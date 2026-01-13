- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
315
盈利交易:
309 (98.09%)
亏损交易:
6 (1.90%)
最好交易:
3.95 USD
最差交易:
-34.48 USD
毛利:
525.83 USD (52 436 pips)
毛利亏损:
-138.72 USD (13 869 pips)
最大连续赢利:
138 (229.82 USD)
最大连续盈利:
229.82 USD (138)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.43%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 天
采收率:
5.82
长期交易:
157 (49.84%)
短期交易:
158 (50.16%)
利润因子:
3.79
预期回报:
1.23 USD
平均利润:
1.70 USD
平均损失:
-23.12 USD
最大连续失误:
2 (-66.55 USD)
最大连续亏损:
-66.55 USD (2)
每月增长:
34.11%
年度预测:
413.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
66.55 USD (19.69%)
相对跌幅:
结余:
20.59% (40.03 USD)
净值:
25.66% (132.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|387
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.95 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 138
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +229.82 USD
最大连续亏损: -66.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
302%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
19
100%
315
98%
100%
3.79
1.23
USD
USD
26%
1:500