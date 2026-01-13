СигналыРазделы
Ahmad Khoirur Roziq

EU Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 302%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
315
Прибыльных трейдов:
309 (98.09%)
Убыточных трейдов:
6 (1.90%)
Лучший трейд:
3.95 USD
Худший трейд:
-34.48 USD
Общая прибыль:
525.83 USD (52 436 pips)
Общий убыток:
-138.72 USD (13 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
138 (229.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
229.82 USD (138)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.43%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.82
Длинных трейдов:
157 (49.84%)
Коротких трейдов:
158 (50.16%)
Профит фактор:
3.79
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
1.70 USD
Средний убыток:
-23.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-66.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.55 USD (2)
Прирост в месяц:
34.11%
Годовой прогноз:
413.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
66.55 USD (19.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.59% (40.03 USD)
По эквити:
25.66% (132.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 387
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.95 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 138
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +229.82 USD
Макс. убыток в серии: -66.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Нет отзывов
