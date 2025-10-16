시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Bull Prime FX
Juliano Gattis

Bull Prime FX

0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 58%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
342
이익 거래:
244 (71.34%)
손실 거래:
98 (28.65%)
최고의 거래:
7.15 USD
최악의 거래:
-1.71 USD
총 수익:
315.57 USD (73 705 pips)
총 손실:
-78.90 USD (11 008 pips)
연속 최대 이익:
32 (21.13 USD)
연속 최대 이익:
33.69 USD (27)
샤프 비율:
0.61
거래 활동:
65.35%
최대 입금량:
11.59%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
37.33
롱(주식매수):
162 (47.37%)
숏(주식차입매도):
180 (52.63%)
수익 요인:
4.00
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
1.29 USD
평균 손실:
-0.81 USD
연속 최대 손실:
26 (-5.74 USD)
연속 최대 손실:
-6.34 USD (7)
월별 성장률:
11.21%
연간 예측:
135.96%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6.34 USD (0.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.39% (2.32 USD)
자본금별:
19.31% (32.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 329
BTCUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
EURCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 221
BTCUSD 3
EURAUD 13
GBPUSD -1
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 32K
BTCUSD 29K
EURAUD 890
GBPUSD -58
EURCHF -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.15 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21.13 USD
연속 최대 손실: -5.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live12
8.60 × 5
DooFintech-Live 5
9.03 × 128
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
리뷰 없음
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bull Prime FX
월별 30 USD
58%
0
0
USD
505
USD
15
97%
342
71%
65%
3.99
0.69
USD
19%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.