Aden Muhammad Hasbi

CTexclusive

0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 963%
CyberFutures-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 043
Negociações com lucro:
998 (95.68%)
Negociações com perda:
45 (4.31%)
Melhor negociação:
27 958.60 USD
Pior negociação:
-46 144.23 USD
Lucro bruto:
464 098.80 USD (1 028 986 pips)
Perda bruta:
-280 653.98 USD (665 640 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
185 (129 436.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129 436.45 USD (185)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.48%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
728 (69.80%)
Negociações curtas:
315 (30.20%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
175.88 USD
Lucro médio:
465.03 USD
Perda média:
-6 236.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-135 938.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-135 938.35 USD (8)
Crescimento mensal:
12.60%
Previsão anual:
152.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
135 938.35 USD (66.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.91% (135 938.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.00% (6 945.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 901
Nasdaq_100 129
S&P_500 5
Dow_Jones 4
EURUSD.pro 3
NZDUSD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 157K
Nasdaq_100 24K
S&P_500 674
Dow_Jones 1.4K
EURUSD.pro -238
NZDUSD.pro 4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 65K
Nasdaq_100 296K
S&P_500 3K
Dow_Jones 372
EURUSD.pro 18
NZDUSD.pro 85
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27 958.60 USD
Pior negociação: -46 144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 185
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +129 436.45 USD
Máxima perda consecutiva: -135 938.35 USD

Sem dados

Sem comentários
2026.01.07 04:41
A large drawdown may occur on the account again
