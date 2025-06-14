SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GM01
Boyu Ding

GM01

Boyu Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 185%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 412
Kârla kapanan işlemler:
1 955 (81.05%)
Zararla kapanan işlemler:
457 (18.95%)
En iyi işlem:
510.48 USD
En kötü işlem:
-159.46 USD
Brüt kâr:
16 999.49 USD (1 017 503 pips)
Brüt zarar:
-9 581.88 USD (848 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (250.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 244.04 USD (20)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
72.51%
Maks. mevduat yükü:
3.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.72
Alış işlemleri:
1 240 (51.41%)
Satış işlemleri:
1 172 (48.59%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
3.08 USD
Ortalama kâr:
8.70 USD
Ortalama zarar:
-20.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-960.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-960.31 USD (9)
Aylık büyüme:
8.86%
Yıllık tahmin:
107.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
328.39 USD
Maksimum:
960.31 USD (20.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.73% (960.31 USD)
Varlığa göre:
14.33% (1 556.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 992
BRENT 785
USDJPY 330
EURUSD 305
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.3K
BRENT 1.2K
USDJPY 471
EURUSD 463
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 79K
BRENT 28K
USDJPY 33K
EURUSD 30K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +510.48 USD
En kötü işlem: -159 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +250.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -960.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.94 × 16
GrandMarkets.com
Free Copy
İnceleme yok
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.14 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
