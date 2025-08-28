- 成长
交易:
220
盈利交易:
119 (54.09%)
亏损交易:
101 (45.91%)
最好交易:
86.32 USD
最差交易:
-85.68 USD
毛利:
2 185.15 USD (119 485 pips)
毛利亏损:
-2 169.00 USD (103 087 pips)
最大连续赢利:
8 (93.45 USD)
最大连续盈利:
100.49 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
18.95%
最大入金加载:
85.63%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.04
长期交易:
220 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
18.36 USD
平均损失:
-21.48 USD
最大连续失误:
6 (-189.18 USD)
最大连续亏损:
-189.18 USD (6)
每月增长:
-37.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.73 USD
最大值:
447.66 USD (32.97%)
相对跌幅:
结余:
74.66% (447.66 USD)
净值:
28.11% (74.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|220
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +86.32 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +93.45 USD
最大连续亏损: -189.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Detail Strategi EA Strong Hammer 44
•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150
