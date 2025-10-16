- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
59 (64.13%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (35.87%)
En iyi işlem:
7.15 USD
En kötü işlem:
-1.29 USD
Brüt kâr:
65.59 USD (8 970 pips)
Brüt zarar:
-12.88 USD (1 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (21.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.13 USD (32)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
9.18
Alış işlemleri:
24 (26.09%)
Satış işlemleri:
68 (73.91%)
Kâr faktörü:
5.09
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.11 USD
Ortalama zarar:
-0.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-5.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.74 USD (26)
Aylık büyüme:
3.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.74 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|87
|EURAUD
|4
|EURCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|40
|EURAUD
|13
|EURCHF
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|6.3K
|EURAUD
|890
|EURCHF
|-9
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.15 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +21.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok