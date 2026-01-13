- 자본
- 축소
트레이드:
315
이익 거래:
309 (98.09%)
손실 거래:
6 (1.90%)
최고의 거래:
3.95 USD
최악의 거래:
-34.48 USD
총 수익:
525.83 USD (52 436 pips)
총 손실:
-138.72 USD (13 869 pips)
연속 최대 이익:
138 (229.82 USD)
연속 최대 이익:
229.82 USD (138)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.41%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
5.82
롱(주식매수):
157 (49.84%)
숏(주식차입매도):
158 (50.16%)
수익 요인:
3.79
기대수익:
1.23 USD
평균 이익:
1.70 USD
평균 손실:
-23.12 USD
연속 최대 손실:
2 (-66.55 USD)
연속 최대 손실:
-66.55 USD (2)
월별 성장률:
35.06%
연간 예측:
425.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
66.55 USD (19.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.59% (40.03 USD)
자본금별:
24.88% (128.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.95 USD
최악의 거래: -34 USD
연속 최대 이익: 138
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +229.82 USD
연속 최대 손실: -66.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
302%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
USD
25%
1:500