SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DM4
Boyu Ding

DM4

Boyu Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 739%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 844
Kârla kapanan işlemler:
10 136 (68.28%)
Zararla kapanan işlemler:
4 708 (31.72%)
En iyi işlem:
1 489.25 USD
En kötü işlem:
-231.09 USD
Brüt kâr:
92 855.65 USD (1 035 828 pips)
Brüt zarar:
-46 179.70 USD (1 005 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (81.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 234.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
440
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
25.40
Alış işlemleri:
7 775 (52.38%)
Satış işlemleri:
7 069 (47.62%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
3.14 USD
Ortalama kâr:
9.16 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 837.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 837.52 USD (13)
Aylık büyüme:
13.64%
Yıllık tahmin:
165.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 837.52 USD (4.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.30% (1 801.25 USD)
Varlığa göre:
57.24% (14 809.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 2111
GBPCAD 2068
CADJPY 1843
EURUSD 1781
GBPCHF 1103
EURNZD 1066
NZDCAD 964
AUDJPY 862
GBPAUD 839
AUDCHF 693
AUDNZD 692
NZDCHF 614
CHFJPY 107
EURGBP 99
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 5.8K
GBPCAD 5.5K
CADJPY 4.8K
EURUSD 7K
GBPCHF 5.7K
EURNZD 2.6K
NZDCAD 2.6K
AUDJPY 2.3K
GBPAUD 2.1K
AUDCHF 3.2K
AUDNZD 1.3K
NZDCHF 2.9K
CHFJPY 341
EURGBP 508
EURAUD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 5K
GBPCAD -5.6K
CADJPY 4.1K
EURUSD -4K
GBPCHF -1.7K
EURNZD -21K
NZDCAD 15K
AUDJPY -1.4K
GBPAUD -2.3K
AUDCHF 11K
AUDNZD 26K
NZDCHF 8K
CHFJPY -5.1K
EURGBP 3.8K
EURAUD 138
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 489.25 USD
En kötü işlem: -231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +81.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 837.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.10 × 334
