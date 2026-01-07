SinyallerBölümler
Aden Muhammad Hasbi

CTexclusive

Aden Muhammad Hasbi
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 963%
CyberFutures-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 043
Kârla kapanan işlemler:
998 (95.68%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (4.31%)
En iyi işlem:
27 958.60 USD
En kötü işlem:
-46 144.23 USD
Brüt kâr:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Brüt zarar:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
185 (129 436.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129 436.45 USD (185)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.48%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
728 (69.80%)
Satış işlemleri:
315 (30.20%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
175.88 USD
Ortalama kâr:
465.03 USD
Ortalama zarar:
-6 236.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-135 938.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135 938.35 USD (8)
Aylık büyüme:
12.60%
Yıllık tahmin:
152.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
135 938.35 USD (66.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.91% (135 938.35 USD)
Varlığa göre:
4.00% (6 945.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 901
Nasdaq_100 129
S&P_500 5
Dow_Jones 4
EURUSD.pro 3
NZDUSD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 157K
Nasdaq_100 24K
S&P_500 674
Dow_Jones 1.4K
EURUSD.pro -238
NZDUSD.pro 4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 65K
Nasdaq_100 296K
S&P_500 3K
Dow_Jones 372
EURUSD.pro 18
NZDUSD.pro 85
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27 958.60 USD
En kötü işlem: -46 144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 185
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +129 436.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -135 938.35 USD

💼 SIBUK KERJA TAPI INGIN TETAP CUAN DARI TRADING?

Nggak punya waktu buat pantau grafik? Atau takut rugi karena belum jago analisa? Tenang, #CTENTHUSIAST punya solusinya!

Cukup gabung di CopyTrade kami, akun Anda akan otomatis menyalin transaksi dari Master Trader profesional.

✅ Trading Otomatis: Anda kerja, uang Anda ikut bekerja. ✅ Aman & Legal: Broker teregulasi BAPPEBTI. ✅ Risiko Terukur: Profit konsisten, tidak serakah (Target Daily 3-5%). ✅ Fokus Instrumen: XAUUSD (Emas) & Indeks Saham.

Pilihan Server Sesuai Budget: 🥉 Standar: Min $1.000 🥈 VIP: Min $5.000 🥇 VVIP: Min $10.000

🚀 Jangan biarkan uangmu menganggur! https://clientarea.cfforex.com/
İnceleme yok
2026.01.07 04:41
A large drawdown may occur on the account again
