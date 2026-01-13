- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
315
Transacciones Rentables:
309 (98.09%)
Transacciones Irrentables:
6 (1.90%)
Mejor transacción:
3.95 USD
Peor transacción:
-34.48 USD
Beneficio Bruto:
525.83 USD (52 436 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.72 USD (13 869 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
138 (229.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
229.82 USD (138)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.43%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
5.82
Transacciones Largas:
157 (49.84%)
Transacciones Cortas:
158 (50.16%)
Factor de Beneficio:
3.79
Beneficio Esperado:
1.23 USD
Beneficio medio:
1.70 USD
Pérdidas medias:
-23.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-66.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
34.11%
Pronóstico anual:
413.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
66.55 USD (19.69%)
Reducción relativa:
De balance:
20.59% (40.03 USD)
De fondos:
25.66% (132.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.95 USD
Peor transacción: -34 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 138
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +229.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -66.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
302%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
USD
26%
1:500