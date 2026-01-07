信号部分
Aden Muhammad Hasbi

CTexclusive

Aden Muhammad Hasbi
可靠性
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 963%
CyberFutures-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 043
盈利交易:
998 (95.68%)
亏损交易:
45 (4.31%)
最好交易:
27 958.60 USD
最差交易:
-46 144.23 USD
毛利:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
毛利亏损:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
最大连续赢利:
185 (129 436.45 USD)
最大连续盈利:
129 436.45 USD (185)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.48%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.35
长期交易:
728 (69.80%)
短期交易:
315 (30.20%)
利润因子:
1.65
预期回报:
175.88 USD
平均利润:
465.03 USD
平均损失:
-6 236.76 USD
最大连续失误:
8 (-135 938.35 USD)
最大连续亏损:
-135 938.35 USD (8)
每月增长:
12.60%
年度预测:
152.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
135 938.35 USD (66.94%)
相对跌幅:
结余:
60.91% (135 938.35 USD)
净值:
4.00% (6 945.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 901
Nasdaq_100 129
S&P_500 5
Dow_Jones 4
EURUSD.pro 3
NZDUSD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 157K
Nasdaq_100 24K
S&P_500 674
Dow_Jones 1.4K
EURUSD.pro -238
NZDUSD.pro 4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 65K
Nasdaq_100 296K
S&P_500 3K
Dow_Jones 372
EURUSD.pro 18
NZDUSD.pro 85
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27 958.60 USD
最差交易: -46 144 USD
最大连续赢利: 185
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +129 436.45 USD
最大连续亏损: -135 938.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CyberFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.07 04:41
A large drawdown may occur on the account again
