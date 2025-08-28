SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Official 1000 Cent
Aditya Hindami

Official 1000 Cent

Aditya Hindami
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
XMGlobal-Real 8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
33 (57.89%)
Perte trades:
24 (42.11%)
Meilleure transaction:
80.72 USD
Pire transaction:
-79.52 USD
Bénéfice brut:
651.21 USD (33 091 pips)
Perte brute:
-474.36 USD (24 255 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (100.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.49 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
30.15%
Charge de dépôt maximale:
16.70%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
57 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
3.10 USD
Bénéfice moyen:
19.73 USD
Perte moyenne:
-19.77 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-150.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-150.39 USD (4)
Croissance mensuelle:
32.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.73 USD
Maximal:
210.89 USD (19.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.63% (210.89 USD)
Par fonds propres:
12.40% (49.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 8.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.72 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +100.49 USD
Perte consécutive maximale: -150.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Join Grup Telegram for information : 

https://t.me/cent1000affiliate

Detail Strategi EA Strong Hammer 44

•Pair : XAUUSD
•Trade Direction : Buy Only
•Strategi : Martingale 1 siklus
•Lot awal : 0.01
•Maksimal lot : 0.08
•Setelah mencapai 0.08 : posisi ditutup (cut loss / Profit) dan lot direset ke 0.01
•Target Profit per trade : 100 Pips dengan lot 0.01 (10 USD)
•Cut loss pada level 0.08 dengan total minus (0.01 – 0.08) ± USD 150


Aucun avis
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 08:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.28 08:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 08:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Official 1000 Cent
100 USD par mois
29%
0
0
USD
607
USD
5
100%
57
57%
30%
1.37
3.10
USD
35%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.