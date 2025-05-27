SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DM2
Boyu Ding

DM2

Boyu Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 733%
GrandMarkets-Live1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 003
Kârla kapanan işlemler:
5 403 (67.51%)
Zararla kapanan işlemler:
2 600 (32.49%)
En iyi işlem:
1 573.40 USD
En kötü işlem:
-280.93 USD
Brüt kâr:
47 853.59 USD (553 883 pips)
Brüt zarar:
-24 886.32 USD (569 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (58.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 328.14 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
99.22%
Maks. mevduat yükü:
58.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
263
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
10.13
Alış işlemleri:
4 117 (51.44%)
Satış işlemleri:
3 886 (48.56%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.87 USD
Ortalama kâr:
8.86 USD
Ortalama zarar:
-9.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 267.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 267.70 USD (14)
Aylık büyüme:
15.19%
Yıllık tahmin:
184.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.30 USD
Maksimum:
2 267.70 USD (12.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.70% (2 267.70 USD)
Varlığa göre:
66.00% (8 195.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 2537
GBPCAD 1424
NZDCAD 1107
EURJPY 932
AUDNZD 828
NZDCHF 628
GBPCHF 415
EURUSD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 6.9K
GBPCAD 3.8K
NZDCAD 3K
EURJPY 2.6K
AUDNZD 1.6K
NZDCHF 2.8K
GBPCHF 1.9K
EURUSD 444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -29K
GBPCAD -20K
NZDCAD 13K
EURJPY -9.1K
AUDNZD 20K
NZDCHF 6.3K
GBPCHF 2.5K
EURUSD 841
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 573.40 USD
En kötü işlem: -281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +58.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 267.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.15 × 98
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
丰收女神2
İnceleme yok
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 06:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DM2
Ayda 999 USD
733%
0
0
USD
23K
USD
21
100%
8 003
67%
99%
1.92
2.87
USD
66%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.