SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bull Prime FX
Juliano Gattis

Bull Prime FX

Juliano Gattis
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
59 (64.13%)
Loss Trade:
33 (35.87%)
Best Trade:
7.15 USD
Worst Trade:
-1.29 USD
Profitto lordo:
65.59 USD (8 970 pips)
Perdita lorda:
-12.88 USD (1 753 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (21.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.13 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
9.18
Long Trade:
24 (26.09%)
Short Trade:
68 (73.91%)
Fattore di profitto:
5.09
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.11 USD
Perdita media:
-0.39 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-5.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.74 USD (26)
Crescita mensile:
3.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.74 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 87
EURAUD 4
EURCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 40
EURAUD 13
EURCHF 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 6.3K
EURAUD 890
EURCHF -9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.15 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +21.13 USD
Massima perdita consecutiva: -5.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati