Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -53%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
119 (53.60%)
Transacciones Irrentables:
103 (46.40%)
Mejor transacción:
86.32 USD
Peor transacción:
-85.68 USD
Beneficio Bruto:
2 185.15 USD (119 485 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 199.84 USD (105 141 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (93.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.49 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
18.95%
Carga máxima del depósito:
85.63%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
222 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.07 USD
Beneficio medio:
18.36 USD
Pérdidas medias:
-21.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-189.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-189.18 USD (6)
Crecimiento al mes:
-57.94%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.73 USD
Máxima:
459.00 USD (33.81%)
Reducción relativa:
De balance:
76.55% (459.00 USD)
De fondos:
28.11% (74.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD -15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +86.32 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +93.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -189.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 03:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
