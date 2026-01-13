- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
315
Profit Trade:
309 (98.09%)
Loss Trade:
6 (1.90%)
Best Trade:
3.95 USD
Worst Trade:
-34.48 USD
Profitto lordo:
525.83 USD (52 436 pips)
Perdita lorda:
-138.72 USD (13 869 pips)
Vincite massime consecutive:
138 (229.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.82 USD (138)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
157 (49.84%)
Short Trade:
158 (50.16%)
Fattore di profitto:
3.79
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-23.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-66.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.55 USD (2)
Crescita mensile:
34.64%
Previsione annuale:
420.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.55 USD (19.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.59% (40.03 USD)
Per equità:
25.66% (132.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.95 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 138
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +229.82 USD
Massima perdita consecutiva: -66.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
302%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
USD
26%
1:500