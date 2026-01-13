SeñalesSecciones
Ahmad Khoirur Roziq

EU Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 302%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
315
Transacciones Rentables:
309 (98.09%)
Transacciones Irrentables:
6 (1.90%)
Mejor transacción:
3.95 USD
Peor transacción:
-34.48 USD
Beneficio Bruto:
525.83 USD (52 436 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.72 USD (13 869 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
138 (229.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
229.82 USD (138)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.43%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
5.82
Transacciones Largas:
157 (49.84%)
Transacciones Cortas:
158 (50.16%)
Factor de Beneficio:
3.79
Beneficio Esperado:
1.23 USD
Beneficio medio:
1.70 USD
Pérdidas medias:
-23.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-66.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
34.11%
Pronóstico anual:
413.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
66.55 USD (19.69%)
Reducción relativa:
De balance:
20.59% (40.03 USD)
De fondos:
25.66% (132.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 387
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.95 USD
Peor transacción: -34 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 138
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +229.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -66.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
No hay comentarios
