信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Official 1000 Cent
Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
0条评论
18
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -43%
XMGlobal-Real 8
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
220
盈利交易:
119 (54.09%)
亏损交易:
101 (45.91%)
最好交易:
86.32 USD
最差交易:
-85.68 USD
毛利:
2 185.15 USD (119 485 pips)
毛利亏损:
-2 169.00 USD (103 087 pips)
最大连续赢利:
8 (93.45 USD)
最大连续盈利:
100.49 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
18.95%
最大入金加载:
85.63%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.04
长期交易:
220 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
18.36 USD
平均损失:
-21.48 USD
最大连续失误:
6 (-189.18 USD)
最大连续亏损:
-189.18 USD (6)
每月增长:
-37.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.73 USD
最大值:
447.66 USD (32.97%)
相对跌幅:
结余:
74.66% (447.66 USD)
净值:
28.11% (74.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 220
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +86.32 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +93.45 USD
最大连续亏损: -189.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


没有评论
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 03:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Official 1000 Cent
每月100 USD
-43%
0
0
USD
171
USD
18
100%
220
54%
19%
1.00
0.07
USD
75%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载