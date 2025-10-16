SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Bull Prime FX
Juliano Gattis

Bull Prime FX

Juliano Gattis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 56%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
330
Gewinntrades:
237 (71.81%)
Verlusttrades:
93 (28.18%)
Bester Trade:
7.15 USD
Schlechtester Trade:
-1.71 USD
Bruttoprofit:
304.51 USD (71 876 pips)
Bruttoverlust:
-73.34 USD (10 504 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (21.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.69 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
68.18%
Max deposit load:
11.59%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
36.46
Long-Positionen:
162 (49.09%)
Short-Positionen:
168 (50.91%)
Profit-Faktor:
4.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-5.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.34 USD (7)
Wachstum pro Monat :
14.07%
Jahresprognose:
170.72%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.34 USD (0.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.39% (2.32 USD)
Kapital:
19.31% (32.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 317
BTCUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
EURCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 216
BTCUSD 3
EURAUD 13
GBPUSD -1
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 31K
BTCUSD 29K
EURAUD 890
GBPUSD -58
EURCHF -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.15 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live12
8.60 × 5
DooFintech-Live 5
9.03 × 128
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Bull Prime FX
30 USD pro Monat
56%
0
0
USD
529
USD
14
97%
330
71%
68%
4.15
0.70
USD
19%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.