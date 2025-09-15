- Büyüme
İşlemler:
1 647
Kârla kapanan işlemler:
965 (58.59%)
Zararla kapanan işlemler:
682 (41.41%)
En iyi işlem:
281.29 AUD
En kötü işlem:
-624.62 AUD
Brüt kâr:
6 173.91 AUD (144 074 pips)
Brüt zarar:
-6 700.09 AUD (23 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (197.92 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
325.37 AUD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.82%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
796 (48.33%)
Satış işlemleri:
851 (51.67%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.32 AUD
Ortalama kâr:
6.40 AUD
Ortalama zarar:
-9.82 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
161 (-623.74 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-624.62 AUD (1)
Aylık büyüme:
-4.58%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
617.45 AUD
Maksimum:
1 074.23 AUD (10.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.24% (1 070.47 AUD)
Varlığa göre:
46.75% (4 391.69 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|485
|AUDCAD
|360
|AUDUSD
|251
|NZDCAD
|245
|NZDUSD
|153
|USDCHF
|76
|CADCHF
|58
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-313
|AUDCAD
|341
|AUDUSD
|105
|NZDCAD
|31
|NZDUSD
|-689
|USDCHF
|294
|CADCHF
|-22
|BTCUSD
|54
|XAUUSD
|-203
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|1.2K
|AUDCAD
|8K
|AUDUSD
|3.7K
|NZDCAD
|2.3K
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|2.1K
|CADCHF
|-156
|BTCUSD
|101K
|XAUUSD
|246
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +281.29 AUD
En kötü işlem: -625 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +197.92 AUD
Maksimum ardışık zarar: -623.74 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 9
|
TMS-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 10
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live10
|0.56 × 34
|
ForexMart-RealServer
|0.60 × 15
|
Pepperstone-01
|0.66 × 184
|
AxioryAsia-02Live
|0.68 × 37
|
TitanFX-01
|0.75 × 266
|
Pepperstone-Edge04
|0.76 × 3260
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.81 × 16
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
14K
AUD
AUD
8
72%
1 647
58%
100%
0.92
-0.32
AUD
AUD
47%
1:500