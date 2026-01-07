- Büyüme
İşlemler:
1 043
Kârla kapanan işlemler:
998 (95.68%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (4.31%)
En iyi işlem:
27 958.60 USD
En kötü işlem:
-46 144.23 USD
Brüt kâr:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Brüt zarar:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
185 (129 436.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129 436.45 USD (185)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.48%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
728 (69.80%)
Satış işlemleri:
315 (30.20%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
175.88 USD
Ortalama kâr:
465.03 USD
Ortalama zarar:
-6 236.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-135 938.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135 938.35 USD (8)
Aylık büyüme:
12.60%
Yıllık tahmin:
152.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
135 938.35 USD (66.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.91% (135 938.35 USD)
Varlığa göre:
4.00% (6 945.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|901
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|157K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|65K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CyberFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
