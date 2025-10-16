- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
237 (72.03%)
Transacciones Irrentables:
92 (27.96%)
Mejor transacción:
7.15 USD
Peor transacción:
-1.71 USD
Beneficio Bruto:
304.51 USD (71 876 pips)
Pérdidas Brutas:
-73.28 USD (9 925 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (21.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
33.69 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.63
Actividad comercial:
68.18%
Carga máxima del depósito:
11.59%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
36.47
Transacciones Largas:
161 (48.94%)
Transacciones Cortas:
168 (51.06%)
Factor de Beneficio:
4.16
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
1.28 USD
Pérdidas medias:
-0.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-5.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.34 USD (7)
Crecimiento al mes:
15.31%
Pronóstico anual:
185.78%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.34 USD (0.22%)
Reducción relativa:
De balance:
1.39% (2.32 USD)
De fondos:
19.31% (32.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|317
|EURAUD
|4
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|216
|EURAUD
|13
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|-1
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|31K
|EURAUD
|890
|BTCUSD
|30K
|GBPUSD
|-58
|EURCHF
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.15 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +21.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live12
|8.60 × 5
|
DooFintech-Live 5
|9.03 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
