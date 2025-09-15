- Croissance
Trades:
2 706
Bénéfice trades:
1 133 (41.86%)
Perte trades:
1 573 (58.13%)
Meilleure transaction:
254.33 AUD
Pire transaction:
-342.99 AUD
Bénéfice brut:
7 509.69 AUD (287 273 pips)
Perte brute:
-12 533.06 AUD (2 738 855 pips)
Gains consécutifs maximales:
141 (216.41 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
254.33 AUD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.58%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
881 (32.56%)
Courts trades:
1 825 (67.44%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-1.86 AUD
Bénéfice moyen:
6.63 AUD
Perte moyenne:
-7.97 AUD
Pertes consécutives maximales:
401 (-853.57 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 725.34 AUD (187)
Croissance mensuelle:
-55.20%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 201.13 AUD
Maximal:
6 504.36 AUD (57.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.54% (6 504.36 AUD)
Par fonds propres:
11.84% (1 181.72 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1205
|AUDNZD
|661
|NZDCAD
|295
|AUDSGD
|183
|NZDUSD
|115
|USDCHF
|95
|AUDUSD
|69
|CADCHF
|58
|BTCUSD
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-347
|NZDCAD
|-90
|AUDSGD
|502
|NZDUSD
|-1.1K
|USDCHF
|372
|AUDUSD
|-1K
|CADCHF
|-11
|BTCUSD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-29K
|AUDNZD
|-22K
|NZDCAD
|-5K
|AUDSGD
|3.2K
|NZDUSD
|-356
|USDCHF
|-7K
|AUDUSD
|-335
|CADCHF
|-171
|BTCUSD
|-2.4M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 10
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 9
|
TMS-Demo
|0.00 × 4
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 22
|
ForexMart-RealServer
|0.60 × 15
|
XM.COM-Real 17
|0.63 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.67 × 3118
|
Pepperstone-01
|0.68 × 185
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.81 × 16
|
Pepperstone-Edge09
|0.89 × 7786
|
Pepperstone-Edge11
|0.90 × 6949
|
OneTrade-Real
|0.93 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.96 × 19833
|
Pepperstone-Edge07
|0.99 × 32537
|
Pepperstone-Edge03
|1.03 × 30027
|
Pepperstone-Edge01
|1.17 × 10674
|
Pepperstone-Edge02
|1.24 × 11958
|
SENSUS-Live
|1.26 × 189
|
RVDMarkets-Live ECN
|1.31 × 153
