- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
33 (57.89%)
Loss Trade:
24 (42.11%)
Best Trade:
80.72 USD
Worst Trade:
-79.52 USD
Profitto lordo:
651.21 USD (33 091 pips)
Perdita lorda:
-474.36 USD (24 255 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (100.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.49 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
31.26%
Massimo carico di deposito:
16.70%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
57 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
3.10 USD
Profitto medio:
19.73 USD
Perdita media:
-19.77 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-150.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.39 USD (4)
Crescita mensile:
32.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.73 USD
Massimale:
210.89 USD (19.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.63% (210.89 USD)
Per equità:
12.40% (49.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|177
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|8.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.72 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +100.49 USD
Massima perdita consecutiva: -150.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Detail Strategi EA Strong Hammer 44
•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
29%
0
0
USD
USD
607
USD
USD
5
100%
57
57%
31%
1.37
3.10
USD
USD
35%
1:500