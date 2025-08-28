シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Official 1000 Cent
Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
レビュー0件
18週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -53%
XMGlobal-Real 8
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
119 (53.60%)
損失トレード:
103 (46.40%)
ベストトレード:
86.32 USD
最悪のトレード:
-85.68 USD
総利益:
2 185.15 USD (119 485 pips)
総損失:
-2 199.84 USD (105 141 pips)
最大連続の勝ち:
8 (93.45 USD)
最大連続利益:
100.49 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
18.95%
最大入金額:
85.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
222 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
18.36 USD
平均損失:
-21.36 USD
最大連続の負け:
6 (-189.18 USD)
最大連続損失:
-189.18 USD (6)
月間成長:
-57.94%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.73 USD
最大の:
459.00 USD (33.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.55% (459.00 USD)
エクイティによる:
28.11% (74.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD -15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +86.32 USD
最悪のトレード: -86 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +93.45 USD
最大連続損失: -189.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


レビューなし
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 03:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Official 1000 Cent
100 USD/月
-53%
0
0
USD
141
USD
18
100%
222
53%
19%
0.99
-0.07
USD
77%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください