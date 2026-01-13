信号部分
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 302%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
315
盈利交易:
309 (98.09%)
亏损交易:
6 (1.90%)
最好交易:
3.95 USD
最差交易:
-34.48 USD
毛利:
525.83 USD (52 436 pips)
毛利亏损:
-138.72 USD (13 869 pips)
最大连续赢利:
138 (229.82 USD)
最大连续盈利:
229.82 USD (138)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.43%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 天
采收率:
5.82
长期交易:
157 (49.84%)
短期交易:
158 (50.16%)
利润因子:
3.79
预期回报:
1.23 USD
平均利润:
1.70 USD
平均损失:
-23.12 USD
最大连续失误:
2 (-66.55 USD)
最大连续亏损:
-66.55 USD (2)
每月增长:
34.11%
年度预测:
413.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
66.55 USD (19.69%)
相对跌幅:
结余:
20.59% (40.03 USD)
净值:
25.66% (132.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 387
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.95 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 138
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +229.82 USD
最大连续亏损: -66.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
