高于过去的平均价格时，则预估行情价格会下跌。 换言之，预计自平均价格的偏差将退回至平均值。 这些知识可当作多交易策略的基石。

股票报告服务通常提供周期为 50 天和 100 天的移动平均线。 虽然报告服务提供了平均值，但仍然需要辨别所研究期间的最高价和最低价。

与图表相比，均值回归似乎是一种更科学地选择股票买卖点的方法，因为精确的数值衍生自历史数据，可识别买入/卖出价位，而非试图使用图表（图表，也称为技术分析）来解释价格走势，尽管新兴的尝试是利用 RSI 指标和平均真实范围（ATR）来捕捉这种系统形态。

许多资产类型，甚至汇率，都观测到均值回归；不过，这个过程也许会持续数年，因此对短线投资者并无价值。

均值回归应当展现出一种对称形式，因为一只股票高于或低于其历史平均水平的频率大致相仿。

历史均值回归模型不会收容证券价格的全部实际行为。 例如，也许会出现新信息，永久性影响标的股票的长期估值。 在破产的情况下，它也许会完全停止交易，永远无法恢复到曾经的历史平均水平。

在金融领域中，“均值回归”一词与统计学中的“回归或回归均值”的含义略有不同。杰里米·西格尔（Jeremy Siegel）使用“均值回报率”一词来描述一般原则，即一个金融时序，其中“在短期内回报可能非常不稳定，但从长期来看非常稳定”。按量化来讲，平均年回报率的标准差下降速度快于持有期的倒数，这意味着该过程不是随机游走，而是在低回报率区间之后迎来高回报的补偿期，例如季节性商业。





下图勾勒该示例。

但是我们如何衡量“太远”呢？ 我们尝试一种非常简单的方式，仅基于价格相对于移动平均线的位置。





设计策略



现在，我们取行情与其 200-周期移动平均线的间距，据其得到一个 50-周期的常规化均值，我们准备遵照以下交易信号编码：

每当常规化指数自等于 100 后回落，而当前收盘价低于 5-周期前的收盘价，且低于 200-周期移动平均线时，就会生成做多（买入）信号。

每当常规化指数自等于 100 后回落，而当前收盘价高于 5-周期前的收盘价，且高于 200-周期移动平均线时，就会生成做空（卖出）信号。

如此，在给定条件下，或许这并非最简单的策略，但尽管如此，它还是非常直观和直接的。 信号功能如下：

自上一章节，我们已有明确的目标来开始设计策略：

每当行情远低于其移动平均线时，就会生成做多（买入）信号，寄希望于它回退到较高的均值。

每当行情远高于其移动平均线时，就会生成做空（卖出）信号，寄希望于它回退到较低的均值。

我将对策略进行一些修改，尝试在策略作用不佳时（当净值走低）获得更好的结果。 我将修改这个策略：

- 取代查看最后的收盘价，我会查看最高价和最低价的走高，以便尝试筛选更好的开单。

开单不会太频繁。

修改后的代码如下：

if (previousValue== 100 ) { if (Normalizado< 100 && array_ma[ 0 ]>tick.bid && rates[ 5 ]. high < rates[ 1 ]. low ) { Print ( "Open Order Buy" ); Alert ( " Buying" ); Orden= "Buy" ; sl= NormalizeDouble (tick.ask - ptsl* _Point , _Digits ); tp= NormalizeDouble (tick.bid + pttp* _Point , _Digits ); trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,get_lot(tick.bid),tick.bid,sl,tp, "Buy" ); } if (Normalizado< 100 && array_ma[ 0 ]<tick.ask && rates[ 5 ]. low > rates[ 1 ]. high ) { Print ( "Open Order Sell" ); Alert ( " Selling" ); Orden= "Sell" ; sl= NormalizeDouble (tick.bid + ptsl* _Point , _Digits ); tp= NormalizeDouble (tick.ask - pttp* _Point , _Digits ); trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,get_lot(tick.ask),tick.ask,sl,tp, "Sell" ); } }

因之这些修改，策略获胜较少，但看起来更稳定（止损 = 4000 pts）。













EA 必须要优化才能获得更好的结果。 您还可以更改代码。 您可以看到策略在止损为 300 持续 30 分钟的示例。 只需根据所用的品种和周期搜索最拟合的。













该图形看似更稳定，止损为 300 点，但止损为 4000 点时更有利可图。 我们应该针对止损进行优化，以便找到 30 分钟的平衡点。 但是这份工作我会留给你。









代码



这是输入





input ENUM_LOT_TYPE inp_lot_type = LOT_TYPE_FIX; input double inp_lot_fix = 0.01 ; input double inp_lot_risk = 0.01 ; input bool InpPrintLog = false ; ulong Expert_MagicNumber = 66777 ; bool Expert_EveryTick = false ; input ENUM_TIMEFRAMES my_timeframe= PERIOD_CURRENT ; int handle_iMA; input int Inp_MA_ma_period = 200 ; input int Inp_MA_ma_shift = 5 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_MA_ma_method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_MA_applied_price = PRICE_CLOSE ; int shift = 49 ; input int ptsl = 350 ; input int pttp = 5000 ;

第一行设置所要用的手数类型，即固定手数。 下一行设置固定手数的大小，后跟风险手数的大小。 下一行设置一个布尔值，指示是否要打印日志。 下一行设置智能系统的魔幻数字。 下一行设置一个布尔值，指示智能系统是否要在每次跳价时执行。 下一行为智能系统设置时间帧 接下来的几行设置移动平均线指标的参数，例如平均周期、水平偏移、平滑类型、和价格类型。 下一行设置回溯常规化的移位。 接下来的两行设置止损和止盈的点数。

在 OnInit() 中:

int OnInit () { handle_iMA= iMA ( _Symbol ,my_timeframe,Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method,Inp_MA_applied_price); previousValue = 0.0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

此代码是用 MQL5 语言编写的，用于初始化变量。 代码第一行为 iMA 函数创建一个句柄，其用于计算给定品种在指定时间帧内的移动平均线。 iMA 函数的参数是为了给输入变量 Inp_MA_ma_period、Inp_MA_ma_shift、Inp_MA_ma_method、和 Inp_MA_applied_price 设置初值。 代码第二行初始化变量 previousValue 为 0.0。 代码最后一行返回值 INIT_SUCCEEDED，表示初始化成功。

在 OnTick() 中:

MqlTick tick; double last_price = tick.ask; SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick);

以及

if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick)) last=tick.last; double Last = NormalizeDouble (last, _Digits );

此代码是用 MQL5 语言编写的，比较交易品种的当前要价（ask）与最后成交价（last）。 第一行创建一个名为 'tick' 的变量，类型为 MqlTick。 第二行将最后成交价存储在变量 “last_price” 之中。 第三行提取变量 “_Symbol” 中指定的交易品种的跳价信息，并将其存储在变量 “tick” 之中。 第四行检查当前要价是否大于变量 “last_price” 中存储的最后成交价。 如果是，则完成一些事情。

此代码计算给定交易品种的点差百分比。 它首先使用 SymbolInfoTick() 函数提取交易品种的最后成交价。 然后，将最后的成交价常规化到 _Digits 参数指定的小数位。 如果常规化的最后成交价大于 0，则提取并常规化交易品种的要价（ask）和出价（bid）。 点差的计算方法是从常规化要价（ask）中减去常规化出价（bid）。 然后将点差除以交易品种的点值（使用 Pow() 函数计算），就得到以点数为单位的点差。 最后，以点数为单位的点差除以常规化最后成交价，再乘以 100 得到点差百分比。 如果点差百分比小于或等于 Max_Spread 参数，则会采取一些动作。

对于 MA，我们将这样用它：

handle_iMA= iMA ( _Symbol ,my_timeframe,Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method,Inp_MA_applied_price);

double array_ma[]; ArraySetAsSeries (array_ma, true ); int start_pos= 0 ,count= 3 ; if (!iGetArray(handle_iMA, 0 ,start_pos,count,array_ma)) return ;

string text= "" ; for ( int i= 0 ; i<count; i++) text=text+ IntegerToString (i)+ ": " + DoubleToString (array_ma[i], Digits ()+ 1 )+ "

" ; Comment (text);

bool iGetArray( const int handle, const int buffer, const int start_pos, const int count, double &arr_buffer[]) { bool result= true ; if (! ArrayIsDynamic (arr_buffer)) { PrintFormat ( "ERROR! EA: %s, FUNCTION: %s, this a no dynamic array!" , __FILE__ , __FUNCTION__ ); return ( false ); } ArrayFree (arr_buffer); ResetLastError (); int copied= CopyBuffer (handle,buffer,start_pos,count,arr_buffer); if (copied!=count) { PrintFormat ( "ERROR! EA: %s, FUNCTION: %s, amount to copy: %d, copied: %d, error code %d" , __FILE__ , __FUNCTION__ ,count,copied, GetLastError ()); return ( false ); } return (result); }

此代码计算和显示给定时间帧内给定品种的移动平均线（MA）。 iMA() 函数计算 MA，iGetArray() 函数从指标缓冲区中提取 MA 数值。 ArraySetAsSeries() 函数设置数组作为序列，IntegerToString() 和 DoubleToString() 函数将数组值转换为字符串。 最后，Comment() 函数在图表注释中显示 MA 数值。





为了在开单时不出现交易量错误，我们将使用以下方法：

double get_lot( double price) { if (inp_lot_type==LOT_TYPE_FIX) return (normalize_lot(inp_lot_fix)); double one_lot_margin; if (! OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY , _Symbol , 1.0 ,price,one_lot_margin)) return (inp_lot_fix); return (normalize_lot(( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )*(inp_lot_risk/ 100 ))/ one_lot_margin)); } double normalize_lot( double lt) { double lot_step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); lt = MathFloor (lt / lot_step) * lot_step; double lot_minimum = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); lt = MathMax (lt, lot_minimum); return (lt); }

此代码计算买入订单的手数。 第一个函数 get_lot() 以价格作为参数，并返回手数。 手数大小由手数类型决定，手数类型可以是固定的，也可以基于风险百分比。 如果手数类型是固定的，则该函数返回常规化的手数大小。 如果手数类型基于风险百分比，则该函数将计算一手的保证金，根据余额和风险百分比计算手数，并返回常规化的手数大小。 第二个函数 normalize_lot() 以手数作为参数，并返回常规化的手数大小。 标准化手数的计算方法是将手数大小除以交易量步长，然后乘以交易量步长。 然后将常规化的手数与最小手数进行比较，并返回两者的最大值。

开单时我们要用到它

trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,get_lot(tick.bid),tick.bid,sl,tp, "Buy" );

此代码是用 MQL5 编写的，用于在市场上开新仓。 第一个参数是要交易的资产品种。 第二个参数是订单类型，在本例中为做多订单。 第三个参数是手数，它是调用 get_lot() 函数和当前出价计算得出的。 第四个参数是当前出价（bid）。 第五个和第六个参数分别是止损和止盈水平。 最后一个参数是将会添加到订单中的注释。

根据初始策略，开始将是这样的，只是针对高低点改变收盘条件（以获得更稳健的结果）。

if ( 0 <=Normalizado<= 100 ) { if (previousValue== 100 ) { if (Normalizado< 100 && array_ma[ 0 ]>tick.bid && rates[ 5 ].high < rates[ 1 ].low ) { Print ( "Open Order Buy" ); Alert ( " Buying" ); Orden= "Buy" ; sl= NormalizeDouble (tick.ask - ptsl* _Point , _Digits ); tp= NormalizeDouble (tick.bid + pttp* _Point , _Digits ); trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,get_lot(tick.bid),tick.bid,sl,tp, "Buy" ); } if (Normalizado< 100 && array_ma[ 0 ]<tick.ask && rates[ 5 ].low > rates[ 1 ].high ) { Print ( "Open Order Sell" ); Alert ( " Selling" ); Orden= "Sell" ; sl= NormalizeDouble (tick.bid + ptsl* _Point , _Digits ); tp= NormalizeDouble (tick.ask - pttp* _Point , _Digits ); trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,get_lot(tick.ask),tick.ask,sl,tp, "Sell" ); } } } previousValue = Normalizado; if (Orden== "Sell" && rates[ 0 ].low <array_ma[ 0 ]) { trade.PositionClose( _Symbol , 5 ); Print ( "cerro sell" ); return ; } if (Orden== "Buy" && rates[ 0 ].high >array_ma[ 0 ]) { trade.PositionClose( _Symbol , 5 ); Print ( "cerro buy" ); return ; } }

此代码是用 MQL5 语言编写的，用于在外汇市场中开仓和平仓。 该代码首先检查变量 “Normalizado” 的值是否介于 0 和 100 之间。 如果是，则检查 “Normalizado” 的先前值是否为 100。 如果是，则检查 “Normalizado” 的值是否小于 100，数组 array_ma[0] 的值是否大于当前买入价，以及最后 5 个汇率的最高价是否小于第一个汇率的最低价。 如果满足所有这些条件，则代码将打印 “Open Order Buy”，提醒用户它正在买入，将 “Orden” 变量设置为 “Buy”，设置止损和止盈水平，并按指定参数开立买单。

如果 “Normalizado” 的值小于 100，并且 array_ma[0] 的值小于当前要价，并且最后 5 个汇率的最低价大于第一个汇率的最高价，则代码打印 “Open Order Sell”，提醒用户它正在卖出，将 “Orden” 变量设置为 “Sell”， 设置止损和止盈水平，并按指定参数开立卖单。 此后，代码将 “Normalizado” 的先前值设置为当前值。 最后，代码检查 “Orden” 变量是否设置为 “Sell”，以及当前汇率的低点是否小于 array_ma[0] 的值。 如果满足这些条件，则代码将卖单平仓，并打印 “cerro sell”。 类似地，如果 “Orden” 变量设置为 “Buy”，并且当前汇率的最高点大于 array_ma[0] 值，则代码将买单平仓，并打印 “cerro buy”。



结束语



该策略必须经过优化才能应用于市场，但其本意是提出一种思考市场分析的均值回归方式。



