SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EU Trade
Ahmad Khoirur Roziq

EU Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 302%
XMGlobal-Real 8
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
315
Gewinntrades:
309 (98.09%)
Verlusttrades:
6 (1.90%)
Bester Trade:
3.95 USD
Schlechtester Trade:
-34.48 USD
Bruttoprofit:
525.83 USD (52 436 pips)
Bruttoverlust:
-138.72 USD (13 869 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
138 (229.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
229.82 USD (138)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.43%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.82
Long-Positionen:
157 (49.84%)
Short-Positionen:
158 (50.16%)
Profit-Faktor:
3.79
Mathematische Gewinnerwartung:
1.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-66.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.55 USD (2)
Wachstum pro Monat :
34.11%
Jahresprognose:
413.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
66.55 USD (19.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.59% (40.03 USD)
Kapital:
25.66% (132.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 387
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.95 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 138
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EU Trade
30 USD pro Monat
302%
0
0
USD
518
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
26%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.