Всего трейдов:
315
Прибыльных трейдов:
309 (98.09%)
Убыточных трейдов:
6 (1.90%)
Лучший трейд:
3.95 USD
Худший трейд:
-34.48 USD
Общая прибыль:
525.83 USD (52 436 pips)
Общий убыток:
-138.72 USD (13 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
138 (229.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
229.82 USD (138)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.43%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.82
Длинных трейдов:
157 (49.84%)
Коротких трейдов:
158 (50.16%)
Профит фактор:
3.79
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
1.70 USD
Средний убыток:
-23.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-66.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.55 USD (2)
Прирост в месяц:
34.11%
Годовой прогноз:
413.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
66.55 USD (19.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.59% (40.03 USD)
По эквити:
25.66% (132.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Лучший трейд: +3.95 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 138
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +229.82 USD
Макс. убыток в серии: -66.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Нет отзывов
