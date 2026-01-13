- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
315
利益トレード:
309 (98.09%)
損失トレード:
6 (1.90%)
ベストトレード:
3.95 USD
最悪のトレード:
-34.48 USD
総利益:
525.83 USD (52 436 pips)
総損失:
-138.72 USD (13 869 pips)
最大連続の勝ち:
138 (229.82 USD)
最大連続利益:
229.82 USD (138)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.43%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
5.82
長いトレード:
157 (49.84%)
短いトレード:
158 (50.16%)
プロフィットファクター:
3.79
期待されたペイオフ:
1.23 USD
平均利益:
1.70 USD
平均損失:
-23.12 USD
最大連続の負け:
2 (-66.55 USD)
最大連続損失:
-66.55 USD (2)
月間成長:
34.11%
年間予想:
413.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
66.55 USD (19.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.59% (40.03 USD)
エクイティによる:
25.66% (132.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.95 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 138
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +229.82 USD
最大連続損失: -66.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
302%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
USD
26%
1:500