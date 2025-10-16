- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
330
Gewinntrades:
237 (71.81%)
Verlusttrades:
93 (28.18%)
Bester Trade:
7.15 USD
Schlechtester Trade:
-1.71 USD
Bruttoprofit:
304.51 USD (71 876 pips)
Bruttoverlust:
-73.34 USD (10 504 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (21.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.69 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
68.18%
Max deposit load:
11.59%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
36.46
Long-Positionen:
162 (49.09%)
Short-Positionen:
168 (50.91%)
Profit-Faktor:
4.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-5.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.34 USD (7)
Wachstum pro Monat :
14.07%
Jahresprognose:
170.72%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.34 USD (0.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.39% (2.32 USD)
Kapital:
19.31% (32.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|317
|BTCUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|216
|BTCUSD
|3
|EURAUD
|13
|GBPUSD
|-1
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|31K
|BTCUSD
|29K
|EURAUD
|890
|GBPUSD
|-58
|EURCHF
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.15 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live12
|8.60 × 5
|
DooFintech-Live 5
|9.03 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
56%
0
0
USD
USD
529
USD
USD
14
97%
330
71%
68%
4.15
0.70
USD
USD
19%
1:500