Ahmad Khoirur Roziq

EU Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 302%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
315
Kârla kapanan işlemler:
309 (98.09%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (1.90%)
En iyi işlem:
3.95 USD
En kötü işlem:
-34.48 USD
Brüt kâr:
525.83 USD (52 436 pips)
Brüt zarar:
-138.72 USD (13 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
138 (229.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.82 USD (138)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
157 (49.84%)
Satış işlemleri:
158 (50.16%)
Kâr faktörü:
3.79
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
-23.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-66.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.55 USD (2)
Aylık büyüme:
34.11%
Yıllık tahmin:
413.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
66.55 USD (19.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.59% (40.03 USD)
Varlığa göre:
25.66% (132.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 387
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.95 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 138
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +229.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EU Trade
Ayda 30 USD
302%
0
0
USD
518
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
26%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.