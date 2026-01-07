- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 043
盈利交易:
998 (95.68%)
亏损交易:
45 (4.31%)
最好交易:
27 958.60 USD
最差交易:
-46 144.23 USD
毛利:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
毛利亏损:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
最大连续赢利:
185 (129 436.45 USD)
最大连续盈利:
129 436.45 USD (185)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.48%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.35
长期交易:
728 (69.80%)
短期交易:
315 (30.20%)
利润因子:
1.65
预期回报:
175.88 USD
平均利润:
465.03 USD
平均损失:
-6 236.76 USD
最大连续失误:
8 (-135 938.35 USD)
最大连续亏损:
-135 938.35 USD (8)
每月增长:
12.60%
年度预测:
152.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
135 938.35 USD (66.94%)
相对跌幅:
结余:
60.91% (135 938.35 USD)
净值:
4.00% (6 945.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|901
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|157K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|65K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27 958.60 USD
最差交易: -46 144 USD
最大连续赢利: 185
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +129 436.45 USD
最大连续亏损: -135 938.35 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
963%
0
0
USD
USD
174K
USD
USD
36
0%
1 043
95%
100%
1.65
175.88
USD
USD
61%
1:200