Ahmad Khoirur Roziq

EU Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 302%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
315
Bénéfice trades:
309 (98.09%)
Perte trades:
6 (1.90%)
Meilleure transaction:
3.95 USD
Pire transaction:
-34.48 USD
Bénéfice brut:
525.83 USD (52 436 pips)
Perte brute:
-138.72 USD (13 869 pips)
Gains consécutifs maximales:
138 (229.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
229.82 USD (138)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.43%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.82
Longs trades:
157 (49.84%)
Courts trades:
158 (50.16%)
Facteur de profit:
3.79
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
1.70 USD
Perte moyenne:
-23.12 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-66.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
34.64%
Prévision annuelle:
420.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
66.55 USD (19.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.59% (40.03 USD)
Par fonds propres:
25.66% (132.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 387
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.95 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 138
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +229.82 USD
Perte consécutive maximale: -66.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EU Trade
30 USD par mois
302%
0
0
USD
518
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
26%
1:500
Copier

