Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
0 comentários
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -53%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
119 (53.60%)
Negociações com perda:
103 (46.40%)
Melhor negociação:
86.32 USD
Pior negociação:
-85.68 USD
Lucro bruto:
2 185.15 USD (119 485 pips)
Perda bruta:
-2 199.84 USD (105 141 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (93.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.49 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
18.95%
Depósito máximo carregado:
85.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
222 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
18.36 USD
Perda média:
-21.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-189.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-189.18 USD (6)
Crescimento mensal:
-57.94%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.73 USD
Máximo:
459.00 USD (33.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.55% (459.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.11% (74.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD -15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +86.32 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +93.45 USD
Máxima perda consecutiva: -189.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


Sem comentários
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 03:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
