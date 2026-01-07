- 자본
- 축소
트레이드:
1 050
이익 거래:
1 005 (95.71%)
손실 거래:
45 (4.29%)
최고의 거래:
27 958.60 USD
최악의 거래:
-46 144.23 USD
총 수익:
465 335.40 USD (1 035 519 pips)
총 손실:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
연속 최대 이익:
185 (129 436.45 USD)
연속 최대 이익:
129 436.45 USD (185)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.55%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.36
롱(주식매수):
735 (70.00%)
숏(주식차입매도):
315 (30.00%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
175.89 USD
평균 이익:
463.02 USD
평균 손실:
-6 236.76 USD
연속 최대 손실:
8 (-135 938.35 USD)
연속 최대 손실:
-135 938.35 USD (8)
월별 성장률:
13.40%
연간 예측:
162.56%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
135 938.35 USD (66.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.91% (135 938.35 USD)
자본금별:
5.96% (10 420.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|908
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|158K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|71K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27 958.60 USD
최악의 거래: -46 144 USD
연속 최대 이익: 185
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +129 436.45 USD
연속 최대 손실: -135 938.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CyberFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
