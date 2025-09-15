- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 706
Profit Trade:
1 133 (41.86%)
Loss Trade:
1 573 (58.13%)
Best Trade:
254.33 AUD
Worst Trade:
-342.99 AUD
Profitto lordo:
7 509.69 AUD (287 273 pips)
Perdita lorda:
-12 533.06 AUD (2 738 855 pips)
Vincite massime consecutive:
141 (216.41 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
254.33 AUD (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
881 (32.56%)
Short Trade:
1 825 (67.44%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-1.86 AUD
Profitto medio:
6.63 AUD
Perdita media:
-7.97 AUD
Massime perdite consecutive:
401 (-853.57 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 725.34 AUD (187)
Crescita mensile:
-55.51%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 201.13 AUD
Massimale:
6 504.36 AUD (57.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.54% (6 504.36 AUD)
Per equità:
11.84% (1 181.72 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1205
|AUDNZD
|661
|NZDCAD
|295
|AUDSGD
|183
|NZDUSD
|115
|USDCHF
|95
|AUDUSD
|69
|CADCHF
|58
|BTCUSD
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-347
|NZDCAD
|-90
|AUDSGD
|502
|NZDUSD
|-1.1K
|USDCHF
|372
|AUDUSD
|-1K
|CADCHF
|-11
|BTCUSD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-29K
|AUDNZD
|-22K
|NZDCAD
|-5K
|AUDSGD
|3.2K
|NZDUSD
|-356
|USDCHF
|-7K
|AUDUSD
|-335
|CADCHF
|-171
|BTCUSD
|-2.4M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +254.33 AUD
Worst Trade: -343 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 187
Massimo profitto consecutivo: +216.41 AUD
Massima perdita consecutiva: -853.57 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 10
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 9
|
TMS-Demo
|0.00 × 4
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 22
|
ForexMart-RealServer
|0.60 × 15
|
XM.COM-Real 17
|0.63 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.67 × 3118
|
Pepperstone-01
|0.68 × 185
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.81 × 16
|
Pepperstone-Edge09
|0.89 × 7786
|
Pepperstone-Edge11
|0.90 × 6949
|
OneTrade-Real
|0.93 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.96 × 19833
|
Pepperstone-Edge07
|0.99 × 32537
|
Pepperstone-Edge03
|1.03 × 30027
|
Pepperstone-Edge01
|1.17 × 10674
|
Pepperstone-Edge02
|1.24 × 11958
|
SENSUS-Live
|1.26 × 189
|
RVDMarkets-Live ECN
|1.31 × 153
