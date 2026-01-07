- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 043
利益トレード:
998 (95.68%)
損失トレード:
45 (4.31%)
ベストトレード:
27 958.60 USD
最悪のトレード:
-46 144.23 USD
総利益:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
総損失:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
最大連続の勝ち:
185 (129 436.45 USD)
最大連続利益:
129 436.45 USD (185)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.48%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
728 (69.80%)
短いトレード:
315 (30.20%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
175.88 USD
平均利益:
465.03 USD
平均損失:
-6 236.76 USD
最大連続の負け:
8 (-135 938.35 USD)
最大連続損失:
-135 938.35 USD (8)
月間成長:
12.60%
年間予想:
152.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
135 938.35 USD (66.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.91% (135 938.35 USD)
エクイティによる:
4.00% (6 945.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|901
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|157K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|65K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27 958.60 USD
最悪のトレード: -46 144 USD
最大連続の勝ち: 185
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +129 436.45 USD
最大連続損失: -135 938.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CyberFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
963%
0
0
USD
USD
174K
USD
USD
36
0%
1 043
95%
100%
1.65
175.88
USD
USD
61%
1:200