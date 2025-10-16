- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
237 (72.03%)
Убыточных трейдов:
92 (27.96%)
Лучший трейд:
7.15 USD
Худший трейд:
-1.71 USD
Общая прибыль:
304.51 USD (71 876 pips)
Общий убыток:
-73.28 USD (9 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (21.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.69 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
67.16%
Макс. загрузка депозита:
11.59%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
36.47
Длинных трейдов:
161 (48.94%)
Коротких трейдов:
168 (51.06%)
Профит фактор:
4.16
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-0.80 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-5.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.34 USD (7)
Прирост в месяц:
15.31%
Годовой прогноз:
185.78%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.34 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.39% (2.32 USD)
По эквити:
19.31% (32.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|317
|EURAUD
|4
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|216
|EURAUD
|13
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|-1
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|31K
|EURAUD
|890
|BTCUSD
|30K
|GBPUSD
|-58
|EURCHF
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.15 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.13 USD
Макс. убыток в серии: -5.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live12
|8.60 × 5
|
DooFintech-Live 5
|9.03 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
13
97%
329
72%
67%
4.15
0.70
USD
USD
19%
1:500