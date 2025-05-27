SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DM
Boyu Ding

DM

Boyu Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 485%
GrandMarkets-Live1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 053
Kârla kapanan işlemler:
6 170 (68.15%)
Zararla kapanan işlemler:
2 883 (31.85%)
En iyi işlem:
1 093.26 USD
En kötü işlem:
-571.25 USD
Brüt kâr:
54 847.42 USD (632 790 pips)
Brüt zarar:
-30 606.18 USD (649 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (75.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 652.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.57%
Maks. mevduat yükü:
78.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
390
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
8.66
Alış işlemleri:
4 705 (51.97%)
Satış işlemleri:
4 348 (48.03%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.68 USD
Ortalama kâr:
8.89 USD
Ortalama zarar:
-10.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 385.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 657.82 USD (5)
Aylık büyüme:
18.64%
Yıllık tahmin:
226.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
493.67 USD
Maksimum:
2 798.80 USD (38.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.31% (2 798.80 USD)
Varlığa göre:
82.58% (11 236.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 2697
EURAUD 2319
EURUSD 1653
AUDCAD 1108
NZDUSD 998
EURNZD 171
EURCHF 84
EURGBP 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 4.4K
EURAUD 6.3K
EURUSD 6K
AUDCAD 3K
NZDUSD 3.8K
EURNZD 347
EURCHF 337
EURGBP 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -6.4K
EURAUD -25K
EURUSD -2.3K
AUDCAD 12K
NZDUSD 3.3K
EURNZD 547
EURCHF 2K
EURGBP 526
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 093.26 USD
En kötü işlem: -571 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +75.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 385.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.15 × 212
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
神圣丰收1
İnceleme yok
2025.09.10 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 13:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 13:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DM
Ayda 999 USD
485%
0
0
USD
29K
USD
21
100%
9 053
68%
95%
1.79
2.68
USD
83%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.