- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 043
Bénéfice trades:
998 (95.68%)
Perte trades:
45 (4.31%)
Meilleure transaction:
27 958.60 USD
Pire transaction:
-46 144.23 USD
Bénéfice brut:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Perte brute:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
185 (129 436.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129 436.45 USD (185)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.48%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
728 (69.80%)
Courts trades:
315 (30.20%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
175.88 USD
Bénéfice moyen:
465.03 USD
Perte moyenne:
-6 236.76 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-135 938.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-135 938.35 USD (8)
Croissance mensuelle:
12.60%
Prévision annuelle:
152.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
135 938.35 USD (66.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.91% (135 938.35 USD)
Par fonds propres:
4.00% (6 945.78 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|901
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|157K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|65K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +27 958.60 USD
Pire transaction: -46 144 USD
Gains consécutifs maximales: 185
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +129 436.45 USD
Perte consécutive maximale: -135 938.35 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CyberFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
💼 SIBUK KERJA TAPI INGIN TETAP CUAN DARI TRADING?
Nggak punya waktu buat pantau grafik? Atau takut rugi karena belum jago analisa? Tenang, #CTENTHUSIAST punya solusinya!
Cukup gabung di CopyTrade kami, akun Anda akan otomatis menyalin transaksi dari Master Trader profesional.
✅ Trading Otomatis: Anda kerja, uang Anda ikut bekerja. ✅ Aman & Legal: Broker teregulasi BAPPEBTI. ✅ Risiko Terukur: Profit konsisten, tidak serakah (Target Daily 3-5%). ✅ Fokus Instrumen: XAUUSD (Emas) & Indeks Saham.
Pilihan Server Sesuai Budget: 🥉 Standar: Min $1.000 🥈 VIP: Min $5.000 🥇 VVIP: Min $10.000
🚀 Jangan biarkan uangmu menganggur! https://clientarea.cfforex.com/
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
963%
0
0
USD
USD
174K
USD
USD
36
0%
1 043
95%
100%
1.65
175.88
USD
USD
61%
1:200