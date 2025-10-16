SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Bull Prime FX
Juliano Gattis

Bull Prime FX

Juliano Gattis
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 56%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
237 (72.03%)
Transacciones Irrentables:
92 (27.96%)
Mejor transacción:
7.15 USD
Peor transacción:
-1.71 USD
Beneficio Bruto:
304.51 USD (71 876 pips)
Pérdidas Brutas:
-73.28 USD (9 925 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (21.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
33.69 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.63
Actividad comercial:
68.18%
Carga máxima del depósito:
11.59%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
36.47
Transacciones Largas:
161 (48.94%)
Transacciones Cortas:
168 (51.06%)
Factor de Beneficio:
4.16
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
1.28 USD
Pérdidas medias:
-0.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-5.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.34 USD (7)
Crecimiento al mes:
15.31%
Pronóstico anual:
185.78%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.34 USD (0.22%)
Reducción relativa:
De balance:
1.39% (2.32 USD)
De fondos:
19.31% (32.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 317
EURAUD 4
BTCUSD 4
GBPUSD 3
EURCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 216
EURAUD 13
BTCUSD 3
GBPUSD -1
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 31K
EURAUD 890
BTCUSD 30K
GBPUSD -58
EURCHF -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.15 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +21.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live12
8.60 × 5
DooFintech-Live 5
9.03 × 128
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bull Prime FX
30 USD al mes
56%
0
0
USD
515
USD
13
97%
329
72%
68%
4.15
0.70
USD
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.