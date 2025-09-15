SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Irene
Boyu Ding

Irene

Boyu Ding
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 706
Kârla kapanan işlemler:
1 133 (41.86%)
Zararla kapanan işlemler:
1 573 (58.13%)
En iyi işlem:
254.33 AUD
En kötü işlem:
-342.99 AUD
Brüt kâr:
7 509.69 AUD (287 273 pips)
Brüt zarar:
-12 533.06 AUD (2 738 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
141 (216.41 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
254.33 AUD (1)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.58%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
881 (32.56%)
Satış işlemleri:
1 825 (67.44%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-1.86 AUD
Ortalama kâr:
6.63 AUD
Ortalama zarar:
-7.97 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
401 (-853.57 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 725.34 AUD (187)
Aylık büyüme:
-55.51%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 201.13 AUD
Maksimum:
6 504.36 AUD (57.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.54% (6 504.36 AUD)
Varlığa göre:
11.84% (1 181.72 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1205
AUDNZD 661
NZDCAD 295
AUDSGD 183
NZDUSD 115
USDCHF 95
AUDUSD 69
CADCHF 58
BTCUSD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -1.2K
AUDNZD -347
NZDCAD -90
AUDSGD 502
NZDUSD -1.1K
USDCHF 372
AUDUSD -1K
CADCHF -11
BTCUSD -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -29K
AUDNZD -22K
NZDCAD -5K
AUDSGD 3.2K
NZDUSD -356
USDCHF -7K
AUDUSD -335
CADCHF -171
BTCUSD -2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +254.33 AUD
En kötü işlem: -343 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 187
Maksimum ardışık kâr: +216.41 AUD
Maksimum ardışık zarar: -853.57 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 10
EuromarketFX-Live
0.00 × 9
TMS-Demo
0.00 × 4
ETXCapital-Live Server
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 22
ForexMart-RealServer
0.60 × 15
XM.COM-Real 17
0.63 × 8
Pepperstone-Edge04
0.67 × 3118
Pepperstone-01
0.68 × 185
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.81 × 16
Pepperstone-Edge09
0.89 × 7786
Pepperstone-Edge11
0.90 × 6949
OneTrade-Real
0.93 × 14
Pepperstone-Edge12
0.96 × 19833
Pepperstone-Edge07
0.99 × 32537
Pepperstone-Edge03
1.03 × 30027
Pepperstone-Edge01
1.17 × 10674
Pepperstone-Edge02
1.24 × 11958
SENSUS-Live
1.26 × 189
RVDMarkets-Live ECN
1.31 × 153
110 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 21:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
A large drawdown may occur on the account again
