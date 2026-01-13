- Büyüme
İşlemler:
315
Kârla kapanan işlemler:
309 (98.09%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (1.90%)
En iyi işlem:
3.95 USD
En kötü işlem:
-34.48 USD
Brüt kâr:
525.83 USD (52 436 pips)
Brüt zarar:
-138.72 USD (13 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
138 (229.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.82 USD (138)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
157 (49.84%)
Satış işlemleri:
158 (50.16%)
Kâr faktörü:
3.79
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
-23.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-66.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.55 USD (2)
Aylık büyüme:
34.11%
Yıllık tahmin:
413.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
66.55 USD (19.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.59% (40.03 USD)
Varlığa göre:
25.66% (132.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.95 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 138
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +229.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
İnceleme yok
