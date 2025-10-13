- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
33 (97.05%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.94%)
En iyi işlem:
3.84 USD
En kötü işlem:
-18.45 USD
Brüt kâr:
79.19 USD (7 804 pips)
Brüt zarar:
-18.45 USD (1 845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (55.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.55 USD (23)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.29
Alış işlemleri:
29 (85.29%)
Satış işlemleri:
5 (14.71%)
Kâr faktörü:
4.29
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
2.40 USD
Ortalama zarar:
-18.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.45 USD (1)
Aylık büyüme:
37.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.45 USD (8.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|61
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.84 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +55.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok