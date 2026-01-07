- Прирост
Всего трейдов:
1 043
Прибыльных трейдов:
998 (95.68%)
Убыточных трейдов:
45 (4.31%)
Лучший трейд:
27 958.60 USD
Худший трейд:
-46 144.23 USD
Общая прибыль:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Общий убыток:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Макс. серия выигрышей:
185 (129 436.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
129 436.45 USD (185)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.48%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
728 (69.80%)
Коротких трейдов:
315 (30.20%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
175.88 USD
Средняя прибыль:
465.03 USD
Средний убыток:
-6 236.76 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-135 938.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-135 938.35 USD (8)
Прирост в месяц:
12.60%
Годовой прогноз:
152.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
135 938.35 USD (66.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.91% (135 938.35 USD)
По эквити:
4.00% (6 945.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|901
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|157K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|65K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +27 958.60 USD
Худший трейд: -46 144 USD
Макс. серия выигрышей: 185
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +129 436.45 USD
Макс. убыток в серии: -135 938.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CyberFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
