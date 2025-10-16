SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Bull Prime FX
Juliano Gattis

Bull Prime FX

Juliano Gattis
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 56%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
237 (72.03%)
Negociações com perda:
92 (27.96%)
Melhor negociação:
7.15 USD
Pior negociação:
-1.71 USD
Lucro bruto:
304.51 USD (71 876 pips)
Perda bruta:
-73.28 USD (9 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (21.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.69 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.63
Atividade de negociação:
68.18%
Depósito máximo carregado:
11.59%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
36.47
Negociações longas:
161 (48.94%)
Negociações curtas:
168 (51.06%)
Fator de lucro:
4.16
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-0.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-5.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.34 USD (7)
Crescimento mensal:
15.31%
Previsão anual:
185.78%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.34 USD (0.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.39% (2.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.31% (32.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 317
EURAUD 4
BTCUSD 4
GBPUSD 3
EURCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 216
EURAUD 13
BTCUSD 3
GBPUSD -1
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 31K
EURAUD 890
BTCUSD 30K
GBPUSD -58
EURCHF -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.15 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21.13 USD
Máxima perda consecutiva: -5.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live12
8.60 × 5
DooFintech-Live 5
9.03 × 128
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
Sem comentários
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
