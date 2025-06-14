- Büyüme
İşlemler:
2 412
Kârla kapanan işlemler:
1 955 (81.05%)
Zararla kapanan işlemler:
457 (18.95%)
En iyi işlem:
510.48 USD
En kötü işlem:
-159.46 USD
Brüt kâr:
16 999.49 USD (1 017 503 pips)
Brüt zarar:
-9 581.88 USD (848 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (250.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 244.04 USD (20)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
72.51%
Maks. mevduat yükü:
3.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.72
Alış işlemleri:
1 240 (51.41%)
Satış işlemleri:
1 172 (48.59%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
3.08 USD
Ortalama kâr:
8.70 USD
Ortalama zarar:
-20.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-960.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-960.31 USD (9)
Aylık büyüme:
8.86%
Yıllık tahmin:
107.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
328.39 USD
Maksimum:
960.31 USD (20.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.73% (960.31 USD)
Varlığa göre:
14.33% (1 556.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|992
|BRENT
|785
|USDJPY
|330
|EURUSD
|305
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.3K
|BRENT
|1.2K
|USDJPY
|471
|EURUSD
|463
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|79K
|BRENT
|28K
|USDJPY
|33K
|EURUSD
|30K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +510.48 USD
En kötü işlem: -159 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +250.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -960.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
