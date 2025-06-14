SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GM05
Boyu Ding

GM05

Boyu Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 169%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 945
Kârla kapanan işlemler:
1 564 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
381 (19.59%)
En iyi işlem:
502.56 USD
En kötü işlem:
-159.62 USD
Brüt kâr:
14 999.38 USD (904 777 pips)
Brüt zarar:
-8 229.13 USD (727 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (138.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 222.50 USD (19)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
89.48%
Maks. mevduat yükü:
2.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.16
Alış işlemleri:
990 (50.90%)
Satış işlemleri:
955 (49.10%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
3.48 USD
Ortalama kâr:
9.59 USD
Ortalama zarar:
-21.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-945.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-945.60 USD (9)
Aylık büyüme:
8.52%
Yıllık tahmin:
103.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
342.41 USD
Maksimum:
945.60 USD (20.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.54% (945.60 USD)
Varlığa göre:
15.42% (1 582.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1027
USDJPY 346
EURUSD 298
USDCHF 271
BTCUSD 1
USDCAD 1
BRENT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.4K
USDJPY 504
EURUSD 458
USDCHF 373
BTCUSD 1
USDCAD 1
BRENT 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 91K
USDJPY 35K
EURUSD 28K
USDCHF 15K
BTCUSD 9.7K
USDCAD 151
BRENT 92
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +502.56 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +138.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -945.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.63 × 24
GrandMarkets.com Free Copy
İnceleme yok
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.14 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.