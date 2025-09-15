SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Irene
Boyu Ding

Irene

Boyu Ding
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -50%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 706
Bénéfice trades:
1 133 (41.86%)
Perte trades:
1 573 (58.13%)
Meilleure transaction:
254.33 AUD
Pire transaction:
-342.99 AUD
Bénéfice brut:
7 509.69 AUD (287 273 pips)
Perte brute:
-12 533.06 AUD (2 738 855 pips)
Gains consécutifs maximales:
141 (216.41 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
254.33 AUD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.58%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
881 (32.56%)
Courts trades:
1 825 (67.44%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-1.86 AUD
Bénéfice moyen:
6.63 AUD
Perte moyenne:
-7.97 AUD
Pertes consécutives maximales:
401 (-853.57 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 725.34 AUD (187)
Croissance mensuelle:
-55.20%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 201.13 AUD
Maximal:
6 504.36 AUD (57.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.54% (6 504.36 AUD)
Par fonds propres:
11.84% (1 181.72 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1205
AUDNZD 661
NZDCAD 295
AUDSGD 183
NZDUSD 115
USDCHF 95
AUDUSD 69
CADCHF 58
BTCUSD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -1.2K
AUDNZD -347
NZDCAD -90
AUDSGD 502
NZDUSD -1.1K
USDCHF 372
AUDUSD -1K
CADCHF -11
BTCUSD -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -29K
AUDNZD -22K
NZDCAD -5K
AUDSGD 3.2K
NZDUSD -356
USDCHF -7K
AUDUSD -335
CADCHF -171
BTCUSD -2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +254.33 AUD
Pire transaction: -343 AUD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 187
Bénéfice consécutif maximal: +216.41 AUD
Perte consécutive maximale: -853.57 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 10
EuromarketFX-Live
0.00 × 9
TMS-Demo
0.00 × 4
ETXCapital-Live Server
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 22
ForexMart-RealServer
0.60 × 15
XM.COM-Real 17
0.63 × 8
Pepperstone-Edge04
0.67 × 3118
Pepperstone-01
0.68 × 185
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.81 × 16
Pepperstone-Edge09
0.89 × 7786
Pepperstone-Edge11
0.90 × 6949
OneTrade-Real
0.93 × 14
Pepperstone-Edge12
0.96 × 19833
Pepperstone-Edge07
0.99 × 32537
Pepperstone-Edge03
1.03 × 30027
Pepperstone-Edge01
1.17 × 10674
Pepperstone-Edge02
1.24 × 11958
SENSUS-Live
1.26 × 189
RVDMarkets-Live ECN
1.31 × 153
110 plus...
Aucun avis
2025.09.16 21:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
A large drawdown may occur on the account again
