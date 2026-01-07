- Wachstum
Trades insgesamt:
1 043
Gewinntrades:
998 (95.68%)
Verlusttrades:
45 (4.31%)
Bester Trade:
27 958.60 USD
Schlechtester Trade:
-46 144.23 USD
Bruttoprofit:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Bruttoverlust:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
185 (129 436.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129 436.45 USD (185)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.48%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.35
Long-Positionen:
728 (69.80%)
Short-Positionen:
315 (30.20%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
175.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
465.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6 236.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-135 938.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-135 938.35 USD (8)
Wachstum pro Monat :
12.60%
Jahresprognose:
152.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
135 938.35 USD (66.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.91% (135 938.35 USD)
Kapital:
4.00% (6 945.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|901
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|157K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|65K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CyberFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
