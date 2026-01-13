- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
315
Negociações com lucro:
309 (98.09%)
Negociações com perda:
6 (1.90%)
Melhor negociação:
3.95 USD
Pior negociação:
-34.48 USD
Lucro bruto:
525.83 USD (52 436 pips)
Perda bruta:
-138.72 USD (13 869 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
138 (229.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
229.82 USD (138)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
5.82
Negociações longas:
157 (49.84%)
Negociações curtas:
158 (50.16%)
Fator de lucro:
3.79
Valor esperado:
1.23 USD
Lucro médio:
1.70 USD
Perda média:
-23.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-66.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.55 USD (2)
Crescimento mensal:
34.11%
Previsão anual:
413.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
66.55 USD (19.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.59% (40.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.66% (132.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.95 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 138
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +229.82 USD
Máxima perda consecutiva: -66.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
302%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
USD
26%
1:500