- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
119 (53.60%)
Negociações com perda:
103 (46.40%)
Melhor negociação:
86.32 USD
Pior negociação:
-85.68 USD
Lucro bruto:
2 185.15 USD (119 485 pips)
Perda bruta:
-2 199.84 USD (105 141 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (93.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.49 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
18.95%
Depósito máximo carregado:
85.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
222 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
18.36 USD
Perda média:
-21.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-189.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-189.18 USD (6)
Crescimento mensal:
-57.94%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.73 USD
Máximo:
459.00 USD (33.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.55% (459.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.11% (74.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +86.32 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +93.45 USD
Máxima perda consecutiva: -189.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Join Grup Telegram for information :
https://t.me/cent1000affiliate
Detail Strategi EA Strong Hammer 44
•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
-53%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
18
100%
222
53%
19%
0.99
-0.07
USD
USD
77%
1:500