SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CTexclusive
Aden Muhammad Hasbi

CTexclusive

Aden Muhammad Hasbi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 963%
CyberFutures-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 043
Gewinntrades:
998 (95.68%)
Verlusttrades:
45 (4.31%)
Bester Trade:
27 958.60 USD
Schlechtester Trade:
-46 144.23 USD
Bruttoprofit:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Bruttoverlust:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
185 (129 436.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129 436.45 USD (185)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.48%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.35
Long-Positionen:
728 (69.80%)
Short-Positionen:
315 (30.20%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
175.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
465.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6 236.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-135 938.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-135 938.35 USD (8)
Wachstum pro Monat :
12.60%
Jahresprognose:
152.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
135 938.35 USD (66.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.91% (135 938.35 USD)
Kapital:
4.00% (6 945.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 901
Nasdaq_100 129
S&P_500 5
Dow_Jones 4
EURUSD.pro 3
NZDUSD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 157K
Nasdaq_100 24K
S&P_500 674
Dow_Jones 1.4K
EURUSD.pro -238
NZDUSD.pro 4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 65K
Nasdaq_100 296K
S&P_500 3K
Dow_Jones 372
EURUSD.pro 18
NZDUSD.pro 85
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27 958.60 USD
Schlechtester Trade: -46 144 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 185
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +129 436.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -135 938.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CyberFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

💼 SIBUK KERJA TAPI INGIN TETAP CUAN DARI TRADING?

Nggak punya waktu buat pantau grafik? Atau takut rugi karena belum jago analisa? Tenang, #CTENTHUSIAST punya solusinya!

Cukup gabung di CopyTrade kami, akun Anda akan otomatis menyalin transaksi dari Master Trader profesional.

✅ Trading Otomatis: Anda kerja, uang Anda ikut bekerja. ✅ Aman & Legal: Broker teregulasi BAPPEBTI. ✅ Risiko Terukur: Profit konsisten, tidak serakah (Target Daily 3-5%). ✅ Fokus Instrumen: XAUUSD (Emas) & Indeks Saham.

Pilihan Server Sesuai Budget: 🥉 Standar: Min $1.000 🥈 VIP: Min $5.000 🥇 VVIP: Min $10.000

🚀 Jangan biarkan uangmu menganggur! https://clientarea.cfforex.com/
Keine Bewertungen
2026.01.07 04:41
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CTexclusive
30 USD pro Monat
963%
0
0
USD
174K
USD
36
0%
1 043
95%
100%
1.65
175.88
USD
61%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.