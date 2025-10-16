- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
59 (64.13%)
Loss Trade:
33 (35.87%)
Best Trade:
7.15 USD
Worst Trade:
-1.29 USD
Profitto lordo:
65.59 USD (8 970 pips)
Perdita lorda:
-12.88 USD (1 753 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (21.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.13 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
9.18
Long Trade:
24 (26.09%)
Short Trade:
68 (73.91%)
Fattore di profitto:
5.09
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.11 USD
Perdita media:
-0.39 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-5.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.74 USD (26)
Crescita mensile:
3.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.74 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|87
|EURAUD
|4
|EURCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|40
|EURAUD
|13
|EURCHF
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|6.3K
|EURAUD
|890
|EURCHF
|-9
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.15 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +21.13 USD
Massima perdita consecutiva: -5.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni