SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EU Trade
Ahmad Khoirur Roziq

EU Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 302%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
315
Profit Trade:
309 (98.09%)
Loss Trade:
6 (1.90%)
Best Trade:
3.95 USD
Worst Trade:
-34.48 USD
Profitto lordo:
525.83 USD (52 436 pips)
Perdita lorda:
-138.72 USD (13 869 pips)
Vincite massime consecutive:
138 (229.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.82 USD (138)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
157 (49.84%)
Short Trade:
158 (50.16%)
Fattore di profitto:
3.79
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-23.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-66.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.55 USD (2)
Crescita mensile:
34.64%
Previsione annuale:
420.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.55 USD (19.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.59% (40.03 USD)
Per equità:
25.66% (132.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 387
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.95 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 138
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +229.82 USD
Massima perdita consecutiva: -66.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EU Trade
30USD al mese
302%
0
0
USD
518
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.