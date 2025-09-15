Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04 0.00 × 10 EuromarketFX-Live 0.00 × 9 TMS-Demo 0.00 × 4 ETXCapital-Live Server 0.00 × 2 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 ICMarkets-Live17 0.00 × 4 ICMarkets-Live16 0.33 × 3 ICMarkets-Live10 0.50 × 22 ForexMart-RealServer 0.60 × 15 XM.COM-Real 17 0.63 × 8 Pepperstone-Edge04 0.67 × 3118 Pepperstone-01 0.68 × 185 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.81 × 16 Pepperstone-Edge09 0.89 × 7786 Pepperstone-Edge11 0.90 × 6949 OneTrade-Real 0.93 × 14 Pepperstone-Edge12 0.96 × 19833 Pepperstone-Edge07 0.99 × 32537 Pepperstone-Edge03 1.03 × 30027 Pepperstone-Edge01 1.17 × 10674 Pepperstone-Edge02 1.24 × 11958 SENSUS-Live 1.26 × 189 RVDMarkets-Live ECN 1.31 × 153 110 plus...