Juliano Gattis

Bull Prime FX

Juliano Gattis
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 56%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
237 (72.03%)
Убыточных трейдов:
92 (27.96%)
Лучший трейд:
7.15 USD
Худший трейд:
-1.71 USD
Общая прибыль:
304.51 USD (71 876 pips)
Общий убыток:
-73.28 USD (9 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (21.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.69 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
67.16%
Макс. загрузка депозита:
11.59%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
36.47
Длинных трейдов:
161 (48.94%)
Коротких трейдов:
168 (51.06%)
Профит фактор:
4.16
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-0.80 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-5.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.34 USD (7)
Прирост в месяц:
15.31%
Годовой прогноз:
185.78%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.34 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.39% (2.32 USD)
По эквити:
19.31% (32.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 317
EURAUD 4
BTCUSD 4
GBPUSD 3
EURCHF 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 216
EURAUD 13
BTCUSD 3
GBPUSD -1
EURCHF 0
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 31K
EURAUD 890
BTCUSD 30K
GBPUSD -58
EURCHF -9
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.15 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.13 USD
Макс. убыток в серии: -5.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live12
8.60 × 5
DooFintech-Live 5
9.03 × 128
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
Нет отзывов
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.