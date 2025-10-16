- 자본
- 축소
트레이드:
342
이익 거래:
244 (71.34%)
손실 거래:
98 (28.65%)
최고의 거래:
7.15 USD
최악의 거래:
-1.71 USD
총 수익:
315.57 USD (73 705 pips)
총 손실:
-78.90 USD (11 008 pips)
연속 최대 이익:
32 (21.13 USD)
연속 최대 이익:
33.69 USD (27)
샤프 비율:
0.61
거래 활동:
65.35%
최대 입금량:
11.59%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
37.33
롱(주식매수):
162 (47.37%)
숏(주식차입매도):
180 (52.63%)
수익 요인:
4.00
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
1.29 USD
평균 손실:
-0.81 USD
연속 최대 손실:
26 (-5.74 USD)
연속 최대 손실:
-6.34 USD (7)
월별 성장률:
11.21%
연간 예측:
135.96%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6.34 USD (0.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.39% (2.32 USD)
자본금별:
19.31% (32.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|329
|BTCUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|221
|BTCUSD
|3
|EURAUD
|13
|GBPUSD
|-1
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|32K
|BTCUSD
|29K
|EURAUD
|890
|GBPUSD
|-58
|EURCHF
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.15 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21.13 USD
연속 최대 손실: -5.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
58%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
15
97%
342
71%
65%
3.99
0.69
USD
USD
19%
1:500