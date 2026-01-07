- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 043
Negociações com lucro:
998 (95.68%)
Negociações com perda:
45 (4.31%)
Melhor negociação:
27 958.60 USD
Pior negociação:
-46 144.23 USD
Lucro bruto:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Perda bruta:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
185 (129 436.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129 436.45 USD (185)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.48%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
728 (69.80%)
Negociações curtas:
315 (30.20%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
175.88 USD
Lucro médio:
465.03 USD
Perda média:
-6 236.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-135 938.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-135 938.35 USD (8)
Crescimento mensal:
12.60%
Previsão anual:
152.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
135 938.35 USD (66.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.91% (135 938.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.00% (6 945.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|901
|Nasdaq_100
|129
|S&P_500
|5
|Dow_Jones
|4
|EURUSD.pro
|3
|NZDUSD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|157K
|Nasdaq_100
|24K
|S&P_500
|674
|Dow_Jones
|1.4K
|EURUSD.pro
|-238
|NZDUSD.pro
|4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|65K
|Nasdaq_100
|296K
|S&P_500
|3K
|Dow_Jones
|372
|EURUSD.pro
|18
|NZDUSD.pro
|85
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27 958.60 USD
Pior negociação: -46 144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 185
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +129 436.45 USD
Máxima perda consecutiva: -135 938.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CyberFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
💼 SIBUK KERJA TAPI INGIN TETAP CUAN DARI TRADING?
Nggak punya waktu buat pantau grafik? Atau takut rugi karena belum jago analisa? Tenang, #CTENTHUSIAST punya solusinya!
Cukup gabung di CopyTrade kami, akun Anda akan otomatis menyalin transaksi dari Master Trader profesional.
✅ Trading Otomatis: Anda kerja, uang Anda ikut bekerja. ✅ Aman & Legal: Broker teregulasi BAPPEBTI. ✅ Risiko Terukur: Profit konsisten, tidak serakah (Target Daily 3-5%). ✅ Fokus Instrumen: XAUUSD (Emas) & Indeks Saham.
Pilihan Server Sesuai Budget: 🥉 Standar: Min $1.000 🥈 VIP: Min $5.000 🥇 VVIP: Min $10.000
🚀 Jangan biarkan uangmu menganggur! https://clientarea.cfforex.com/
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
963%
0
0
USD
USD
174K
USD
USD
36
0%
1 043
95%
100%
1.65
175.88
USD
USD
61%
1:200