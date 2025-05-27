- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14 844
Kârla kapanan işlemler:
10 136 (68.28%)
Zararla kapanan işlemler:
4 708 (31.72%)
En iyi işlem:
1 489.25 USD
En kötü işlem:
-231.09 USD
Brüt kâr:
92 855.65 USD (1 035 828 pips)
Brüt zarar:
-46 179.70 USD (1 005 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (81.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 234.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
440
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
25.40
Alış işlemleri:
7 775 (52.38%)
Satış işlemleri:
7 069 (47.62%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
3.14 USD
Ortalama kâr:
9.16 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 837.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 837.52 USD (13)
Aylık büyüme:
13.64%
Yıllık tahmin:
165.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 837.52 USD (4.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.30% (1 801.25 USD)
Varlığa göre:
57.24% (14 809.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|2111
|GBPCAD
|2068
|CADJPY
|1843
|EURUSD
|1781
|GBPCHF
|1103
|EURNZD
|1066
|NZDCAD
|964
|AUDJPY
|862
|GBPAUD
|839
|AUDCHF
|693
|AUDNZD
|692
|NZDCHF
|614
|CHFJPY
|107
|EURGBP
|99
|EURAUD
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|5.8K
|GBPCAD
|5.5K
|CADJPY
|4.8K
|EURUSD
|7K
|GBPCHF
|5.7K
|EURNZD
|2.6K
|NZDCAD
|2.6K
|AUDJPY
|2.3K
|GBPAUD
|2.1K
|AUDCHF
|3.2K
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCHF
|2.9K
|CHFJPY
|341
|EURGBP
|508
|EURAUD
|3
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|5K
|GBPCAD
|-5.6K
|CADJPY
|4.1K
|EURUSD
|-4K
|GBPCHF
|-1.7K
|EURNZD
|-21K
|NZDCAD
|15K
|AUDJPY
|-1.4K
|GBPAUD
|-2.3K
|AUDCHF
|11K
|AUDNZD
|26K
|NZDCHF
|8K
|CHFJPY
|-5.1K
|EURGBP
|3.8K
|EURAUD
|138
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 489.25 USD
En kötü işlem: -231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +81.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 837.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
