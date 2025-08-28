- Incremento
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
119 (53.60%)
Transacciones Irrentables:
103 (46.40%)
Mejor transacción:
86.32 USD
Peor transacción:
-85.68 USD
Beneficio Bruto:
2 185.15 USD (119 485 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 199.84 USD (105 141 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (93.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.49 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
18.95%
Carga máxima del depósito:
85.63%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
222 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.07 USD
Beneficio medio:
18.36 USD
Pérdidas medias:
-21.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-189.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-189.18 USD (6)
Crecimiento al mes:
-57.94%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.73 USD
Máxima:
459.00 USD (33.81%)
Reducción relativa:
De balance:
76.55% (459.00 USD)
De fondos:
28.11% (74.32 USD)
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +86.32 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +93.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -189.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Join Grup Telegram for information :
https://t.me/cent1000affiliate
Detail Strategi EA Strong Hammer 44
•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150
