Total de Trades:
1 053
Transacciones Rentables:
1 008 (95.72%)
Transacciones Irrentables:
45 (4.27%)
Mejor transacción:
27 958.60 USD
Peor transacción:
-46 144.23 USD
Beneficio Bruto:
465 934.00 USD (1 038 661 pips)
Pérdidas Brutas:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
185 (129 436.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
129 436.45 USD (185)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.67%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.36
Transacciones Largas:
738 (70.09%)
Transacciones Cortas:
315 (29.91%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
175.95 USD
Beneficio medio:
462.24 USD
Pérdidas medias:
-6 236.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-135 938.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-135 938.35 USD (8)
Crecimiento al mes:
12.60%
Pronóstico anual:
152.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
135 938.35 USD (66.94%)
Reducción relativa:
De balance:
60.91% (135 938.35 USD)
De fondos:
7.39% (12 938.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|911
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.pro
|159K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.pro
|74K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +27 958.60 USD
Peor transacción: -46 144 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 185
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +129 436.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -135 938.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CyberFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
