- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
119 (53.60%)
損失トレード:
103 (46.40%)
ベストトレード:
86.32 USD
最悪のトレード:
-85.68 USD
総利益:
2 185.15 USD (119 485 pips)
総損失:
-2 199.84 USD (105 141 pips)
最大連続の勝ち:
8 (93.45 USD)
最大連続利益:
100.49 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
18.95%
最大入金額:
85.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
222 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
18.36 USD
平均損失:
-21.36 USD
最大連続の負け:
6 (-189.18 USD)
最大連続損失:
-189.18 USD (6)
月間成長:
-57.94%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.73 USD
最大の:
459.00 USD (33.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.55% (459.00 USD)
エクイティによる:
28.11% (74.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +86.32 USD
最悪のトレード: -86 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +93.45 USD
最大連続損失: -189.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Detail Strategi EA Strong Hammer 44
•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150
