Boyu Ding

DM3

Boyu Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 484%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15 344
Kârla kapanan işlemler:
10 446 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
4 898 (31.92%)
En iyi işlem:
2 086.24 USD
En kötü işlem:
-385.28 USD
Brüt kâr:
101 805.48 USD (1 064 315 pips)
Brüt zarar:
-53 420.95 USD (1 101 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (115.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 169.28 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
95.95%
Maks. mevduat yükü:
36.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
567
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
15.69
Alış işlemleri:
7 922 (51.63%)
Satış işlemleri:
7 422 (48.37%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
3.15 USD
Ortalama kâr:
9.75 USD
Ortalama zarar:
-10.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-419.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 083.87 USD (14)
Aylık büyüme:
14.02%
Yıllık tahmin:
170.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 083.87 USD (9.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.18% (3 083.87 USD)
Varlığa göre:
66.67% (22 164.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 2481
CADJPY 1750
GBPUSD 1746
EURCAD 1723
EURUSD 1274
AUDCAD 1146
AUDUSD 1092
AUDNZD 639
USDJPY 589
AUDCHF 557
GBPJPY 521
USDCAD 408
USDCHF 344
NZDCAD 321
NZDUSD 274
EURCHF 263
CHFJPY 109
EURGBP 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 6.5K
CADJPY 4.4K
GBPUSD 7.1K
EURCAD 4.7K
EURUSD 5.2K
AUDCAD 3.1K
AUDUSD 3.8K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 1.9K
AUDCHF 2.5K
GBPJPY 1.5K
USDCAD 1.3K
USDCHF 1.4K
NZDCAD 842
NZDUSD 1K
EURCHF 1.1K
CHFJPY 344
EURGBP 462
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -20K
CADJPY 4K
GBPUSD -36K
EURCAD 89
EURUSD -12K
AUDCAD 12K
AUDUSD 16K
AUDNZD 23K
USDJPY -24K
AUDCHF 8.9K
GBPJPY 11K
USDCAD -20K
USDCHF -7K
NZDCAD 3.7K
NZDUSD -902
EURCHF 5.6K
CHFJPY -5K
EURGBP 3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 086.24 USD
En kötü işlem: -385 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +115.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -419.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.07 × 441
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 02:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 20:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 07:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DM3
Ayda 999 USD
484%
0
0
USD
58K
USD
21
100%
15 344
68%
96%
1.90
3.15
USD
67%
1:500
