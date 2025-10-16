- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
237 (72.03%)
Negociações com perda:
92 (27.96%)
Melhor negociação:
7.15 USD
Pior negociação:
-1.71 USD
Lucro bruto:
304.51 USD (71 876 pips)
Perda bruta:
-73.28 USD (9 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (21.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.69 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.63
Atividade de negociação:
68.18%
Depósito máximo carregado:
11.59%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
36.47
Negociações longas:
161 (48.94%)
Negociações curtas:
168 (51.06%)
Fator de lucro:
4.16
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-0.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-5.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.34 USD (7)
Crescimento mensal:
15.31%
Previsão anual:
185.78%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.34 USD (0.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.39% (2.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.31% (32.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|317
|EURAUD
|4
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|216
|EURAUD
|13
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|-1
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|31K
|EURAUD
|890
|BTCUSD
|30K
|GBPUSD
|-58
|EURCHF
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.15 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21.13 USD
Máxima perda consecutiva: -5.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live12
|8.60 × 5
|
DooFintech-Live 5
|9.03 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
56%
0
0
USD
USD
529
USD
USD
13
97%
329
72%
68%
4.15
0.70
USD
USD
19%
1:500