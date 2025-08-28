SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Official 1000 Cent
Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
33 (57.89%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (42.11%)
En iyi işlem:
80.72 USD
En kötü işlem:
-79.52 USD
Brüt kâr:
651.21 USD (33 091 pips)
Brüt zarar:
-474.36 USD (24 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (100.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.49 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
31.26%
Maks. mevduat yükü:
16.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
57 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
3.10 USD
Ortalama kâr:
19.73 USD
Ortalama zarar:
-19.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-150.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.39 USD (4)
Aylık büyüme:
23.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.73 USD
Maksimum:
210.89 USD (19.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.63% (210.89 USD)
Varlığa göre:
12.40% (49.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 8.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.72 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +100.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


İnceleme yok
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 08:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.28 08:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 08:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
