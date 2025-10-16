- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
329
利益トレード:
237 (72.03%)
損失トレード:
92 (27.96%)
ベストトレード:
7.15 USD
最悪のトレード:
-1.71 USD
総利益:
304.51 USD (71 876 pips)
総損失:
-73.28 USD (9 925 pips)
最大連続の勝ち:
32 (21.13 USD)
最大連続利益:
33.69 USD (27)
シャープレシオ:
0.63
取引アクティビティ:
68.18%
最大入金額:
11.59%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
36.47
長いトレード:
161 (48.94%)
短いトレード:
168 (51.06%)
プロフィットファクター:
4.16
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-0.80 USD
最大連続の負け:
26 (-5.74 USD)
最大連続損失:
-6.34 USD (7)
月間成長:
15.31%
年間予想:
185.78%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.34 USD (0.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.39% (2.32 USD)
エクイティによる:
19.31% (32.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|317
|EURAUD
|4
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|216
|EURAUD
|13
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|-1
|EURCHF
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|31K
|EURAUD
|890
|BTCUSD
|30K
|GBPUSD
|-58
|EURCHF
|-9
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.15 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21.13 USD
最大連続損失: -5.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live12
|8.60 × 5
|
DooFintech-Live 5
|9.03 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
