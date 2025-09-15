SegnaliSezioni
Boyu Ding

Irene

Boyu Ding
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -50%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 706
Profit Trade:
1 133 (41.86%)
Loss Trade:
1 573 (58.13%)
Best Trade:
254.33 AUD
Worst Trade:
-342.99 AUD
Profitto lordo:
7 509.69 AUD (287 273 pips)
Perdita lorda:
-12 533.06 AUD (2 738 855 pips)
Vincite massime consecutive:
141 (216.41 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
254.33 AUD (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
881 (32.56%)
Short Trade:
1 825 (67.44%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-1.86 AUD
Profitto medio:
6.63 AUD
Perdita media:
-7.97 AUD
Massime perdite consecutive:
401 (-853.57 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 725.34 AUD (187)
Crescita mensile:
-55.51%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 201.13 AUD
Massimale:
6 504.36 AUD (57.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.54% (6 504.36 AUD)
Per equità:
11.84% (1 181.72 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1205
AUDNZD 661
NZDCAD 295
AUDSGD 183
NZDUSD 115
USDCHF 95
AUDUSD 69
CADCHF 58
BTCUSD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -1.2K
AUDNZD -347
NZDCAD -90
AUDSGD 502
NZDUSD -1.1K
USDCHF 372
AUDUSD -1K
CADCHF -11
BTCUSD -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -29K
AUDNZD -22K
NZDCAD -5K
AUDSGD 3.2K
NZDUSD -356
USDCHF -7K
AUDUSD -335
CADCHF -171
BTCUSD -2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +254.33 AUD
Worst Trade: -343 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 187
Massimo profitto consecutivo: +216.41 AUD
Massima perdita consecutiva: -853.57 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 10
EuromarketFX-Live
0.00 × 9
TMS-Demo
0.00 × 4
ETXCapital-Live Server
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 22
ForexMart-RealServer
0.60 × 15
XM.COM-Real 17
0.63 × 8
Pepperstone-Edge04
0.67 × 3118
Pepperstone-01
0.68 × 185
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.81 × 16
Pepperstone-Edge09
0.89 × 7786
Pepperstone-Edge11
0.90 × 6949
OneTrade-Real
0.93 × 14
Pepperstone-Edge12
0.96 × 19833
Pepperstone-Edge07
0.99 × 32537
Pepperstone-Edge03
1.03 × 30027
Pepperstone-Edge01
1.17 × 10674
Pepperstone-Edge02
1.24 × 11958
SENSUS-Live
1.26 × 189
RVDMarkets-Live ECN
1.31 × 153
110 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 21:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
A large drawdown may occur on the account again
