Aden Muhammad Hasbi

CTexclusive

Aden Muhammad Hasbi
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 963%
CyberFutures-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 043
Bénéfice trades:
998 (95.68%)
Perte trades:
45 (4.31%)
Meilleure transaction:
27 958.60 USD
Pire transaction:
-46 144.23 USD
Bénéfice brut:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Perte brute:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
185 (129 436.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129 436.45 USD (185)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.48%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
728 (69.80%)
Courts trades:
315 (30.20%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
175.88 USD
Bénéfice moyen:
465.03 USD
Perte moyenne:
-6 236.76 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-135 938.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-135 938.35 USD (8)
Croissance mensuelle:
12.60%
Prévision annuelle:
152.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
135 938.35 USD (66.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.91% (135 938.35 USD)
Par fonds propres:
4.00% (6 945.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 901
Nasdaq_100 129
S&P_500 5
Dow_Jones 4
EURUSD.pro 3
NZDUSD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 157K
Nasdaq_100 24K
S&P_500 674
Dow_Jones 1.4K
EURUSD.pro -238
NZDUSD.pro 4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 65K
Nasdaq_100 296K
S&P_500 3K
Dow_Jones 372
EURUSD.pro 18
NZDUSD.pro 85
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27 958.60 USD
Pire transaction: -46 144 USD
Gains consécutifs maximales: 185
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +129 436.45 USD
Perte consécutive maximale: -135 938.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CyberFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

💼 SIBUK KERJA TAPI INGIN TETAP CUAN DARI TRADING?

Nggak punya waktu buat pantau grafik? Atau takut rugi karena belum jago analisa? Tenang, #CTENTHUSIAST punya solusinya!

Cukup gabung di CopyTrade kami, akun Anda akan otomatis menyalin transaksi dari Master Trader profesional.

✅ Trading Otomatis: Anda kerja, uang Anda ikut bekerja. ✅ Aman & Legal: Broker teregulasi BAPPEBTI. ✅ Risiko Terukur: Profit konsisten, tidak serakah (Target Daily 3-5%). ✅ Fokus Instrumen: XAUUSD (Emas) & Indeks Saham.

Pilihan Server Sesuai Budget: 🥉 Standar: Min $1.000 🥈 VIP: Min $5.000 🥇 VVIP: Min $10.000

🚀 Jangan biarkan uangmu menganggur! https://clientarea.cfforex.com/
Aucun avis
2026.01.07 04:41
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.