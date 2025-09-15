SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ben222
Boyu Ding

Ben222

Boyu Ding
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Pepperstone-Edge03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 647
Kârla kapanan işlemler:
965 (58.59%)
Zararla kapanan işlemler:
682 (41.41%)
En iyi işlem:
281.29 AUD
En kötü işlem:
-624.62 AUD
Brüt kâr:
6 173.91 AUD (144 074 pips)
Brüt zarar:
-6 700.09 AUD (23 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (197.92 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
325.37 AUD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.82%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
796 (48.33%)
Satış işlemleri:
851 (51.67%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.32 AUD
Ortalama kâr:
6.40 AUD
Ortalama zarar:
-9.82 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
161 (-623.74 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-624.62 AUD (1)
Aylık büyüme:
-4.58%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
617.45 AUD
Maksimum:
1 074.23 AUD (10.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.24% (1 070.47 AUD)
Varlığa göre:
46.75% (4 391.69 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 485
AUDCAD 360
AUDUSD 251
NZDCAD 245
NZDUSD 153
USDCHF 76
CADCHF 58
BTCUSD 16
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -313
AUDCAD 341
AUDUSD 105
NZDCAD 31
NZDUSD -689
USDCHF 294
CADCHF -22
BTCUSD 54
XAUUSD -203
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 1.2K
AUDCAD 8K
AUDUSD 3.7K
NZDCAD 2.3K
NZDUSD 0
USDCHF 2.1K
CADCHF -156
BTCUSD 101K
XAUUSD 246
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +281.29 AUD
En kötü işlem: -625 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +197.92 AUD
Maksimum ardışık zarar: -623.74 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 9
TMS-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ETXCapital-Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 10
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
RoboForexEU-FixCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live10
0.56 × 34
ForexMart-RealServer
0.60 × 15
Pepperstone-01
0.66 × 184
AxioryAsia-02Live
0.68 × 37
TitanFX-01
0.75 × 266
Pepperstone-Edge04
0.76 × 3260
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.81 × 16
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
146 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ben222
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
14K
AUD
8
72%
1 647
58%
100%
0.92
-0.32
AUD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.