Trade:
1 043
Profit Trade:
998 (95.68%)
Loss Trade:
45 (4.31%)
Best Trade:
27 958.60 USD
Worst Trade:
-46 144.23 USD
Profitto lordo:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Perdita lorda:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Vincite massime consecutive:
185 (129 436.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129 436.45 USD (185)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.48%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
728 (69.80%)
Short Trade:
315 (30.20%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
175.88 USD
Profitto medio:
465.03 USD
Perdita media:
-6 236.76 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-135 938.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135 938.35 USD (8)
Crescita mensile:
12.60%
Previsione annuale:
152.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
135 938.35 USD (66.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.91% (135 938.35 USD)
Per equità:
4.00% (6 945.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|901
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|157K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|65K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +27 958.60 USD
Worst Trade: -46 144 USD
Vincite massime consecutive: 185
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +129 436.45 USD
Massima perdita consecutiva: -135 938.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CyberFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
