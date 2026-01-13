- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
315
Gewinntrades:
309 (98.09%)
Verlusttrades:
6 (1.90%)
Bester Trade:
3.95 USD
Schlechtester Trade:
-34.48 USD
Bruttoprofit:
525.83 USD (52 436 pips)
Bruttoverlust:
-138.72 USD (13 869 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
138 (229.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
229.82 USD (138)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.43%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.82
Long-Positionen:
157 (49.84%)
Short-Positionen:
158 (50.16%)
Profit-Faktor:
3.79
Mathematische Gewinnerwartung:
1.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-66.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.55 USD (2)
Wachstum pro Monat :
34.11%
Jahresprognose:
413.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
66.55 USD (19.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.59% (40.03 USD)
Kapital:
25.66% (132.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.95 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 138
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
302%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
USD
26%
1:500